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मुजफ्फरनगर में डिवाइडर से टकराकर पलटी कार बनी आग का गोला, 6 लोगों की मौत; पानीपत-खटीमा हाइवे पर हादसा

पुलिस ने कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर वाहन का संबंध हरियाणा के हिसार से होने की जानकारी जुटाई है.

पानीपत-खटीमा हाइवे पर भीषण हादसा.
पानीपत-खटीमा हाइवे पर भीषण हादसा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 9, 2026 at 10:40 AM IST

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Updated : November 9, 2026 at 11:01 AM IST

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मुजफ्फरनगर: पानीपत-खटीमा हाईवे पर तितावी क्षेत्र सोमवार सुबह हुए भयानक सड़क हादसे में कार सवार 6 लोगों की मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि सभी एक ही परिवार के थे. कार सवार परिवार हरियाणा, हिसार से हरिद्वार के लिए निकला था, लेकिन हादसे का शिकार हो गया.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय ने बताया कि सोमवार सुबह करीब 5 बजे पुलिस को सूचना मिली कि पानीपत की तरफ से आर रही कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई है. कार पहले डिवाइडर से टकराई और दूसरी तरफ जाकर पलट गई. कार में आग लग गई.

स्थानीय लोगों ने घटना देखी और कार में आग लगी देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की भी कोशिश की लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि बुझ नहीं पाई.

सूचना पर स्थानीय पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और आग बुझाकर सभी झुलसे लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया. वहां पर डॉक्टर ने सभी 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया है. अत्यधिक जलने की वजह से सभी मौत हुई है. फिलहाल, आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

सीओ फुगाना नरेंद्र यादव ने बताया कि हिसार में रह रहे परिवार से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है. पुलिस हादसे के कारणों और मृतकों की पहचान करने में जुटी है.

पुलिस ने कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर वाहन का संबंध हरियाणा के हिसार से होने की जानकारी जुटाई है. वहां की पुलिस से भी बातचीत की जा रही है.

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Last Updated : November 9, 2026 at 11:01 AM IST

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MUZAFFARNAGAR CAR BURN 6 DIED
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