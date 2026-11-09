मुजफ्फरनगर में डिवाइडर से टकराकर पलटी कार बनी आग का गोला, 6 लोगों की मौत; पानीपत-खटीमा हाइवे पर हादसा
पुलिस ने कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर वाहन का संबंध हरियाणा के हिसार से होने की जानकारी जुटाई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 10:40 AM IST|
Updated : November 9, 2026 at 11:01 AM IST
मुजफ्फरनगर: पानीपत-खटीमा हाईवे पर तितावी क्षेत्र सोमवार सुबह हुए भयानक सड़क हादसे में कार सवार 6 लोगों की मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि सभी एक ही परिवार के थे. कार सवार परिवार हरियाणा, हिसार से हरिद्वार के लिए निकला था, लेकिन हादसे का शिकार हो गया.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय ने बताया कि सोमवार सुबह करीब 5 बजे पुलिस को सूचना मिली कि पानीपत की तरफ से आर रही कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई है. कार पहले डिवाइडर से टकराई और दूसरी तरफ जाकर पलट गई. कार में आग लग गई.
स्थानीय लोगों ने घटना देखी और कार में आग लगी देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की भी कोशिश की लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि बुझ नहीं पाई.
अवगत कराना है कि आज दिनांक 09.11.2026 को समय 4.50 बजे थाना तितावी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि पानीपत-खटीमा मार्ग पर जागाहेड़ी टोल से आगे फ्लाईओवर के ऊपर पानीपत की तरफ से आ रही एक ह्युंडई औरा कार डिवाइडर व बिजली के खंभे से टकरा कर दूसरी साइड जाकर पलट गई जिससे कार में आग लग गयी है। सूचना पर थाना तितावी पुलिस, फायर ब्रिगेड एवं FSL टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया गया तथा कार में सवार 06 लोग, जो आग लगने से जल गए थे, को बिना विलम्ब किए उपचार हेतु तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर चिकित्सकों द्वारा सभी 06 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है। पुलिस द्वारा मृतकों के परिजनों को सूचित करते हुए शवों के पंचायतनामा की कार्यवाही की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री सूरज कुमार राय द्वारा पुलिस बल के साथ मोर्चरी पहुंचकर घटना के सम्बन्ध में जानकारी की गयी तथा अधिनस्थों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। मौके पर कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। प्रकरण के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री सूरज कुमार राय की बाईट-— MUZAFFARNAGAR POLICE (@muzafarnagarpol) November 9, 2026
सूचना पर स्थानीय पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और आग बुझाकर सभी झुलसे लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया. वहां पर डॉक्टर ने सभी 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया है. अत्यधिक जलने की वजह से सभी मौत हुई है. फिलहाल, आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.
सीओ फुगाना नरेंद्र यादव ने बताया कि हिसार में रह रहे परिवार से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है. पुलिस हादसे के कारणों और मृतकों की पहचान करने में जुटी है.
पुलिस ने कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर वाहन का संबंध हरियाणा के हिसार से होने की जानकारी जुटाई है. वहां की पुलिस से भी बातचीत की जा रही है.
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