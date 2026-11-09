ETV Bharat / bharat

मुजफ्फरनगर में डिवाइडर से टकराकर पलटी कार बनी आग का गोला, 6 लोगों की मौत; पानीपत-खटीमा हाइवे पर हादसा

पानीपत-खटीमा हाइवे पर भीषण हादसा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर: पानीपत-खटीमा हाईवे पर तितावी क्षेत्र सोमवार सुबह हुए भयानक सड़क हादसे में कार सवार 6 लोगों की मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि सभी एक ही परिवार के थे. कार सवार परिवार हरियाणा, हिसार से हरिद्वार के लिए निकला था, लेकिन हादसे का शिकार हो गया.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय ने बताया कि सोमवार सुबह करीब 5 बजे पुलिस को सूचना मिली कि पानीपत की तरफ से आर रही कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई है. कार पहले डिवाइडर से टकराई और दूसरी तरफ जाकर पलट गई. कार में आग लग गई.