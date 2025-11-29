ETV Bharat / bharat

'मुसलमानों को राह चलने में लगता है डर', मौलाना महमूद मदनी के बयान पर मंत्री सारंग ने किया पलटवार

मौलाना मदनी ने मुसलमानों को टारगेट करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसे शब्द मुसलमानों को बदनाम करने के लिए गढ़े गए हैं. इस्लाम में जिहाद का मतलब अन्याय और जुल्म के खिलाफ संघर्ष है. जब-जब जुल्म होगा, तब-तब जिहाद होगा. मौलाना ने कहा कि अदालतों को निष्पक्ष रहना चाहिए. अभी देश की बड़ी आबादी खामोश है. यदि यह तबका नफरत फैलाने वालों की ओर गया तो देश के लिए खतरा पैदा हो सकता है. देश में मुगलों के नाम पर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश हो रही है.

सरकारी सरपरस्ती में जुल्म और सितम की वजह से हालात इस जगह पर पहुंच गए हैं कि आज मुसलमान राह चलते अपने को गैर-महफूज एहसास करता है. उन्हें कदम-कदम पर पर नफरत और हिकारत का सामना करना पड़ता है. ये कहना है भोपाल में आयोजित जमीयत उलेमा ए हिंद के गवर्निंग कमेटी की बैठक में शामिल होने आए मौलाना महमूद मदनी का.

भोपाल: मुल्क की मौजूदा सेहत हाल बहुत चिंताजनक है. अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि खास तबके को संरक्षण और दूसरे तबके को कानूनी तौर पर बेबस, समाजी तौर पर अलाहिदा और बेइज्जत किया जा रहा है. एक मजहब को रुसवा मरहम बनाने के लिए बुलडोजर एक्शन और मॉब लिंचिंग समेत अन्य कोशिशें की जा रही हैं. उनके मजहब शिनाख्त और वजूद को गैर-जरूरी बताया जा रहा है.

खास धर्म को धर्म परिवर्तन की खुली छूट

मौलाना मदनी ने कहा कि देश के संविधान में हमें मजहब पर चलने और उसके तबलीग की इजाजत दी गई है. लेकिन कन्वर्जन लॉ में तरमीन के जरिए बुनियादी हक को खत्म किया जा रहा है. इस कानून को इस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है कि मजहब की तबलीग का अमल खौफ या सजा प्रतीक बन जाए. दूसरी तरफ घर वापसी के नाम पर किसी खास धर्म में धर्म परिवर्तन कराने वालों को खुली छूट मिली हुई है. उन पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता और न ही कानूनी कार्रवाई होती है. मुसलमानों को टारगेट करने के साथ मदनी ने वक्फ संपतियों और हलाला समेत अन्य मुद्दों पर भी अपनी बात रखी.

ड्रग्स के नशे में फंस रहे नौजवान

मौलाना मदनी ने कहा कि इस मुल्क में आज की तारीख में नौजवान नशे में पड़े हुए हैं. बहुत से नौजवान ड्रग्स के नशे में हैं और वो ड्रग्स भी अफीम और चरस से आगे बढ़ गई है. केमिकल वाला नशा जिसका असर ज्यादा होता है, तेज होता है और उसे छोड़ना भी अफीम और चरस के मुकाबले मुश्किल होता है. मदनी ने कहा कि अब अफीम और चरस के नशे को ऑर्गेनिक नशा कहा जाने लगा है. इसके साथ ही मदनी ने कहा कि हम जो काम कर रहे हैं, वो नीचे जाए. बजाय इसके कि मरकज और सूबे काम करें. बल्कि इन कामों के लिए मकामी यूनिटों को तैयार किया जाए.

मदनी के बयान पर सारंग का पलटवार

मौलाना मदनी के भोपाल में दिए बयान पर खेल एवं सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया है. मंत्री सारंग ने कहा कि मौलाना मदनी, हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा. यह फिरकापरस्ती और देश को तोड़ने की बातें, इससे बहुत दिन राजनीति कर ली. संविधान और संवैधानिक व्यवस्था का मज़ाक उड़ाना, अब सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है. मदनी भूल रहे है कि हिंदुस्तान में आज़ाद हिंदुस्तानी के रूप में रह रहे हैं तो संविधान का पालन करना होगा. सारंग ने कहा कि खाते हिंदुस्तान की हैं लेकिन गाते किसी और की, यह नहीं चलेगा.