जम्मू-कश्मीर में मस्जिदों-मदरसों की पुलिस प्रोफाइलिंग, मौलवियों की संस्था ने उठाए सवाल
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मस्जिदों, मदरसों, इमामों, मौलवियों और इन संस्थाओं की मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों की जानकारी के लिए एक प्रारूप भेजा है.
Published : January 13, 2026 at 6:35 PM IST
श्रीनगर/जम्मू: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मौलवियों से माता-पिता और छात्रों को कट्टरपंथी विचारधाराओं से दूर रहने की सलाह देने की अपील की है. मुत्तहिदा मजलिस-ए-उलेमा (MMU) ने पुलिस द्वारा जम्मू-कश्मीर में मस्जिदों और धार्मिक संस्थानों की जानकारी इकट्ठा करने पर सवाल उठाया है.
एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा, "सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने और बिना सत्यापित जानकारी या अफवाहों को न फैलाने या उन पर विश्वास न करने पर भी जोर दिया गया."
पुलिस ने जम्मू में मौलवियों के साथ बैठक की और उन्हें आने वाले गणतंत्र दिवस को जोश और देशभक्ति की भावना के साथ मनाने के लिए हिम्मत दी. पुलिस ने आगे कहा, "मौलवियों को मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों में अच्छी शिक्षा, नैतिक मूल्यों और संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के महत्व के बारे में बताया गया, ताकि वे जिम्मेदार और कानून मानने वाले नागरिक बन सकें."
पुलिस ने सभी छात्रों, शिक्षकों और स्टाफ मेंबर्स के सत्यापन पर भी जोर दिया, "ताकि सही रिकॉर्ड सुनिश्चित हो सके और असामाजिक या राष्ट्र-विरोधी तत्वों द्वारा शैक्षणिक संस्थानों का गलत इस्तेमाल रोका जा सके."
बता दें, जम्मू-कश्मीर पुलिस दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़े डॉक्टरों और मौलवियों से जुड़े 'व्हाइट कॉलर' टेरर मॉड्यूल के पकड़े जाने के बाद मस्जिदों और उनके मैनेजमेंट के बारे में छोटी-छोटी जानकारियों की जांच कर रही है.
मस्जिदों, मदरसों, इमामों, मौलवियों और इन संस्थाओं की मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों की जानकारी के लिए एक प्रारूप भेजा गया है.
इसमें वित्त, रोजाना के खर्चों और सोशल मीडिया हैंडल के बारे में डिटेल्स के अलावा आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, फोन नंबर और राशन कार्ड जैसी व्यक्तिगत जानकारी मांगी गई हैं.
लेकिन इस पर कश्मीर में मौलवियों और धार्मिक संगठनों के ग्रुप मुत्तहिदा मजलिस-ए-उलेमा (MMU) ने चिंता जताई है, और "बहुत ज्यादा और दखल देने वाली जानकारी" पर सवाल उठाए हैं.
मीरवाइज उमर फारूक के नेतृत्व वाले MMU ने एक बयान में कहा कि इस तरह के मामले पहले कभी नहीं हुए और दखल देने वाले डेटा इकट्ठा करने के काम से धार्मिक संस्थाओं, इमामों, खतीबों और आम लोगों में बहुत अधिक चिंता पैदा हो गई है.
बयान में कहा गया है, "यह काम मौलिक अधिकार और निजता और व्यक्तिगत जानकारी के अधिकार का पूरी तरह से उल्लंघन है, जिसकी गारंटी संविधान में भी दी गई है. मस्जिदें इबादत (पूजा), मार्गदर्शन और सामुदायिक सेवा के लिए पवित्र जगहें हैं, और उनके अंदरूनी धार्मिक मामलों पर मनमानी निगरानी और दखलअंदाजी नहीं की जा सकती.
बयान में आगे कहा गया, "मांगी जा रही जानकारी की प्रकृति और गहनता किसी भी नियमित प्रशासनिक जरूरत से कहीं ज्यादा है, जिससे इरादे पर गंभीर सवाल उठते हैं, और यह जबरदस्ती और चेक के जरिये धार्मिक संस्थाओं को नियंत्रित और रेगुलेट करने की कोशिश को दिखाता है."
एमएमयू ने कहा कि यह अभ्यास सिर्फ जम्मू-कश्मीर के मुस्लिम समुदाय के लिए है, इससे भी इसके इरादे पर शक है. धार्मिक संस्था ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की चुनी हुई सरकार को इस मामले में तुरंत दखल देना चाहिए.
बयान में कहा गया, "इस तरह की कोशिश को तुरंत रोका जाना चाहिए क्योंकि इससे भरोसा कम होता है, धार्मिक लोगों में डर पैदा होता है और राज्य के मुस्लिम समुदाय को एक परेशान करने वाला संदेश जाता है. इस तरह से मस्जिदों और धार्मिक लोगों को अलग-थलग करने वाले कदम गलत, अहितकारी और सामाजिक सद्भाव के लिए नुकसानदायक हैं."
बयान में उपराज्यपाल प्रशासन के अधिकारियों से बिना देर किए इस अभ्यास को वापस लेने और धार्मिक संस्थानों की स्वायत्तता का सम्मान करने और नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता, निजता और सम्मान की संवैधानिक गारंटी को बनाए रखने का अनुरोध किया गया.
बयान में कहा गया, "MMU जल्द ही अपने सदस्यों और वरिष्ठ धार्मिक नेताओं की एक मीटिंग बुलाएगा ताकि इस मुद्दे पर बातचीत की जा सके और अगर यह काम जारी रहा तो आगे क्या करना है, यह तय किया जा सके."
पुलिस के साथ मीटिंग में शामिल लोगों में से एक, जम्मू के बठिंडी में दारुल उलूम हुसैनिया निजामिया के मुजफ्फर हुसैन रिजवी ने कहा कि उन्होंने अपने साथियों के साथ पुलिस मीटिंग में हिस्सा लिया और उनसे अपने मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के बारे में सत्यापन रिपोर्ट जमा करने को कहा गया. उन्होंने कहा कि मदरसे के हेड से कहा गया है कि वे मदरसों में आने वाले बाहरी लोगों के सत्यापन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स भी संबंधित पुलिस थाने में जमा करें. साथ ही, उन्होंने कहा कि मौलवियों को बढ़ते कट्टरपंथ के खिलाफ उपदेश देने का निर्देश दिया गया है.
मदरसे के एक और टीचर, मुफ्ती शकील अहमद सकाफी ने वेरिफिकेशन प्रोसेस को एक रूटीन प्रोसेस बताया और कहा कि वे साल में तीन बार डॉक्यूमेंट्स जमा कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "हम नियम-कानून मानते हैं. हम स्टूडेंट्स को बिना सही डॉक्यूमेंट्स के अपने संस्थान में पढ़ने के लिए भी नहीं बैठने देते."
उन्होंने कहा, "हम पहले से ही मदरसे में अपने स्टूडेंट्स को संविधान से संबंधित शिक्षा दे रहे हैं. पुलिस हमेशा हमसे मस्जिद, इमाम और मदरसों के बारे में जानकारी लेती रहती है. हम उनके साथ सहयोग कर रहे हैं."
यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर में 5 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त, लश्कर और हिज्बुल के लिए काम करने का आरोप