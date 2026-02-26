ETV Bharat / bharat

झूठे मामलों पर रोक लगाने के उपायों की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

नई दिल्ली: भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने गुरुवार को कहा कि जो व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइट के बारे में सोचता है, उसे अपने आस-पड़ोस के फंडामेंटल राइट के बारे में भी सीखना चाहिए और उन्होंने उस कल्चर को बढ़ाने पर जोर दिया. सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली शामिल थे ने वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी करते हुए यह बात कही. याचिका में झूठी शिकायतों, मनगढ़ंत सबूतों और गलत इरादे से मुकदमा चलाने पर रोक लगाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है. सुनवाई के दौरान सीजेआई ने उपाध्याय से कहा कि लोग कोर्ट की बुराई करेंगे, यह चुप कराने का एक और तरीका है और वे कोर्ट पर ऐसा करने का आरोप लगाते हैं. सीजेआई ने कहा, 'लेकिन चुप कराने से क्यों डरना चाहिए? अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं तो जिम्मेदारी लें और कहें कि जो मैं कह रहा हूँ वह सही है. गाली-गलौज करें, लोगों को बदनाम करने की कोशिश करें और फिर गायब हो जाएं, यह जानते हुए कि कुछ नहीं किया जा सकता. कुछ चेक एंड बैलेंस की जरूरत है.' उपाध्याय ने खुद पेश होकर कहा कि फर्जी केस जस्टिस सिस्टम पर एक बड़ा बोझ हैं और इस बात पर जोर दिया कि पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन वगैरह में झूठे केस फाइल करने पर सजा के बारे में डिस्प्ले बोर्ड लगाना एक अच्छा रोकथाम हो सकता है. यूजीसी के मुद्दे का जिक्र करते हुए उपाध्याय ने कहा कि क्या एडमिन ब्लॉक में झूठे केस फाइल करने की सजा के बारे में कोई बोर्ड है.