SPECIAL: 31 सालों से रावण दहन के पुतले बनाते आ रहे बिहार के ये मुस्लिम कारीगर, समितियों के कुछ नया करने के हुनर को देते हैं पंख
मुस्लिम कारीगर दशहरा में रावण दहन के लिए 31 सालों से पुतले बनाते आ रहे हैं. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 15, 2026 at 5:50 AM IST
रांची: बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा केवल रावण दहन और उत्सव का अवसर नहीं है, बल्कि यह आपसी भाईचारे और सामाजिक सौहार्द का संदेश भी देता है. राजधानी रांची में शारदीय नवरात्र की दशमी पर होने वाले रावण दहन की तैयारियों में इसकी झलक साफ दिखाई देती है. रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के विशाल पुतलों को आकार देने वाले कारीगर मुस्लिम समुदाय से आते हैं.
31 सालों से पुतले बनाने का काम कर रहे मुस्लिम कारीगर
बिहार के गया जिले से आने वाले ये कारीगर 31 वर्षों से रांची में पुतले बनाने का काम कर रहे हैं. धर्म अलग होने के बावजूद उनके हाथों से तैयार पुतलों के दहन के साथ हजारों लोग बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाते हैं. यही परंपरा रांची के दशहरा आयोजन को सामाजिक सौहार्द की एक खास पहचान देती है.
लेजर शो और सोने की लंका को खास बनाने की तैयारी
इस बार राजधानी में मोरहाबादी मैदान, अरगोड़ा मैदान, टाटीसिलवे, पुंदाग, एचईसी और तुपुदाना सहित कुल 8 जगहों पर रावण दहन के आयोजन होंगे. अलग-अलग आयोजन समितियां अपने स्तर पर तैयारियों में जुटी हैं. कहीं पुतलों की ऊंचाई बढ़ाई जा रही है, तो कहीं आतिशबाजी, लेजर शो और सोने की लंका के जरिए आयोजन को खास बनाने की तैयारी है.
लेजर शो होगा आकर्षण का केंद्र
मोरहाबादी मैदान में पंजाबी हिंदू बिरादरी की ओर से भव्य रावण दहन का आयोजन किया जाएगा. यहां इस बार 70 फीट ऊंचा रावण, 65 फीट का कुंभकर्ण और 60 फीट का मेघनाथ का पुतला तैयार किया जा रहा है. आयोजन को आकर्षक बनाने के लिए 24 फीट ऊंची दो मंजिला सोने की लंका भी बनाई जा रही है. इसके साथ लेजर शो दर्शकों के लिए मुख्य आकर्षण होगा.
आयोजन में 20 लाख खर्च का अनुमान
पंजाबी हिंदू बिरादरी के आयोजक सुधीर दुग्गल के मुताबिक, इस बार आयोजन पर लगभग 20 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है. पुतलों की ऊंचाई, सोने की लंका और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल के जरिए इवेंट को पहले से अधिक आकर्षक बनाने की तैयारी है.
बिहार के कारीगर बना रहे पुतले
अरगोड़ा मैदान में श्रीदुर्गा पूजा एवं रावण दहन समिति की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. यहां भी रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के विशाल पुतले तैयार किए जा रहे हैं. आयोजन से जुड़े राकेश कुमार और सचिन साहू के अनुसार, इस बार रावण का पुतला 60 फीट, कुंभकर्ण का 45 फीट और मेघनाथ का 40 फीट ऊंचा होगा. इन पुतलों को तैयार करने के लिए बिहार के गया जिले से आए मुस्लिम कारीगर जुटे हुए हैं.
एक महीने पहले पहुंच जाते हैं कारीगर
कारीगरों के लिए दशहरा केवल एक आयोजन के लिए पुतले तैयार करने तक सीमित नहीं है. यह उनके पारंपरिक हुनर और रोजगार से भी जुड़ा है. रांची में अलग-अलग समितियों के लिए पुतले बनाने का काम लंबे समय से होता आ रहा है. कारीगर लगभग एक महीने पहले रांची पहुंच जाते हैं और विभिन्न आयोजन समितियों के साथ काम करते हैं.
31 साल से कायम है परंपरा
पुतला निर्माण से जुड़े मोहम्मद मुस्लिम बताते हैं कि वे 31 वर्षों से लगातार रांची आ रहे हैं. इस बार भी 25 से अधिक कारीगर पुतले बनाने के काम में जुटे हैं. अलग-अलग आयोजन स्थलों पर काम पूरा करने के लिए कारीगरों को समय के अनुसार जिम्मेदारियां बांटनी पड़ती हैं. एक आयोजन स्थल पर काम पूरा करने के बाद वे दूसरे स्थल पर पुतले तैयार करने में जुट जाते हैं.
हुनर की दम पर तैयार होते हैं नए मॉडल के पुतले
मोहम्मद मुस्लिम के अनुसार, पिछले सालों में पुतलों के आकार और निर्माण के तरीके में लगातार बदलाव आया है. अब रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों की ऊंचाई बढ़ रही है. सोने की लंका के आकार और बनावट में भी बदलाव देखने को मिल रहा है. आयोजन समितियां हर साल कुछ नया करने की कोशिश करती हैं. इसी के अनुरूप कारीगर अपने हुनर में बदलाव करते हैं और नए मॉडल तैयार करते हैं.
धर्म नहीं, हुनर और भाईचारा है पहचान
मोहम्मद मुस्लिम बताते हैं कि देश में हिंदू-मुस्लिम के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए. सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए और हर पर्व-त्योहार को मिल-जुलकर मनाना चाहिए. उनका कहना है कि भारत में अनेक पर्व और त्योहार एक-दूसरे के सहयोग से ही पूरे होते हैं. हिंदू हों या मुस्लिम, सभी को एक-दूसरे के त्योहारों में सहयोग करना चाहिए.
रोजगार के साथ सामाजिक जिम्मेदारी
वे कहते हैं कि रावण दहन के लिए पुतले बनाने का काम उनके लिए रोजगार के साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी है, जिस उत्सव में हजारों लोग शामिल होते हैं, उसकी तैयारी में अलग-अलग समुदायों के लोग मिलकर योगदान देते हैं. इससे आपसी विश्वास मजबूत होता है और समाज में एकता का संदेश जाता है.
सामाजिक सौहार्द की मिसाल
उनके मुताबिक, दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. ऐसे में इस पर्व को मनाते समय समाज में नफरत और भेदभाव के बजाय प्रेम, सहयोग और भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए. सभी लोगों को मिल-जुलकर त्योहार मनाना चाहिए, ताकि देश आगे बढ़े और सामाजिक सौहार्द बना रहे.
राजधानी में मोरहाबादी और अरगोड़ा के अलावा टाटीसिलवे, पुंदाग, एचईसी और तुपुदाना सहित कुल आठ स्थानों पर रावण दहन की तैयारियां हैं. अलग-अलग समितियां अपने आयोजन को भव्य बनाने में जुटी हैं. इस बार पुतलों के आकार में बदलाव, सोने की लंका और लेजर शो जैसे आकर्षण उत्सव को नया रूप देंगे.
पुतले बनाने के पीछे मुस्लिम कारीगरों की मेहनत
हालांकि, इन आयोजनों की सबसे खास बात केवल विशाल पुतले या आधुनिक तकनीक नहीं है. इसके पीछे उन कारीगरों की मेहनत भी है, जो दशकों से इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं. गया जिले से आने वाले मुस्लिम कारीगरों के हाथों तैयार रावण के पुतले जब मैदानों में खड़े होंगे, तो वे एक बार फिर यह संदेश देंगे कि त्योहार किसी एक धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं होते. इन्हें सफल बनाने में सभी की भागीदारी होती है.
रांची का दशहरा साझी संस्कृति की मिसाल है. यहां अलग-अलग समुदायों के लोग मिलकर उत्सव को भव्य बनाते हैं. रावण दहन के साथ बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश तो दिया ही जाता है, इसके साथ ही यह भी याद दिलाया जाता है कि समाज की असली ताकत आपसी विश्वास, सहयोग और भाईचारे में है: सुधीर दुग्गल, अध्यक्ष, पंजाबी हिंदू बिरादरी आयोजन समिति
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