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राधा बनी माहिरा ने दिया सामाजिक सौहार्द का संदेश, मुस्लिम मां ने कृष्ण जन्मोत्सव में पहुंचकर पेश की मिसाल

अपनी मां के साथ राधा की वेशभूषा में बच्ची माहिरा (रांची) ( ETV Bharat )

रांची: श्रीकृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर रांची में उस वक्त खूबसूरत और भावुक नजारा देखने को मिला, जब एक मुस्लिम परिवार की बेटी राधा के रूप में महोत्सव में पहुंची.

रांची एदलहातू की रहने वाली सोनम अपनी बेटी माहिरा को राधा की वेशभूषा में लेकर कृष्ण जन्मोत्सव समारोह में पहुंचीं. माहिरा के राधा रूप को देखकर वहां मौजूद लोगों के चेहरे खिल उठे. लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारे की खूबसूरत मिसाल बताया.

सोनम का कहना है कि भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी विविधता और आपसी भाईचारे में है. यहां अलग-अलग धर्मों के लोग एक-दूसरे के त्योहारों में शामिल होकर खुशियां बांटते हैं. उन्होंने कहा कि किसी दूसरे धर्म के त्योहार में शामिल होने या उसकी खुशी में शरीक होने में कोई बुराई नहीं है. बल्कि इससे समाज में प्रेम, सद्भाव और एक-दूसरे के प्रति सम्मान की भावना मजबूत होती है.

अपनी मां के साथ राधा की वेशभूषा में बच्ची माहिरा (ETV Bharat)

सोनम ने बताया कि वह अपनी बेटी माहिरा को राधा के रूप में इसलिए लेकर पहुंचीं, ताकि लोगों के बीच भाईचारे और एकता का संदेश पहुंचाया जा सके. उन्होंने कहा कि भारत में बेटियों को पूजा जाता है, सम्मान और प्यार दिया जाता है. राधा के रूप में बेटी को सजाकर कृष्ण जन्मोत्सव में शामिल कराना उनके लिए केवल एक धार्मिक आयोजन का हिस्सा बनना नहीं, बल्कि समाज को एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश है.