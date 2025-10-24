ETV Bharat / bharat

महापर्व छठ के लिए मुस्लिम महिलाओं का समर्पण, शुद्धता के साथ तैयार कर रही मिट्टी के चूल्हे

लोक आस्था का महापर्व छठ बिहार की पहचान है. शनिवार से शुरू होने वाला यह महापर्व गंगा-जमुनी तहजीब का प्रतीक भी है.

CHHATH FESTIVAL
डिजाइन इमेज (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 24, 2025 at 6:51 PM IST

6 Min Read
रिपोर्ट- कृष्ण नंदन

पटना: लोक आस्था का महापर्व छठ शनिवार से नहाए-खाए के साथ शुरू हो रहा है. यह पर्व न केवल बिहार की सांस्कृतिक पहचान है, बल्कि गंगा-जमुनी तहजीब और धार्मिक एकता का प्रतीक भी बन चुका है. पटना की गलियों में इस एकता की जीवंत मिसाल देखने को मिलती है, जहां मुस्लिम समुदाय की महिलाएं छठ पर्व के लिए मिट्टी के चूल्हे तैयार करती हैं. उनकी मेहनत, शुद्धता और समर्पण इस पर्व की आत्मा को और पवित्र बनाती हैं. यह परंपरा न केवल धार्मिक सौहार्द को दर्शाती है, बल्कि सामाजिक एकजुटता और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देती है.

शुद्धता और आस्था का प्रतीक: छठ पर्व में मिट्टी के चूल्हे का विशेष महत्व है. मान्यता है कि इस चूल्हे पर बना प्रसाद न केवल स्वादिष्ट, बल्कि शुद्धता और पवित्रता से भी भरपूर होता है. सनातन परंपरा में मिट्टी को शुद्धता का प्रतीक माना गया है और छठ में शरीर, आहार और व्यवहार की शुद्धि सर्वोपरि होती है. चूल्हे को उपयोग से पहले गंगाजल में भिगोए कपड़े से लेपन किया जाता है, जो इसकी पवित्रता को और बढ़ाता है.

जानकारी देते संवाददाता कृष्ण नंदन (ईटीवी भारत)

“नहाए-खाए के दिन स्नान के बाद मिट्टी और पानी से शरीर शुद्ध किया जाता है, फिर मिट्टी के चूल्हे पर प्रसाद तैयार होता है. नया चूल्हा इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि कोई नकारात्मकता या अशुद्धि न रहे.” - हृदय नारायण झा, साहित्यकार

धार्मिक सौहार्द की मिसाल: पटना के वीरचंद पटेल पथ और दरोगा रायपथ में मुस्लिम महिलाएं बड़ी संख्या में मिट्टी के चूल्हे तैयार करती हैं. यह परंपरा वर्षों पुरानी है और अब धार्मिक सौहार्द का प्रतीक बन चुकी है. कुरैशा खातून, जो 20 साल से यह काम कर रही हैं, बताती हैं कि वह सुबह स्नान के बाद ही काम शुरू करती हैं और जब तक कुछ चूल्हे तैयार नहीं हो जाते, कुछ खाती-पीती नहीं हैं. उनका कहना है, “धर्म अलग हो सकता है, लेकिन छठ में शुद्धता और श्रद्धा सबसे ऊपर है.”

CHHATH FESTIVAL
गंगा जमुनी तहजीब का गवाह छठ महापर्व (ईटीवी भारत)

“हर साल छठ से एक महीना पहले मिट्टी तैयार करने का काम शुरू हो जाता है. अच्छी मिट्टी मंगाई जाती है, उसे गीला कर गूंथा जाता है, फिर सांचे में ढालकर धूप में सुखाया जाता है. इसमें शुद्धता का पूरा ख्याल रखा जाता है, धर्म अलग है लेकिन श्रद्धा सबसे अहम है”- कुरैशा खातून, चूल्हा बनाने वाली महिला

सामाजिक और आर्थिक योगदान: मिट्टी के चूल्हे बनाने वाली सैकड़ों महिलाएं न केवल इस पर्व की शोभा बढ़ा रही हैं, बल्कि यह काम उनकी आजीविका का भी महत्वपूर्ण स्रोत है. कुरैशा बताती हैं कि इस व्यवसाय ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है. उनके जैसे कई परिवारों के लिए छठ का मौसम आय का मुख्य समय होता है. इसके अलावा, मुस्लिम समुदाय के अन्य लोग भी छठ घाटों की सजावट, बांस की टोकरियां और पूजा सामग्री की आपूर्ति में योगदान देते हैं, जो सामाजिक एकता को और मजबूत करता है.

Chhath festival
बेचने के लिए रखे गए मिट्टी के चूल्हे (ईटीवी भारत)

प्रकृति से जुड़ा है यह चूल्हा: मिट्टी के चूल्हे में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है. धीमी आंच पर पकने वाला प्रसाद पोषक तत्वों को भी संरक्षित रखता है, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभकारी है. कुरैशा कहती हैं, “आजकल लोग गैस या लोहे के चूल्हे का उपयोग करते हैं, लेकिन मिट्टी के चूल्हे की शुद्धता और महक अतुलनीय है.” इस बार छोटे और बड़े चूल्हों की कीमत 100 से 150 रुपये है. मिट्टी की बढ़ती कीमत के बावजूद, लोग हर साल नया चूल्हा खरीदना नहीं भूलते.

CHHATH FESTIVAL
मिट्टी के चूल्हों का महत्व (ईटीवी भारत)

बदलते समय में परंपरा की प्रासंगिकता: आधुनिकता के दौर में भी मिट्टी के चूल्हे की मांग बरकरार है. छठ के दौरान घर-घर में महिलाएं नए चूल्हे पर ‘नहाए-खाए’ और ‘खरना’ का प्रसाद बनाती हैं. मिट्टी और धुएं की महक से वातावरण भक्तिमय हो उठता है. यह दृश्य छठ को लोक संस्कृति और प्रकृति पूजा का संगम बनाता है. हालांकि, मिट्टी की बढ़ती कीमत और श्रम की कमी जैसी चुनौतियां सामने आ रही हैं. कुरैशा बताती हैं, “कई बार अच्छी मिट्टी मिलना मुश्किल होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हर चूल्हा उत्तम हो.”

Chhath festival
मिट्टी के चूल्हे (ईटीवी भारत)

युवा पीढ़ी और वैश्विक पहचान: छठ पर्व अब बिहार की सीमाओं को पार कर दिल्ली, मुंबई, और विदेशों में बसे बिहारी समुदायों तक पहुंच चुका है. वहां भी मिट्टी के चूल्हे की मांग बढ़ रही है, जो इस परंपरा की वैश्विक स्वीकार्यता को दर्शाता है. युवा पीढ़ी में भी छठ के प्रति उतनी ही श्रद्धा जितनी पहले के लोगों में. भले ही लोग दूसरे शहर या देश में बस गए हैं लेकिन श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई है.

ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व: छठ पर्व की जड़ें प्राचीन सनातन परंपराओं से जुड़ी हैं. मान्यता है कि यह पर्व सूर्य और प्रकृति की उपासना का प्रतीक है. मिट्टी के चूल्हे का उपयोग वैदिक काल से चला आ रहा है, जब मिट्टी को पवित्र और जीवन का आधार माना जाता था. हृदय नारायण झा बताते हैं, “मिट्टी का चूल्हा केवल एक बर्तन नहीं, बल्कि प्रकृति और आस्था का मिलन है. यह पर्व हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और शुद्धता का संदेश देता है.”

Chhath festival
चूल्हा बनातीं कुरैशा खातून (ईटीवी भारत)

धार्मिक एकता का संदेश: पटना का छठ पर्व धार्मिक एकजुटता का अनुपम उदाहरण है. एक तरफ हिंदू महिलाएं घाटों पर व्रत और अर्घ्य की तैयारी करती हैं, तो दूसरी तरफ मुस्लिम महिलाएं उनके लिए मिट्टी के चूल्हे बनाती हैं. यह सहयोग बिहार की गंगा-जमुनी तहजीब को जीवंत करता है. स्थानीय निवासी रमेश कुमार कहते हैं, “जब हम छठ घाट पर मिट्टी के चूल्हे पर बना प्रसाद खाते हैं, तो हमें लगता है कि यह आस्था और प्रेम का स्वाद है, जो धर्म की सीमाओं से परे है.” यही कारण है कि बिहार का छठ अब विश्व स्तर पर लोक आस्था और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक बन चुका है.

