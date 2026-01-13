ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर में मस्जिदों-मदरसों की पुलिस प्रोफाइलिंग, मौलवियों की संस्था ने उठाए सवाल

मीरवाइज उमर फारूक और धार्मिक नेता ( ETV Bharat )

श्रीनगर/जम्मू: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मौलवियों से माता-पिता और छात्रों को कट्टरपंथी विचारधाराओं से दूर रहने की सलाह देने की अपील की है. मुत्तहिदा मजलिस-ए-उलेमा (MMU) ने पुलिस द्वारा जम्मू-कश्मीर में मस्जिदों और धार्मिक संस्थानों की जानकारी इकट्ठा करने पर सवाल उठाया है. एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा, "सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने और बिना सत्यापित जानकारी या अफवाहों को न फैलाने या उन पर विश्वास न करने पर भी जोर दिया गया." पुलिस ने जम्मू में मौलवियों के साथ बैठक की और उन्हें आने वाले गणतंत्र दिवस को जोश और देशभक्ति की भावना के साथ मनाने के लिए हिम्मत दी. पुलिस ने आगे कहा, "मौलवियों को मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों में अच्छी शिक्षा, नैतिक मूल्यों और संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के महत्व के बारे में बताया गया, ताकि वे जिम्मेदार और कानून मानने वाले नागरिक बन सकें." पुलिस ने सभी छात्रों, शिक्षकों और स्टाफ मेंबर्स के सत्यापन पर भी जोर दिया, "ताकि सही रिकॉर्ड सुनिश्चित हो सके और असामाजिक या राष्ट्र-विरोधी तत्वों द्वारा शैक्षणिक संस्थानों का गलत इस्तेमाल रोका जा सके." बता दें, जम्मू-कश्मीर पुलिस दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़े डॉक्टरों और मौलवियों से जुड़े 'व्हाइट कॉलर' टेरर मॉड्यूल के पकड़े जाने के बाद मस्जिदों और उनके मैनेजमेंट के बारे में छोटी-छोटी जानकारियों की जांच कर रही है. मस्जिदों, मदरसों, इमामों, मौलवियों और इन संस्थाओं की मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों की जानकारी के लिए एक प्रारूप भेजा गया है. इसमें वित्त, रोजाना के खर्चों और सोशल मीडिया हैंडल के बारे में डिटेल्स के अलावा आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, फोन नंबर और राशन कार्ड जैसी व्यक्तिगत जानकारी मांगी गई हैं. लेकिन इस पर कश्मीर में मौलवियों और धार्मिक संगठनों के ग्रुप मुत्तहिदा मजलिस-ए-उलेमा (MMU) ने चिंता जताई है, और "बहुत ज्यादा और दखल देने वाली जानकारी" पर सवाल उठाए हैं. मीरवाइज उमर फारूक के नेतृत्व वाले MMU ने एक बयान में कहा कि इस तरह के मामले पहले कभी नहीं हुए और दखल देने वाले डेटा इकट्ठा करने के काम से धार्मिक संस्थाओं, इमामों, खतीबों और आम लोगों में बहुत अधिक चिंता पैदा हो गई है. बयान में कहा गया है, "यह काम मौलिक अधिकार और निजता और व्यक्तिगत जानकारी के अधिकार का पूरी तरह से उल्लंघन है, जिसकी गारंटी संविधान में भी दी गई है. मस्जिदें इबादत (पूजा), मार्गदर्शन और सामुदायिक सेवा के लिए पवित्र जगहें हैं, और उनके अंदरूनी धार्मिक मामलों पर मनमानी निगरानी और दखलअंदाजी नहीं की जा सकती.