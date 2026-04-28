जींद की 'ड्राइवर छोरी' मुस्कान खेत में चला रही ट्रैक्टर, पुलिस में भर्ती होने का ख्वाब, सोशल मीडिया पर है जबर्दस्त पॉपुलर
हरियाणा के जींद में ड्राइवर छोरी के नाम से मशहूर मुस्कान खेतों में ट्रैक्टर चलाती है और सोशल मीडिया पर जबर्दस्त पॉपुलर है.
Published : April 28, 2026 at 8:24 PM IST
जींद : हरियाणा की माटी ने हमेशा से ही देश को जांबाज बेटियां दी हैं. इसी कड़ी में नया नाम जुड़ा है जींद जिले के डूमरखा कलां गांव की मुस्कान का. मुस्कान ने ना केवल रूढ़िवादी सोच को तोड़ा है, बल्कि कम उम्र में परिवार की जिम्मेदारी उठाकर ये साबित कर दिया है कि बेटियां किसी भी मायने में बेटों से कम नहीं होतीं. आज सोशल मीडिया पर उन्हें 'ड्राइवर छोरी' के नाम से जाना जाता है.
जिम्मेदारी ने बनाया 'हौसले का सारथी' : ड्राइवर छोटी मुस्कान ने बताया कि उनके जीवन में बड़ा बदलाव तब आया जब उनके परिवार में ताऊ जी का निधन हो गया. पिता पर खेती और घर की जिम्मेदारी का बोझ बढ़ा, तो 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली मुस्कान ने घर पर बैठने के बजाय पिता का हाथ बंटाने का फैसला किया. मुस्कान अपने पिता की चार बेटियों में सबसे बड़ी हैं, और आज वो उनके लिए चार बेटों के बराबर ताकत बनकर खड़ी हैं.
खेतों में हैरतअंगेज हुनर : मुस्कान के लिए ट्रैक्टर चलाना महज एक शौक नहीं, बल्कि उनके दैनिक जीवन का हिस्सा है. मुस्कान केवल साधारण ट्रैक्टर ही नहीं चलातीं, बल्कि खेती के सबसे कठिन कामों में से एक 'ट्रैक्टर रैपर' के जरिए पशुओं के लिए तूड़ी (सूखा चारा) बनाने का काम भी बड़ी सफाई से करती हैं. वो सुबह अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए स्कूल जाती हैं और दोपहर बाद खेतों में जाकर एक पेशेवर किसान की तरह ट्रैक्टर के स्टीयरिंग पर नजर आती हैं. खेत की जुताई से लेकर भारी मशीनों को संभालने तक, मुस्कान हर काम में माहिर हो चुकी हैं.
सोशल मीडिया पर छाई 'ड्राइवर छोरी' : मुस्कान की मेहनत की वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो लोग दंग रह गए. इतनी छोटी उम्र में एक लड़की को भारी-भरकम ट्रैक्टर के साथ खेतों में पसीना बहाते देख हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है. लोग दूर-दूर से मुस्कान की वीडियो पर कमेंट करते हैं और उनके जज्बे को सलाम करते हैं. मुस्कान आज उन हजारों लड़कियों के लिए रोल मॉडल बन चुकी हैं जो विपरीत परिस्थितियों में हार मान लेती हैं.
पुलिस में भर्ती होकर ताऊ का सपना करना चाहती है पूरा : मुस्कान के ताऊ का देहांत होने के बाद उन्होंने खेती और ट्रैक्टर की सारी जिम्मेदारी उठाई थी. 9 साल की उम्र में ही उन्होंने ट्रैक्टर का स्टेयरिंग थामा था. अब वो इसमें एक्सपर्ट हो गई है और बड़ों-बड़ों को मात दे रही है. मुस्कान के ताऊ का सपना था कि वो पुलिस में भर्ती हो इसके लिए वह अपने कामकाज के साथ पढ़ाई भी कर रही है और पुलिस भर्ती की तैयारी भी कर रही है.
पिता का अटूट विश्वास : मुस्कान के पिता प्रवीण गर्व कहते हैं कि उनकी बेटी ने उन्हें कभी बेटों की कमी महसूस नहीं होने दी. उनके अनुसार मुस्कान खेतों में बेटों से भी ज्यादा काम करती है.
लगन से करती है हर काम : जिसके खेत में मुस्कान काम कर रही थी, उस खेत के मालिक सूरजमल ने बताया कि उसके पास 30 एकड़ गेहूं की फसल थी. कटाई के बाद उसे फसल अवशेष का पशु चारा बनवाना था और मुस्कान के पास समय नहीं था. लेकिन मैंने इस पर काम करवाने के लिए इंतजार किया क्योंकि ये काफी अच्छा काम करती है. मुस्कान आज हर किसी के लिए प्रेरणा बनी हुई है. मैंने कई दिनों तक उसका इंतजार किया और फिर आज वो मेरे खेतों में पहुंची है और यहां पर पशुओं के लिए चारा बनाने का काम कर रही है. उन्होंने कहा कि इस बेटी ने अपने गांव का ही नहीं, पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है क्योंकि ऐसी बहुत कम बेटियां हैं जो खेती में इतना कठिन काम कर रही हैं.
हुनर-हौसले की कोई उम्र नहीं होती : मुस्कान की कहानी हमें सिखाती है कि हुनर और हौसले की कोई उम्र नहीं होती. आज वो ना केवल अपने पिता का सहारा बनी हैं, बल्कि उन्होंने डूमरखा कलां गांव और पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है. मुस्कान की ये उड़ान उन सभी के लिए एक संदेश है जो बेटियों को बोझ समझते हैं
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