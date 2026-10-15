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SPECIAL: 31 सालों से रावण दहन के पुतले बनाते आ रहे बिहार के ये मुस्लिम कारीगर, समितियों के कुछ नया करने के हुनर को देते हैं पंख

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

रांची: बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा केवल रावण दहन और उत्सव का अवसर नहीं है, बल्कि यह आपसी भाईचारे और सामाजिक सौहार्द का संदेश भी देता है. राजधानी रांची में शारदीय नवरात्र की दशमी पर होने वाले रावण दहन की तैयारियों में इसकी झलक साफ दिखाई देती है. रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के विशाल पुतलों को आकार देने वाले कारीगर मुस्लिम समुदाय से आते हैं.

31 सालों से पुतले बनाने का काम कर रहे मुस्लिम कारीगर