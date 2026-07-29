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धनबाद में ईडी के 31 ठिकानों पर छापेमारी में 160 करोड़ के म्यूचुअल फंड फ्रीज, 1.02 करोड़ नकद बरामद

सीढ़ी के सहारे कोयला कारोबारी के घर घुसते अधिकारी ( Etv Bharat )

रांची: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड के धनबाद जिले में अवैध कोयला खनन, चोरी के कोयले की तस्करी, रंगदारी वसूली और इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की है. ईडी के रांची जोनल कार्यालय ने 28 जुलाई 2026 को धनबाद जिले में एक साथ 31 ठिकानों पर छापेमारी की. यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई.

160 करोड़ रुपये के म्यूचुअल फंड फ्रीज

छापेमारी के दौरान ईडी ने एलबी सिंह के नाम पर लगभग 160 करोड़ रुपये के म्यूचुअल फंड निवेश को फ्रीज कर दिया है. जांच एजेंसी को आशंका है कि यह निवेश अवैध गतिविधियों से अर्जित धन से किया गया हो सकता है. ईडी अब इन निवेशों के स्रोत और लेन-देन की विस्तृत जांच करेगी.

1.02 करोड़ रुपये नकद बरामद

तलाशी अभियान में ईडी ने 1.02 करोड़ रुपये की बेहिसाबी नकदी बरामद की है. इसके अलावा बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, खातों की किताबें और वित्तीय लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं.

200 से अधिक अचल संपत्तियों का पता

जांच के दौरान ईडी को 200 से अधिक अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज और डिजिटल जानकारी मिली है. एजेंसी इन संपत्तियों के खरीद स्रोतों की जांच कर रही है और यह पता लगा रही है कि इनका संबंध अवैध कोयला कारोबार से अर्जित धन से है या नहीं.

इनपर हुई छापेमारी