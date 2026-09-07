ट्रैवलिंग ऐप पर दोस्ती, शॉपिंग से घूमने तक सब फिक्स, लेकिन सुरक्षा कितनी? मसूरी की घटना ने खड़े किए सवाल
मसूरी की एक घटना ने ट्रैवल पार्टनर ढूंढने वाले ऐप्स द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा गारंटी की कमी पर सवाल उठाए हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 7, 2026 at 9:05 PM IST
देहरादून: डेटिंग ऐप के बाद अब ट्रैवलिंग ऐप पर बन रही दोस्ती भी विवाद का कारण बन रही है. मसूरी से ऐसा ही एक मामला सामने आया है. जिसमें ऐप के जरिए मिली युवती ने दिल्ली के युवक पर रेप का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया. युवक अब जेल की सलाखों के पीछे है. इस घटना के बाद ऑनलाइन मिले ट्रैवल पार्टनर के साथ सफर कितना सुरक्षित है? इस पर सवाल खड़ा हो गया है.
डिजिटल की दूनिया में सबकुछ डिजिटल हो गया है. बस एक क्लिक में जरूरत की सभी चीजें उपलब्ध हो जाती हैं. घर बैठे आपको जरूरत का सामान डिलीवर हो जाता है. अगर आपको कहीं जाना हो तो आपको घर से कार या ऑटो की सर्विस मिल जाती है. इसी तरह से अब अगर आपको कहीं घूमने जाना है और आपके पास कोई पार्टनर नहीं है तो वो भी आपको एक क्लिक में आसानी से मिल जाएगा.
यानी अगर आप अकेले घूमने का प्लान बना रहे हैं. लेकिन सफर में साथी चाहिए, तो अब ये साथी भी ऑनलाइन मिल रहा है. कुछ ट्रैवलिंग ऐप्स ऐसे लोगों को अनजान यात्रियों से जोड़ने का दावा करते हैं. बस डेस्टिनेशन और तारीख चुनिए, प्रोफाइल देखिए, पसंद आई तो चैट कीजिए और फिर बन जाइए ट्रैवल पार्टनर.
इसके अलावा, ऐसे ऐप ट्रैवल डेटिंग, ट्रैवल पार्टनर और चैट जैसे फीचर भी देते हैं. आइए जानते हैं इन ट्रैवलिंग ऐप पर कैसे जुड़ते हैं ट्रैवल पार्टनर?
- ट्रैवलिंग ऐप पर लड़का या लड़की दोनों ट्रैवल पार्टनर बुक कर सकते हैं.
- बुकिंग से पहले रहने, खाने और शॉपिंग की शर्तें ऐप पर मेंशन करनी पड़ती है.
- ऐप पर इन शर्तों को गिफ्ट के तौर पर दर्ज किया जाता है.
- ट्रैवल पार्टनर के लिए बुकिंग से अलग एक अमाउंट भी तय किया जाता है.
- तय रकम, बुकिंग करने वाले को ट्रैवल पार्टनर को देनी पड़ती है.
- बुकिंग से पहले खर्च और शर्तों की जानकारी ऐप पर तय होती है.
लेकिन सवाल ये खड़ा होता है ऐप पर मौजूद प्रोफाइल के पीछे असल इंसान कौन है? और उस पर भरोसा कितना किया जा सकता है? क्योंकि मसूरी के एक केस ने कुछ इसी तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं.
जानें पूरा मामला: 31 अगस्त को दिल्ली से युवक और ऋषिकेश की युवती ट्रैवल पार्टनर बनकर मसूरी पहुंचे. दोनों दो दिन साथ रहे. लेकिन 2 सितंबर को युवती ने युवक पर रेप का आरोप लगाते हुए मसूरी में मुकदमा दर्ज करा दिया. मुकदमे के आधार पर मसूरी पुलिस ने युवक को 3 सितंबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. अब पुलिस घटना की जांच कर रही है.
पुलिस की तरफ से एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी सामने आया है कि ऑनलाइन दोस्ती में सबसे बड़ा खतरा यही है कि सामने वाले की पहचान, नीयत और पिछला रिकॉर्ड कितना सही है? इसकी गारंटी कोई ऐप नहीं देता है.
देहरादून जिले में लगातार सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग की जा रही है. कुछ मामले पुलिस के संज्ञान में आए हैं. ट्रैवल ऐप और अन्य डेटिंग ऐप का गलत प्रयोग करते हुए किसी को बरगलाकर यौन शोषण की कोशिश करता है तो उसमें पुलिस तत्काल कार्रवाई भी करती है. इसी मामले में मसूरी से जुड़ा एक मामला संज्ञान में आया था. युवती ने 2 सितंबर को युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 सितंबर को आरोपी को गिरफ्तार किया. साथ ही पुलिस ऐसे ऐप्स में जो सूचनाएं शामिल की जा रही हैं, उनकी गहनता से जांच की जा रही है.
-प्रमेंद्र डोबाल, एसएसपी देहरादून-
मसूरी का ये मामला सिर्फ एक युवक और युवती का विवाद नहीं, बल्कि उन हजारों युवाओं के लिए भी सवाल है जो अनजान लोगों से ऑनलाइन जुड़कर सफर कर रहे हैं या भविष्य में करने की योजना बना रहे हैं. क्योंकि एक प्रोफाइल देखकर भरोसा करना आसान है. लेकिन उस भरोसे की कीमत कभी-कभी बहुत भारी पड़ सकती है. बहरहाल ऐप आपको ट्रैवल पार्टनर दे सकता है. लेकिन सुरक्षा की गारंटी नहीं.
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