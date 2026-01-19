बिहार के ये गांव, जहां हिंदू रीति-रिवाज से होती है मुस्लिम परिवारों में शादी, गूंजते हैं राम-दशरथ के गीत

ETV Bharat / bharat

"जो बच गए, वे आज भी बंभई के हिंदू भूमिहार है. मथुरा चौधरी फिर पिरु में आकर बस गए थे. हम लोग उनके वंश के नौवीं-दसवीं पीढ़ी के हैं. आज भी हमारे घरों में परंपरा है कि शादियां होती है, तो पहले मड़वा हल से गड़ाता है. यह परंपरा अभी भी है, लेकिन थोड़ी कम हुई है. दूल्हा- दुल्हन के लिए ढकना बनता है और नजर उतारते हैं. दशरथ जी के गीत गाए जाते हैं. हम लोग इतने सेकुलर हैं, कि बिहार का इतिहास लिखा जाए तो नंबर एक मिसाल पिरु गांव होगा." - मोहम्मद शाहनवाज, पिरु गांव निवासी

आज भी पिरु और बंभई गांव का संबंध बना हुआ है. मोहम्मद शाहनवाज खान बताते हैं, कि फिरोजशाह तुगलक के समय 14 वीं शताब्दी में बभई जमींदारी मथुरा चौधरी ने इस्लाम धर्म अपनाया था और वह गुलाम मुस्तफा खान बन गए थे. हम लोग उन्हीं के वंशज हैं. बंभई जमींदार मथुरा चौधरी, केदार चौधरी समेत तीन सगे भाई थे. मथुरा चौधरी और इसी वंश के कमलनयन चौधरी दोनों ने परस्पर एक समय के बाद इस्लाम कबूल किया.

धर्मांतरण के बाद भी परंपरा बरकरार : वहीं, कुछ का मानना है, कि फिरोजशाह तुगलक के प्रभाव से मथुरा चौधरी ने इस्लाम धर्म अपनाया था. इस पर स्पष्ट मंतव्य सामने नहीं आते हैं,लेकिन पिरु और बंभई के मुस्लिम परिवार के लोग यह कहने में आज भी गर्व महसूस करते हैं, कि उनके पूर्वज हिंदू थे.

मथुरा चौधरी बने गुलाम मुस्तफा खान: इस्लाम धर्म अपनाने के बाद मथुरा चौधरी गुलाम मुस्तफा खान बन गए. वहीं, उनके भाई कमल नयन सिंह भी नसरुद्दीन हैदर खान बन गए. उनके इस्लाम धर्म ग्रहण करने को लेकर कई मंतव्य सामने आते हैं, जिसमें एक मंतव्य यह भी आता है, कि बंभई जमींदार मथुरा चौधरी ने इस्लाम धर्म से प्रभावित होकर उसे अपनाया.

तुगलक काल से जुड़ी है कहानी: पिरु और बनतारा गांव की कहानी 14वीं शताब्दी से जुड़ी है. तब फिरोजशाह तुगलक का शासन भारत में था. फिरोजशाह तुगलक के शासन काल में ही पिरू के बंभई भूमिहार की जमींदारी से जुड़े मथुरा चौधरी ने इस्लाम धर्म अपना लिया था.

मड़वा गाड़ने और सिंदूर लगाने की परंपरा: यहां जब शादियां होती है, तो मड़वा में हल गाड़ा जाता है. हल्दी का चलन होता है. राजा दशरथ और राम जी के गीत भी गाए जाते हैं. यह चलन सैकड़ों सालों से बना हुआ है. हालांकि धीरे-धीरे इसमें कमी आई है, लेकिन आज भी इसे बरकरार रखने वाले काफी संख्या में मुस्लिम परिवार के लोग हैं.

निकाह में राम-दशरथ के गीत: यहां मुस्लिम परिवारों की शादियों में राजा दशरथ, राम के गीत गाए जाते हैं. दुल्हन को हल्दी लगाने का चलन है. महिलाएं सिंदूर भी लगाती हैं. ये गांव सांप्रदायिक सौहार्द के बेमिसाल उदाहरण हैं.

मुस्लिम परिवारों में हिंदू रीति-रिवाज: बिहार के पिरु और बनतारा गांव में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी निवास करती है. पिरु और बनतारा में करीब 1000 घर मुस्लिम परिवार के हैं. इनकी आबादी करीब 5000 की बताई जाती है. पिरु और बनतारा गांव के मुस्लिम परिवारों के यहां कई ऐसे रीति- रिवाज हैं, जो हिंदू परंपरा से जुड़ी है.

गया: बिहार के गया- औरंगाबाद की सीमा पर पिरु और बनतारा गांव बसा है. पिरु और बनतारा गांव मूल रूप से औरंगाबाद जिले के हसपुरा प्रखंड अंतर्गत आता है और दोनों के बीच करीब 15 किलोमीटर की दूरी है. आज हम जानेंगे कि इन गांवों के मुस्लिम परिवार और हिंदू रीति रिवाज, दोनों के बीच क्या कनेक्शन है.

'पिरु एक परिचय' किताब में लिखी है पूरी कहानी: वहीं, इसपर एक किताब अमानुल्लाह खान ने लिखी है. वे क्षेत्र के बड़े विद्वान माने जाते थे. उनकी बीते साल ही मृत्यु हो गई थी, लेकिन उन्होंने पिरु एक परिचय की किताब लिखी है. यह किताब काफी मशहूर हुई है. स्वर्गीय अमानुल्लाह खान की बेटी जीनत परवीन बताती है, कि इस किताब में मेरे पिताजी ने हमारे वंशज हिंदू थे.

"किताब में लिखा है, कि बभई से पिरु का नस्लीय ताल्लुकात सैकड़ों सालों से है. पिरु की रेवायत के मुताबिक मथुरा चौधरी यानी गुलाम मुस्तफा खान का वंश चला आ रहा है. हम लोग कन्वर्टेड हैं. हम लोगों का डीएनए हिंदू वंश का है."- जीनत परवीन, पिरु गांव की निवासी और किताब लिखने वाले स्वर्गीय अमानुल्लाह खान की बेटी

जीनत परवीन बताती हैं, कि होली दशहरा जैसे पर्व में हम लोग शिरकत करते हैं. शादी विवाह के मौकों पर हिंदू रीति रिवाज की रस्म निभाई जाती है. किताब में हम लोग मुस्लिम कैसे, हिंदू के वंशज है, यह पूरी कड़ी लिख दी गई है. किताब में यह भी लिखा है, कि हमारे यहां कैसे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मड़वा, तिलक, हल्दी का चलन होता है.

जूता लुकाई, टोकरी में पैर रखकर गृहप्रवेश : पिरु एक परिचय नाम की किताब लिखने वाले स्वर्गीय अमानुल्लाह खान की बेटी जीनत परवीन बताती हैं, कि हमारे यहां हिंदू रीति रिवाज के अनुसार आज भी निकाह होता है. महिलाएं सिंदूर लगाती हैं. जूता लुकाई की रस्म होती है. शादी में सिंदूर की रस्म निभाई जाती है. वहीं, जिस तरह से हिंदू दूल्हा-दुल्हन टोकरी में पैर रखकर घर में प्रवेश करते हैं, इसी तरह से हमारे यहां शादियों में दूल्हा-दुल्हन टोकरी में पैर रखकर घर में प्रवेश करते हैं.

बनतारा गांव (ETV Bharat)

"पहले की अपेक्षा राजा दशरथ राम जी के गीतों का चलन भी कम हुआ है, लेकिन अभी यह सैकड़ों सालों का प्रचलन जारी है. अभी तक हम लोगों के यहां शादियां कन्वर्टेड हिंदुओं के घरों में होती है, जो कि मुसलमान बने हैं. ऐसे कई गांव हैं, जहां हम लोग शादियां करते हैं. अब कुछ लोग इधर-उधर शादियां भी करने लगे हैं. आज भी हमारे यहां जब शादियां होती है तो राजा दशरथ और राम जी के गीत गाए जाते हैं."-जीनत परवीन, पिरु गांव की निवासी और किताब लिखने वाले स्वर्गीय अमानुल्लाह खान की बेटी

जीनत परवीन (ETV Bharat)

बनतारा गांव की कहानी: ऐसी ही कहानी बनतारा की भी है. बनतारा में भी 500 से अधिक घर हैं और 25 सौ से अधिक लोग यहां निवास करते हैं. यह संख्या धीरे-धीरे और बढ़ती ही चली जा रही है. इस गांव को लोग मुस्लिम गांव के रूप में जानते हैं.

मजहब से ऊपर है आपसी भाईचारा: जब इस गांव में प्रवेश करते हैं, तो ऐसा माहौल सामने आता है, जो तबीयत खुश कर देती है. यहां के मुस्लिम परिवार जो कि कन्वर्टेड हैं, वह भेदभाव से कोसों दूर दिखते हैं. हिंदू-मुसलमान जैसी कोई बात नहीं दिखती है. ऐसी सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल शायद ही कहीं मिले.

तिलकधारी सिंह चौधरी का मजार (ETV Bharat)

तिलकधारी सिंह चौधरी का मजार: पिरु की तरह यहां भी बनतारा की कहानी है. बनतारा गांव की कहानी केयाल गढ़ के राजा तिलकधारी प्रसाद चौधरी से शुरू होती है. केयालगढ़ के राजा तिलकधारी प्रसाद चौधरी जो सोनभदरिया भूमिहार थे. वे तुगलक के शासनकाल में कन्वर्टेड हुए. आज भी तिलकधारी सिंह चौधरी का मजार केयाल में है.

हिंदू वंशजों का पूरा गांव: वहीं, तिलक सिंह के पुत्र मुबारक चौधरी की मजार बनतारा में है. यहां के शकील खान बताते हैं, कि लगभग पूरा गांव हिंदू वंशज से जुड़ा है और हम लोग केयाल भूमिहार तिलक सिंह चौधरी के वंशज हैं. शकील खान बताते हैं, कि हम लोग कन्वर्टेड मुसलमान के घरों में ही शादियां करते हैं.

"पिरु, बनतारा, सासाराम, रघुनाथपुर समेत ऐसे कई गांव हैं, जहां कन्वर्टेड मुसलमान हैं और उन्हीं के घरों में शादियां होती हैं. 14वीं शताब्दी में ही हमारे वंशज कन्वर्टेड हुए थे. आज भी हमें यह कहते गर्व होता है, कि हम लोग के वंशज हिंदू हैं और हम लोग इस परिवार से आते हैं."- शकील खान, बनतारा के निवासी

"मुस्लिम शासनकाल में हमारे वंशज कन्वर्ट हुए. हम लोग तिलकधारी सिंह चौधरी के वंशज हैं.बनतरा की आबादी 2500 के करीब है. सब कन्वर्टेड हैं. आज भी केयाल भूमिहार और हम लोग कन्वर्टेड मुस्लिम का रहन सहन मिलता जुलता है. शादी में महिलाएं सिंदूर लगाती हैं. शादियों में हल गाड़े जाते हैं. मड़वा होता है. हल्दी लगती है."- मकसूद खान, बनतारा के निवासी

हम लोग सोनभदरिया भूमिहार हैं: वहीं बनतारा गांव के मोहम्मद जावेद बताते हैं, कि हम लोग सोनभदरिया भूमिहार हैं. तिलक नारायण चौधरी हमारे छरदादा-लकड़दादा थे. किसी कारण से मुस्लमान बन गए. बनतारा गांव में आज भी तिलक नारायण चौधरी के पुत्र मुबारक चौधरी का मजार है. दादा -परदादा लकड़दादा भूमिहार थे. हम गर्व से कहते हैं, कि हिंदू डीएनए में है.

"600 -700 साल पुरानी यह कहानी है, जब तिलक नारायण सिंह चौधरी कन्वर्टेड हुए थे. उनका शासन कई मौजे तक था. यहां जब शादी होती है, तो मुबारक चौधरी के मजार के पास डोली रखी जाती है. आज भी हम लोग शादी में हल्दी लगाते हैं. शादियां वही करते हैं, जहां कन्वर्टेड हैं."- मोहम्मद जावेद, बनतारा के निवासी

"हम लोग सोनभदरिया भूमिहार से आते हैं. केयाल गढ़ के हमारे पूर्वज तिलक नारायण चौधरी कन्वर्टेड हुए थे. हम यह कहने को आज भी तैयार हैं, कि हमारे पूर्वज हिंदू थे. हमारे यहां पूर्व की परंपराएं चल रही है. 28 दिसंबर को ही मेरे बेटे अफजल की शादी हुई. उसमें मड़वा, भतवान, हल्दी, दशरथ जी, राम जी के गीत गाए गए."- गुलाम कादिर खान, बनतारा के निवासी

