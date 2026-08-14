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सुप्रीम कोर्ट ने कुकी, मैतेई समूहों से कहा, ‘लड़ाई से थक गए होंगे, शांति बहाल करने के बारे में सोचो’

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि कुकी और मैतेई समुदाय लड़ाई से थक गए होंगे और उन्हें शांति बहाल करने और सड़कों और हाईवे को चालू करने के बारे में सोचना चाहिए. ये समुदाय तीन साल से ज़्यादा समय से मणिपुर में जातीय हिंसा में शामिल हैं.

यह मामला सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ के सामने आया. पीठ ने कहा कि दोनों जातीय समूहों को हाईवे और सड़कें खोलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें ब्लॉक करने से किसी का भी फायदा नहीं होगा. पीठ ने जोर देकर कहा कि आरोप-प्रत्यारोप मुद्दा नहीं होना चाहिए, और दोनों ग्रुप्स को शांति बहाल करने के लिए एक पक्का हल ढूंढना होगा.

पीठ 'कुकी महिला मानवाधिकार संगठन', जो कुकी ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ़ ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट (KOHUR) की एक विंग है, और मध्यस्थ 'अंतरराष्ट्रीय मैतेई संगठन' की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि दोनों ग्रुप ने बहुत मुश्किलें झेली हैं और वे लड़ते-लड़ते थक गए होंगे. पीठ ने कहा कि हाईवे किसी भी इलाके की लाइफलाइन होते हैं क्योंकि जरूरी चीजें उनसे होकर गुजरती हैं.

पीठ ने कहा, "यह मुद्दा बहुत वास्तविक है और नेशनल हाईवे को ब्लॉक करना एक गंभीर मामला है, लेकिन हाईवे खोलने के निर्देश में कोर्ट के दखल से जानें जाएंगी." याचिकाकर्ता कुकी ग्रुप की तरफ से वरिष्ठ वकील आनंद ग्रोवर ने जोर देकर कहा कि वे किसी भी हिंसा और हत्या के खिलाफ हैं, और शांति और सड़कों और हाईवे को खोलने के पक्ष में हैं. हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि मैतेई लोग कई रास्ते ब्लॉक कर रहे हैं, जिससे जरूरी चीजों की सप्लाई पर असर पड़ रहा है.

बीच-बचाव करने वाले मैतेई ग्रुप के वकील ने आरोप लगाया कि कुकी ग्रुप की फाइल की गई याचिका शरारतपूर्ण थी. वकील ने जोर देकर कहा कि कुकी ही राज्य के सभी हाईवे और सड़कों को ब्लॉक कर रहे थे, जिससे लोगों को मुश्किलें हो रही थीं.