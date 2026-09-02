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ऐसी पेंटिंग्स आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, पलक वर्मा के ब्रश का जादू कर देता है सबको हैरान

बिहार की कलाकार पलक वर्मा का कमाल ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर की 21 साल की पलक वर्मा ने कैनवास पर ऐसी जीवंत कला उकेरी है कि तस्वीरें खुद ब खुद बोल उठती हैं. बचपन का शौक अब उनका जुनून बन चुका है. पलक की पेंटिंग्स में चेहरे के भाव और बारीकियां इस कदर निखरकर सामने आती हैं कि असली तस्वीर और कलाकृति में फर्क करना मुश्किल हो जाता है. उनकी इस जादुई चित्रकारी की गूंज अब सोशल मीडिया पर हर तरफ सुनाई दे रही है. LKG से शुरू हुआ सफर पलक ने महज LKG की उम्र से ही पेंटिंग और स्केचिंग शुरू कर दी थी. बचपन में शौक के तौर पर शुरू हुई यह कला अब उनकी पहचान बन रही है. वह एक्रिलिक पेंटिंग (पानी में घुलनशील और जल्दी सूखने वाली सिंथेटिक रंगों का उपयोग), पोर्ट्रेट (किसी व्यक्ति का चित्र, पेंटिंग, मूर्ति या फोटो), नेचर आर्ट (प्रकृति, उसके सौंदर्य, जीवों और पौधों को कला के रूप में प्रस्तुत करने का माध्यम), मुगल पेंटिंग (16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच विकसित हुई विशिष्ट लघु चित्रकला), मिनिएचर (किसी वस्तु, चित्र या मॉडल का लघु (छोटा) रूप), पोस्टर और मॉडर्न व एब्सट्रैक्ट आर्ट (वास्तविक दुनिया की चीजों को हूबहू दिखाने की बजाय रंगों, आकारों और रेखाओं के जरिए व्यक्त करना) पर काम करती हैं. देखें रिपोर्ट (ETV Bharat) कई तरीके के आर्ट पलक ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान बताया कि पेंटिंग बनाने में काफी टाइम लगता है. मैं बहुत तरीके से आर्ट करती हूं जैसे स्केचिंग एक्रिलिक, पोस्टर कलर और मिनिएचर.सबमें अलग- अलग टाइम लगता है. किसी व्यक्ति का स्केच तैयार करने में 2-3 दिन लगता है.क्योंकि फिनिशिंग वर्क होता है. काफी ज्यादा डिटेलिंग होती है. "मेरे पापा भी आर्टिस्ट हैं. उनका सपना था कि वो आर्टिस्ट बने लेकिन नहीं बन पाए थे. फैमिली प्रॉब्लम्स वगैरह थी. मुझे एलकेजी से ही पेंटिंग करने का शौक था. पहले पापा मुझे बहुत ज्यादा गाइड करते थे."- पलक वर्मा, कलाकार भारतीय महिला की हरे रंग के घूंघट वाली पेंटिंग (सौ.पलक वर्मा) ऑयल पेंट का नहीं करतीं इस्तेमाल पलक ने बताया कि ऑयल पेंटिंग को छोड़कर लगभग हर तरह के माध्यम का वह अपने पेंटिंग में इस्तेमाल करती हैं. इसमें एक्रिलिक कलर, पोस्टर कलर, वाटर कलर के साथ-साथ पेंसिल स्केचिंग भी शामिल है. पेंसिल स्केचिंग में पेंसिल कलर, चारकोल और ग्रेफाइट का भी इस्तेमाल करती हैं. 'पापा निकालते थे गलतियां' पलक कहती हैं, आज भी मुझे याद है कि बचपन में जब पेंटिंग बनाती थी तो पापा उसकी तारीफ नहीं करते थे. बाकी बच्चों के अभिभावक अपने बच्चों की पेंटिंग की तारीफ करते थे, लेकिन पापा हमेशा मेरी पेंटिंग में कमी निकालते थे. मेरी एक पेंटिंग में पापा कम से कम 10 गलती निकालते थे और ठीक करने को कहते थे. फिर मैं उसमें सुधार करती थी. लेकिन कभी-कभी मुझे चिड़चिड़ापन का अहसास होता था. पारंपरिक कपड़ों में जोड़े की पेटिंग (सौ.पलक वर्मा) "धीरे-धीरे लगा कि वो कमी निकालना भी जरूरी था क्योंकि आपकी लाइफ में आपकी गलतियों को छुपाने की जगह उसे प्वाइंट आउट करने वाला इंसान हो तो शायद आप लाइफ में बेहतर कर पाते हैं. पापा के कारण ही मुझे पेंटिंग्स की बारिकियां समझ में आईं."-पलक वर्मा, कलाकार कला की अनूठी शैली पलक की खासियत यह है कि वह मुगल पेंटिंग की बारीकियों और मॉडर्न आर्ट की शैली को मिलाकर भी अपनी अलग कलाकृतियां तैयार करती हैं. किसी एक पेंटिंग को तैयार करने में दो-तीन दिन से लेकर कई दिनों तक का समय लग जाता है. फिनिशिंग और डिटेलिंग के कारण वह हर तस्वीर पर काफी वक्त देती हैं. वायरल तस्वीर से प्रेरण सावन की तीसरी सोमवारी के दौरान मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी आईपीएस मोहिबुल्लाह अंसारी द्वारा एक बच्चे को गोद में उठाकर बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक कराने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी. इस तस्वीर ने पलक को भी प्रभावित किया. पिता से मिले आइडिया के बाद उन्होंने वायरल तस्वीर को अपनी कला के जरिए कैनवास पर उतारने का फैसला किया.