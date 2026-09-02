ETV Bharat / bharat

ऐसी पेंटिंग्स आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, पलक वर्मा के ब्रश का जादू कर देता है सबको हैरान

पलक वर्मा कैनवास पर ऐसी जीवंत पेंटिंग्स बनाती हैं, जिन्हें देखकर असल-नकली का फर्क मिट जाता है. मुजफ्फरपुर से विवेक कुमार की रिपोर्ट..

MUZAFFARPUR ARTIST
बिहार की कलाकार पलक वर्मा का कमाल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 2, 2026 at 6:57 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर की 21 साल की पलक वर्मा ने कैनवास पर ऐसी जीवंत कला उकेरी है कि तस्वीरें खुद ब खुद बोल उठती हैं. बचपन का शौक अब उनका जुनून बन चुका है. पलक की पेंटिंग्स में चेहरे के भाव और बारीकियां इस कदर निखरकर सामने आती हैं कि असली तस्वीर और कलाकृति में फर्क करना मुश्किल हो जाता है. उनकी इस जादुई चित्रकारी की गूंज अब सोशल मीडिया पर हर तरफ सुनाई दे रही है.

LKG से शुरू हुआ सफर

पलक ने महज LKG की उम्र से ही पेंटिंग और स्केचिंग शुरू कर दी थी. बचपन में शौक के तौर पर शुरू हुई यह कला अब उनकी पहचान बन रही है. वह एक्रिलिक पेंटिंग (पानी में घुलनशील और जल्दी सूखने वाली सिंथेटिक रंगों का उपयोग), पोर्ट्रेट (किसी व्यक्ति का चित्र, पेंटिंग, मूर्ति या फोटो), नेचर आर्ट (प्रकृति, उसके सौंदर्य, जीवों और पौधों को कला के रूप में प्रस्तुत करने का माध्यम), मुगल पेंटिंग (16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच विकसित हुई विशिष्ट लघु चित्रकला), मिनिएचर (किसी वस्तु, चित्र या मॉडल का लघु (छोटा) रूप), पोस्टर और मॉडर्न व एब्सट्रैक्ट आर्ट (वास्तविक दुनिया की चीजों को हूबहू दिखाने की बजाय रंगों, आकारों और रेखाओं के जरिए व्यक्त करना) पर काम करती हैं.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

कई तरीके के आर्ट

पलक ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान बताया कि पेंटिंग बनाने में काफी टाइम लगता है. मैं बहुत तरीके से आर्ट करती हूं जैसे स्केचिंग एक्रिलिक, पोस्टर कलर और मिनिएचर.सबमें अलग- अलग टाइम लगता है. किसी व्यक्ति का स्केच तैयार करने में 2-3 दिन लगता है.क्योंकि फिनिशिंग वर्क होता है. काफी ज्यादा डिटेलिंग होती है.

"मेरे पापा भी आर्टिस्ट हैं. उनका सपना था कि वो आर्टिस्ट बने लेकिन नहीं बन पाए थे. फैमिली प्रॉब्लम्स वगैरह थी. मुझे एलकेजी से ही पेंटिंग करने का शौक था. पहले पापा मुझे बहुत ज्यादा गाइड करते थे."- पलक वर्मा, कलाकार

MUZAFFARPUR ARTIST
भारतीय महिला की हरे रंग के घूंघट वाली पेंटिंग (सौ.पलक वर्मा)

ऑयल पेंट का नहीं करतीं इस्तेमाल

पलक ने बताया कि ऑयल पेंटिंग को छोड़कर लगभग हर तरह के माध्यम का वह अपने पेंटिंग में इस्तेमाल करती हैं. इसमें एक्रिलिक कलर, पोस्टर कलर, वाटर कलर के साथ-साथ पेंसिल स्केचिंग भी शामिल है. पेंसिल स्केचिंग में पेंसिल कलर, चारकोल और ग्रेफाइट का भी इस्तेमाल करती हैं.

'पापा निकालते थे गलतियां'

पलक कहती हैं, आज भी मुझे याद है कि बचपन में जब पेंटिंग बनाती थी तो पापा उसकी तारीफ नहीं करते थे. बाकी बच्चों के अभिभावक अपने बच्चों की पेंटिंग की तारीफ करते थे, लेकिन पापा हमेशा मेरी पेंटिंग में कमी निकालते थे. मेरी एक पेंटिंग में पापा कम से कम 10 गलती निकालते थे और ठीक करने को कहते थे. फिर मैं उसमें सुधार करती थी. लेकिन कभी-कभी मुझे चिड़चिड़ापन का अहसास होता था.

MUZAFFARPUR ARTIST
पारंपरिक कपड़ों में जोड़े की पेटिंग (सौ.पलक वर्मा)

"धीरे-धीरे लगा कि वो कमी निकालना भी जरूरी था क्योंकि आपकी लाइफ में आपकी गलतियों को छुपाने की जगह उसे प्वाइंट आउट करने वाला इंसान हो तो शायद आप लाइफ में बेहतर कर पाते हैं. पापा के कारण ही मुझे पेंटिंग्स की बारिकियां समझ में आईं."-पलक वर्मा, कलाकार

कला की अनूठी शैली

पलक की खासियत यह है कि वह मुगल पेंटिंग की बारीकियों और मॉडर्न आर्ट की शैली को मिलाकर भी अपनी अलग कलाकृतियां तैयार करती हैं. किसी एक पेंटिंग को तैयार करने में दो-तीन दिन से लेकर कई दिनों तक का समय लग जाता है. फिनिशिंग और डिटेलिंग के कारण वह हर तस्वीर पर काफी वक्त देती हैं.

वायरल तस्वीर से प्रेरण

सावन की तीसरी सोमवारी के दौरान मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी आईपीएस मोहिबुल्लाह अंसारी द्वारा एक बच्चे को गोद में उठाकर बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक कराने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी. इस तस्वीर ने पलक को भी प्रभावित किया. पिता से मिले आइडिया के बाद उन्होंने वायरल तस्वीर को अपनी कला के जरिए कैनवास पर उतारने का फैसला किया.

MUZAFFARPUR ARTIST
सिटी एसपी आईपीएस मोहिबुल्लाह अंसारी की पेंटिंग (सौ.पलक वर्मा)

एसपी को भेंट की पेंटिंग

पलक ने कई घंटों की मेहनत और बारीक डिटेलिंग के बाद एसपी की तस्वीर तैयार की और उसे सिटी एसपी को भेंट किया. पेंटिंग में बच्चे के प्रति स्नेह और पुलिस अधिकारी की संवेदनशीलता को जिस तरह उकेरा गया, उसने लोगों का ध्यान खींचा.

रोज 7-8 घंटे प्रैक्टिस

पलक के मुताबिक, वह रोजाना करीब सात से आठ घंटे पेंटिंग को देती हैं. उनका मानना है कि कला में बेहतर होने का कोई शॉर्टकट नहीं है. लगातार अभ्यास से ही हाथ की पकड़ और काम की फिनिशिंग बेहतर होती है. अर्जेंट ऑर्डर मिलने पर वह दिन-रात मेहनत करके भी पेंटिंग पूरी करती हैं.

MUZAFFARPUR ARTIST
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

700 से 50 हजार तक की पेंटिंग

पलक अब अपनी कला से कमाई भी कर रही हैं. उन्हें स्थानीय स्तर पर पेंटिंग के ऑर्डर मिलते हैं. उनके बनाए चित्रों की कीमत करीब 700 रुपये से शुरू होकर 50 हजार रुपये तक जाती है. सोशल मीडिया पर उनकी कला को पहचान मिलने के बाद नए ऑर्डर भी मिलने लगे हैं. खासकर पुरानी तस्वीरों को पेंटिंग के रूप में तैयार कराने की मांग बढ़ी है.

MUZAFFARPUR ARTIST
किंगफिशर की पेंटिंग (सौ.पलक वर्मा)

पिता ने सिखाई कला की बारीकियां

पलक की कला के पीछे उनके पिता गौतम वर्मा की बड़ी भूमिका है. गौतम वर्मा सोना-चांदी के आभूषण बनाने का काम करते हैं और खुद भी कला में रुचि रखते हैं. बचपन से उन्होंने पलक को पेंटिंग की बारीकियां समझाईं.

पलक वर्मा बताती हैं कि पिता उनकी हर पेंटिंग की तारीफ करने के बजाय उसमें कमियां खोजते थे. शुरुआत में उन्हें लगता था कि शायद पापा को उनकी पेंटिंग पसंद नहीं आती, लेकिन बाद में समझ आया कि उनकी गलतियां बताकर पिता उन्हें बेहतर कलाकार बनाना चाहते थे. उनकी मां आरती वर्मा गृहिणी हैं, जबकि छोटा भाई हर्षवर्धन 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा है. परिवार का सहयोग पलक के कला सफर को लगातार आगे बढ़ा रहा है.

MUZAFFARPUR ARTIST
21 साल की पलक वर्मा के ब्रश का जादू (सौ.पलक वर्मा)

राजा रवि वर्मा से प्रभावित

पलक महान चित्रकार राजा रवि वर्मा की कला से काफी प्रभावित हैं. खासकर पोर्ट्रेट बनाने में उनकी दिलचस्पी ज्यादा है. चेहरे के भाव, आंखों की बारीकियां और तस्वीर में छिपी भावनाओं को कैनवास पर उतारना उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है.

"मुझे राजा रवि वर्मा की पेंटिंग काफी पसंद है. मैं फिनिशिंग वर्क ज्यादा से ज्यादा करना चाहती हूं. स्केचिंग भी मैं काफी ज्यादा करती हूं क्यूंकि उसमें कम टाइम लगता है. अभी कैनवास पर काम कर रही हूं और साथ ही साथ पढ़ाई भी चल रही है. हाथ साफ करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करती हूं."-पलक वर्मा, कलाकार

MUZAFFARPUR ARTIST
राधा-कृष्ण की पेंटिंग को अंतिम रूप देतीं पलक (सौ.पलक वर्मा)

अर्धनारीश्वर से लेकर प्राकृतिक सौंदर्य तक का चित्रण

पलक की सारी पेंटिंग एक से बढ़कर एक है, लेकिन जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा है वह है अर्धनारीश्वर पेंटिंग की. इसमें भगवान शिव और देवी पार्वती के आधे पुरुष और आधे महिला रूप को दर्शाया गया है. चारकोल और पेंसिल से बनी डिटेल्ड ड्राइंग है. इसके अलावा पलक की पेंटिंग में विभिन्न देवी-देवताओं को भी स्थान दिया गया है. इसमें राधा-कृष्ण और मां दुर्गा शामिल हैं.

MUZAFFARPUR ARTIST
पोर्ट्रेट पेंटिंग में खास दिलचस्पी (सौ.पलक वर्मा)

रंगों का बारीकी से इस्तेमाल

इसके साथ ही हाथ से बनाई गई या रंगीन पेंसिल से बनाई गई कलाकृति भी शामिल हैं. एक पेड़ की टहनी पर बैठा सफेद गले वाला किंगफिशर पलक की खास पेंटिंग में से एक है. इस ड्राइंग में शरीर पर गहरे भूरे और मैरून रंग के पंख, गले पर एक खास सफेद धब्बा, एक चमकदार लाल चोंच, और पंखों पर पीले-नारंगी रंग के साथ चमकीले नीले पंख हैं. आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर का डिटेल्ड चारकोल या पेंसिल पोर्ट्रेट और भारतीय महिला की हरे रंग के घूंघट और हाथ में मोमबत्ती वाली पेंटिंग भी देखते ही बनती है.

MUZAFFARPUR ARTIST
अर्धनारीश्वर की पेंटिंग (सौ.पलक वर्मा)

शौक को बनाना चाहती हैं प्रोफेशन

पलक के लिए पेंटिंग सिर्फ रंगों और ब्रश का खेल नहीं, बल्कि भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है. वह भविष्य में हर तरह की कला सीखना चाहती हैं और अपनी पहचान एक सफल कलाकार के रूप में बनाना चाहती हैं.

ये भी पढ़ें

वाकई खास है बांस से बनी राखी, जिसमें मिथिला पेंटिंग की खूबसूरती

गांव की कच्ची दीवारों से राष्ट्रपति भवन और यूरोप तक.. कंचन प्रकाश ने बज्जिका कला को दिलाई वैश्विक पहचान

TAGGED:

PALAK VERMA
पलक वर्मा
MUZAFFARPUR
PAINTING
MUZAFFARPUR ARTIST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.