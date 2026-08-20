ETV Bharat / bharat

बिहार में कारोबारी किडनैप, Action में योगी की पुलिस, 10 लाख की फिरौती मांगते ही 8 घंटे में खेल खत्म !

बिहार से कारोबारी को अगवा कर यूपी में 10 लाख की फिरौती मांगते ही पहुंच गई योगी की पुलिस. पढ़ें फिर क्या हुआ? रिपोर्ट- विवेक

बिहार से कारोबारी अगवा, यूपी से बरामदगी, बदमाश भी गिरफ्तार
बिहार से कारोबारी अगवा, यूपी से बरामदगी, बदमाश भी गिरफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 20, 2026 at 6:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में मुर्गी दाना कारोबारी के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है. मिठनपुरा थाना क्षेत्र के मिसकॉट गली से कार सवार बदमाशों ने कारोबारी चंदन कुमार का अपहरण कर लिया. इसके बाद उसे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के हल्दी थाना क्षेत्र में एक खंडहरनुमा मकान में बंधक बनाकर रखा गया. बदमाशों ने वीडियो कॉल के जरिए परिजनों से 10 लाख रुपये की फिरौती मांगी.

बदमाशों ने पीड़ित की पिटाई लाइव दिखाई : अपहरणकर्ताओं ने वीडियो कॉल पर चंदन कुमार की पिटाई भी दिखाई. परिजनों ने दूसरे मोबाइल से वीडियो कॉल रिकॉर्ड कर पुलिस को उपलब्ध कराया. सूचना मिलते ही एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई. सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी ने पूरे मामले की मॉनिटरिंग की.

किडनैपर गिरफ्तार, कारोबारी का सुरक्षित रेस्क्यू (ETV Bharat)

यूपी में छापेमारी के बाद बरामदगी : पुलिस ने तकनीकी और साइंटिफिक सबूतों के आधार पर जांच शुरू की. इसी दौरान अपहरणकर्ताओं की लोकेशन उत्तर प्रदेश के बलिया में मिली. मुजफ्फरपुर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क कर हल्दी थाना क्षेत्र में छापेमारी की, जहां से चंदन कुमार को 8 घंटे के अंदर सकुशल बरामद कर लिया गया.

''अपहरण की सूचना मिलने के करीब आठ घंटे के भीतर कारोबारी को सुरक्षित बरामद कर लिया गया. मौके से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान वैशाली के सराय थाना क्षेत्र निवासी सूरज कुमार उर्फ सूरज कुमार सिंह उर्फ सूरजभान सिंह, सारण के दिघवारा थाना क्षेत्र निवासी रौशन कुमार, उत्तर प्रदेश के कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र निवासी गौरव सिंह और समस्तीपुर के बंगरा थाना क्षेत्र निवासी अभिषेक कुमार के रूप में हुई है.''- मोहिबुल्लाह अंसारी, सिटी एसपी, मुजफ्फरपुर

10 लाख रुपए की मांगी थी फिरौती : पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल मारुति ऑल्टो कार और चार मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं. पुलिस के अनुसार, चारों आरोपी कारोबारी को लेकर बलिया पहुंचे थे और वहीं एक साथ मौजूद थे. शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि 10 लाख रुपये की फिरौती वसूलने के इरादे से कारोबारी का अपहरण किया गया था. आरोपियों ने परिजनों से कहा था कि रुपये मिलने तक चंदन को नहीं छोड़ा जाएगा.

पुलिस कर रही मामले की जांच : सिटी एसपी ने बताया कि अभी तक कारोबारी और आरोपियों के बीच किसी पुराने विवाद की जानकारी सामने नहीं आई है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि अपहरण की साजिश किसने रची थी और गिरफ्तार चार आरोपियों के अलावा इस वारदात में और कौन-कौन लोग शामिल हैं. अपहरण के बाद कारोबारी को मुजफ्फरपुर से किस स्थान से उठाया गया और उसे बलिया तक कैसे ले जाया गया, इसकी भी जांच की जा रही है.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

MUZAFFARPUR KIDNAP CASE
MUZAFFARPUR BUSINESSMAN KIDNAP CASE
UP CM YOGI POLICE
मुजफ्फरपुर में कारोबारी का अपहरण
BIHAR KIDNAPING CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.