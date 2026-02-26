झूठे मामलों पर रोक लगाने के उपायों की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
याचिका में झूठी शिकायतों, मनगढ़ंत सबूतों और गलत इरादे से मुकदमा चलाने पर रोक लगाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है.
By Sumit Saxena
Published : February 26, 2026 at 2:30 PM IST
नई दिल्ली: भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने गुरुवार को कहा कि जो व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइट के बारे में सोचता है, उसे अपने आस-पड़ोस के फंडामेंटल राइट के बारे में भी सीखना चाहिए और उन्होंने उस कल्चर को बढ़ाने पर जोर दिया.
सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली शामिल थे ने वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी करते हुए यह बात कही. याचिका में झूठी शिकायतों, मनगढ़ंत सबूतों और गलत इरादे से मुकदमा चलाने पर रोक लगाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है.
सुनवाई के दौरान सीजेआई ने उपाध्याय से कहा कि लोग कोर्ट की बुराई करेंगे, यह चुप कराने का एक और तरीका है और वे कोर्ट पर ऐसा करने का आरोप लगाते हैं. सीजेआई ने कहा, 'लेकिन चुप कराने से क्यों डरना चाहिए? अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं तो जिम्मेदारी लें और कहें कि जो मैं कह रहा हूँ वह सही है. गाली-गलौज करें, लोगों को बदनाम करने की कोशिश करें और फिर गायब हो जाएं, यह जानते हुए कि कुछ नहीं किया जा सकता. कुछ चेक एंड बैलेंस की जरूरत है.'
उपाध्याय ने खुद पेश होकर कहा कि फर्जी केस जस्टिस सिस्टम पर एक बड़ा बोझ हैं और इस बात पर जोर दिया कि पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन वगैरह में झूठे केस फाइल करने पर सजा के बारे में डिस्प्ले बोर्ड लगाना एक अच्छा रोकथाम हो सकता है. यूजीसी के मुद्दे का जिक्र करते हुए उपाध्याय ने कहा कि क्या एडमिन ब्लॉक में झूठे केस फाइल करने की सजा के बारे में कोई बोर्ड है.
सीजेआई ने कहा, 'हमें एक बहुत जानकारी वाला समाज बनाने की जरूरत है…ताकि इसकी कीमत समझ में आए. लोग अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें आस-पड़ोस के फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी सीखने की जरूरत है. जब तक आप वह कल्चर नहीं बनाते…भाईचारे का सिद्धांत, जब तक हम उसे नहीं बनाते.
असल में दिक्कत यह है कि जब ये झूठी शिकायतें दर्ज की जाती हैं तो असल में शिकायत करने वाले को पता भी नहीं होता कि उसने शिकायत दर्ज की है. यह कोई और होता है जो अंगूठे का निशान, खाली साइन लेता है…बेचारे को यह भी नहीं पता कि मेरा शोषण कोई दूसरा अमीर आदमी कर रहा है, सीजेआई ने कहा.
सीजेआई ने एक और उदाहरण दिया, पत्नी ने कोर्ट में कहा कि 'फलां पॉलिटिकल लीडर मेरे पति की हत्या में शामिल नहीं है. हमारे सामने बयान देने की क्या जरूरत है. जब तक कि वह गनपॉइंट या पावर पॉइंट पर न हो.' दलीलें सुनने के बाद बेंच ने याचिका पर नोटिस जारी किया.
याचिका में झूठी शिकायतों को रोकने और बेगुनाह नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता और सम्मान के अधिकार की रक्षा के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सुरक्षा उपाय शुरू करने के निर्देश देने की मांग की गई. याचिका में केंद्र और राज्यों को पुलिस स्टेशनों, कोर्ट परिसरों, पंचायत ऑफिसों, म्युनिसिपल ऑफिसों और शैक्षणिक संस्थानों में भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत झूठी शिकायतों और झूठे सबूतों से जुड़े नियमों और सजाओं को बताने वाले डिस्प्ले बोर्ड लगाने के निर्देश देने की मांग की गई है.