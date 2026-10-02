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मुजफ्फरपुर में बाढ़ के पानी में बहकर आए 12 हिरणों का रेस्क्यू, VTR भेजे जाएंगे सभी हिरण

12 हिरणों को बाढ़ से किया गया रेस्क्यू ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ के साथ बहकर आए 12 हिरणों को वन विभाग की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू किया है. ये हिरण जिले के पारू और साहेबगंज इलाके में बाढ़ के पानी के बीच फंसे मिले थे. सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कई घंटे की मशक्कत के बाद सभी हिरणों को सुरक्षित बाहर निकाला.