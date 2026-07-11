ETV Bharat / bharat

मसूरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर मौत मामला, पुलिस ने पति को दिल्ली से किया अरेस्ट, कोर्ट ने भेजा जेल

मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी में बीती 15 जून को नवविवाहित की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में पुलिस ने मृतका के पति को गिरफ्तार किया है. आरोपी पति को पुलिस ने दिल्ली से पकड़ा है. आरोपी के खिलाफ पुलिस ने गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) भी जारी कर रखे थे. इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने फिलहाल आरोपी पति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

कोतवाल देवेंद्र चौहान ने बताया कि मसूरी थाने में दर्ज मुकदमे की विवेचना के दौरान जुटाए गए वैज्ञानिक साक्ष्यों, तकनीकी जांच और अन्य तथ्यों के आधार पर आरोपी सोमयाजुला चरण पुत्र एम दुर्गा प्रसाद निवासी टावर-13 फेज-3, किवर्ड कुंजनगर मधु विहार, पूर्वी दिल्ली के खिलाफ पर्याप्त आधार मिलने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट मसूरी से गैर-जमानती वारंट जारी कराया गया था.

वारंट के अनुपालन में पुलिस टीम ने नई दिल्ली में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट मसूरी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायालय ने आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जिला कारागार सुद्धोवाला देहरादून भेजने के आदेश दिए.

पुलिस का कहना है कि विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों, गवाहों के बयान और अन्य तथ्यों के आधार पर आरोपी की भूमिका सामने आने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है. पुलिस ने स्पष्ट किया कि पूरे मामले की जांच वैज्ञानिक एवं निष्पक्ष तरीके से की जा रही है. प्रकरण की विवेचना वर्तमान में क्षेत्राधिकारी मसूरी द्वारा की जा रही है.

पूरा मामला जानिए: दरअसल मूल रूप से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की रहने वाली 27 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर पी. राधा गायत्री की शादी 8 नवंबर 2025 को सोमयाजुला चरण के साथ हुई थी. सोमयाजुला चरण का परिवार दिल्ली में रहता है. सोमयाजुला चरण जहां पुणे में नौकरी करता है तो वहीं गायत्री हरियाणा के गुरुग्राम में जॉब करती थी.