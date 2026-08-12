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असम का मुस्लिम परिवार, शिव का परम भक्त, 500 साल से कर रहा पूजा स्थल की देखभाल

भगवान शिव पूजा स्थल की देखभाल करते मतिबर रहमान. ( ETV Bharat )

यह मंदिर 500 साल से भी ज़्यादा पुराना है और यह न सिर्फ धार्मिक मान्यताओं का प्रतीक है, बल्कि हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता का भी प्रतीक है.

उत्तर गुवाहाटी के रंगमहल में इस अनोखी और ऐतिहासिक पवित्र जगह को 'भंगुरा थान' (शिवस्थान- भंगुरा, भांग-कैनबिस से बना है) कहा जाता है, जो इस मुस्लिम परिवार के घर में भक्तों को खींच रहा है.

इसी क्रम में गुवाहाटी में सामाजिक सद्भाव का एक नायाब उदाहरण देखने को मिल रहा है. रंगमहल गांव में एक मुस्लिम परिवार पिछले 500 सालों से घर में बनाए गए शिव पूजा स्थल की देखरेख करता आ रहा है.

गुवाहाटी: असम के धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास में कई ऐसी जगहें हैं जो सदियों से मानवता और सद्भाव का संदेश देती आ रही हैं. असम में हर तरह से मुसलमानों के हिंदुओं के साथ घुलने-मिलने की कहानियां हैं. कामरूप जिले के हाजो में भगवान विष्णु की रैली में शामिल होने वाले मुसलमान और शिवसागर जिले में दुर्गा पूजा के दौरान पूजा करने वाले दौल्लाह (या दौला) परिवार और पूजा समिति द्वारा उनके लिए प्रसाद-भोग भेजना असम में धार्मिक सद्भाव की मिसाल हैं.

भगवान शिव पूजा की इस जगह की देखभाल पिछले 49 सालों से 80 साल के मतिबर रहमान कर रहे हैं. इस मंदिर की स्थापना लगभग 500 साल पहले मतिबर रहमान के पूर्वज 'बरहान शाह' ने की थी. बरहान शाह के परिवार के सदस्य पिछले 500 सालों से इस पूजा की जगह की देखभाल कर रहे हैं.

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और पूजा परंपराएं

भक्तों की मान्यता के मुताबिक, यहां आने वाले श्रद्धालु अगर वे दिल से प्रार्थना करते हैं तो भगवान शिव सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं. जैसा कि नाम से पता चलता है, इस मंदिर का एक खास नियम है कि हर भक्त को बाबा भोलेनाथ को भांग चढ़ानी चाहिए. यहां एक पवित्र शिवलिंग है जिसकी सदियों से पूजा होती आ रही है.

500 वर्ष से अधिक पुराना शिव स्थान. (ETV Bharat)

मतिबर रहमान बताते हैं, “हर सोमवार या महाशिवरात्रि के पवित्र मौके पर, अलग-अलग जगहों से भक्त मंदिर में आते हैं. भक्त धूप, मोमबत्तियां जलाते हैं और प्रसाद के तौर पर चावल, मिठाई और फल चढ़ाते हैं.”

80 साल के मतिबर रहमान ने कहा कि वे मंदिर की सफाई करते हैं और अगरबत्ती और मोमबत्तियां जलाते हैं, उनके परिवार की महिलाएं भी यही करती हैं. उन्होंने कहा, “मेरे संभालने से पहले, मेरे दादाजी इस मंदिर की देखभाल करते थे. मेरे बाद, मेरे बच्चों को इस पवित्र विरासत और जिम्मेदारी को आगे बढ़ाना होगा.”

इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत इसकी दरियादिली है. मतिबर रहमान ने बताया कि पूजा के अलावा, वे इसी जगह पर 'नमाज' भी करते हैं.

धार्मिक मान्यताओं का प्रतीक पूजा स्थल. (ETV Bharat)

उन्होंने कहा, “धर्म कोई बड़ी चीज नहीं है, इंसान होना सबसे बड़ी चीज है. हिंदू और मुसलमान में कोई फर्क नहीं है. सभी धर्मों के लोग इस जगह पर आकर दुआएं ले सकते हैं.” रहमान कहते हैं, “गांव में किसी ने भी कभी मंदिर की देखभाल करने से मेरा विरोध नहीं किया. इसके बजाय, गांव के सभी लोगों ने हमेशा इस पूजा को करने में मदद की है.”

उल्लेखनीय है कि रंगमहल का भंगुरा थान केवल पूजा स्थल ही नहीं है, बल्कि यह आज समाज के लिए एक बड़ा संदेश है.

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