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धनबाद में ईडी के 31 ठिकानों पर छापेमारी में 160 करोड़ के म्यूचुअल फंड फ्रीज, 1.02 करोड़ नकद बरामद

धनबाद में 31 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी में 160 करोड़ रुपये के म्यूचुअल फंड फ्रीज किए गए जबकि 1.02 करोड़ नकद बरामद किए गए.

ED raids in Dhanbad
सीढ़ी के सहारे कोयला कारोबारी के घर घुसते अधिकारी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 29, 2026 at 6:22 PM IST

2 Min Read
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रांची: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड के धनबाद जिले में अवैध कोयला खनन, चोरी के कोयले की तस्करी, रंगदारी वसूली और इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की है. ईडी के रांची जोनल कार्यालय ने 28 जुलाई 2026 को धनबाद जिले में एक साथ 31 ठिकानों पर छापेमारी की. यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई.

160 करोड़ रुपये के म्यूचुअल फंड फ्रीज

छापेमारी के दौरान ईडी ने एलबी सिंह के नाम पर लगभग 160 करोड़ रुपये के म्यूचुअल फंड निवेश को फ्रीज कर दिया है. जांच एजेंसी को आशंका है कि यह निवेश अवैध गतिविधियों से अर्जित धन से किया गया हो सकता है. ईडी अब इन निवेशों के स्रोत और लेन-देन की विस्तृत जांच करेगी.

1.02 करोड़ रुपये नकद बरामद

तलाशी अभियान में ईडी ने 1.02 करोड़ रुपये की बेहिसाबी नकदी बरामद की है. इसके अलावा बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, खातों की किताबें और वित्तीय लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं.

200 से अधिक अचल संपत्तियों का पता

जांच के दौरान ईडी को 200 से अधिक अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज और डिजिटल जानकारी मिली है. एजेंसी इन संपत्तियों के खरीद स्रोतों की जांच कर रही है और यह पता लगा रही है कि इनका संबंध अवैध कोयला कारोबार से अर्जित धन से है या नहीं.

इनपर हुई छापेमारी

ईडी की यह कार्रवाई अनिल गोयल, एलबी सिंह, हरेंद्र चौहान, गणेश यादव, पप्पू मंडल, रोहित यादव, माधो सिंह समेत कई अन्य व्यक्तियों और उनसे जुड़े संस्थानों के परिसरों पर की गई.

अवैध कोयला कारोबार का नेटवर्क

ईडी के अनुसार, मामला धनबाद क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे अवैध कोयला खनन, चोरी के कोयले की तस्करी, कोयला परिवहन और उठाव के दौरान रंगदारी (लेवी) वसूली तथा इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से संबंधित है. जांच एजेंसी इस पूरे नेटवर्क में शामिल लोगों, कंपनियों और वित्तीय लेन-देन की परतें खंगाल रही है.

आगे की जांच

ईडी द्वारा जब्त किए गए दस्तावेजों, डिजिटल डिवाइस और वित्तीय रिकॉर्ड का विश्लेषण किया जाएगा. जांच के आधार पर आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे तथा अतिरिक्त कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है.

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160 करोड़ के म्यूचुअल फंड फ्रीज
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