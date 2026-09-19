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आज पहली पुण्यतिथि पर फिर याद आए जुबिन गर्ग, आखिर क्या हुआ था उनके साथ? फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई जारी

गुवाहाटी: सिंगर जुबीन गर्ग के निधन को एक साल पूरा हो चुका है. एक साल पहले19 सितंबर 2025 को सिंगापुर से असमिया संगीत और बॉलीवुड के मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग के निधन की खबर आई थी. इस खबर ने दुनिया भर के लोगों, खासकर असम के लोगों को स्तब्ध कर दिया.

जुबीन गर्ग का निधन किसी भी असम निवासियों के लिए स्वीकार्य नहीं था. हर किसी के मन में बस यही सवाल था कि सिंगापुर के समुद्र में असम के एक महान गायक जुबीन की मौत कैसे हुई. इस हरदिल अजीज कलाकार के गुजरे हुए एक साल बीत चुका है, लेकिन इस मुद्दे पर अभी भी बहस जारी है.

जुबीन गर्ग की रहस्यमयी मौत का मामला

जुबीन गर्ग की रहस्यमयी मौत का मामला अब गुवाहाटी की एक स्पेशल फास्ट-ट्रैक कोर्ट में है. इसकी शुरुआत 21 सितंबर को असम में सीआईडी द्वारा मामला दर्ज करने के साथ हुई थी. जांच के दौरान दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल (सिंगापुर) के मुख्य आयोजक श्याम कानू महंता और हरियाणा से जुबीन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा को गिरफ्तार किया गया.

घटना के लगभग 11 दिन बाद, 1 अक्टूबर 2025 को दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया. इस बीच एसआईटी ने 2 अक्टूबर को गुवाहाटी से जुबीन गर्ग के संगीतकार शेखरज्योति गोस्वामी और को-स्टार अमृत प्रभा महंता को भी गिरफ्तार किया. सिंगापुर के समुद्र में जुबीन गर्ग की मौत के समय वे भी उस यॉट पार्टी में मौजूद थे.

किसकी कहां और कब गिरफ्तारी हुई?

एसआईटी ने इस मामले में जुबीन गर्ग के रिश्तेदार और सिंगापुर यात्रा में उनके साथ गए पुलिस अफसर संदीपन गर्ग से पूछताछ के बाद 8 अक्टूबर को उन्हें गिरफ्तार किया. साथ ही 10 अक्टूबर को ज़ुबीन गर्ग के दो बॉडीगार्ड परेश बैश्य और नदेश्वर बोरा को भी गिरफ्तार किया गया. जुबीन गर्ग की रहस्यमयी मौत के मामले में ये सात आरोपी अभी भी असम की जेल में हैं.

बाद में मुन्ना प्रसाद गुप्ता की अगुवाई वाली एसआईटी टीम घटना की जांच के लिए सिंगापुर गई. लंबी जांच और एनआरआई असमिया लोगों व अन्य लोगों से पूछताछ के बाद एसआईटी ने 12,270 पन्नों की चार्जशीट के साथ 9,300 पन्नों के दस्तावेज सौंपे. एसआईटी ने 12 दिसंबर को अदालत में चार्जशीट दाखिल की. इस साल मार्च में असम सरकार ने मामले की सुनवाई में तेज़ी लाने के लिए एक फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाया. इस फास्ट-ट्रैक कोर्ट की अध्यक्षता जस्टिस शर्मिला भुइयां ने की. कोर्ट जून से सबूतों की सुनवाई कर रहा है.

क्या बोले एडवोकेट जियाउल कमर

ईटीवी भारत ने ज़ुबीन गर्ग की रहस्यमयी मौत के मामले में न्यायिक प्रक्रिया की मौजूदा स्थिति जानने के लिए स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर एडवोकेट जियाउल कमर से संपर्क किया. ईटीवी भारत की रिपोर्टर कुलागीता सौद से बातचीत में उन्होंने कहा, "हम फास्ट-ट्रैक कोर्ट में गवाही की प्रक्रिया जारी रखे हुए हैं. 8 जून से गवाही शुरू हो गई है और हर दिन गवाही ली जा रही है। इसके लिए मैं असम पुलिस का धन्यवाद करता हूं। वे समय पर समन भेज रहे हैं. अब तक 394 गवाहों में से 120 से ज्यादा लोगों ने गवाही दी है."

"चार्ज-शीट में 394 गवाहों के बयान दर्ज हैं. राज्य के अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में लगभग 80 शिकायतें दर्ज कराई गई थीं. हम गवाही के लिए सभी शिकायतकर्ताओं को नहीं बुलाते हैं. इसलिए, हम लगभग 250 गवाहों के बयान लेने की योजना बना रहे हैं." उन्होंने ईटीवी भारत को बताया कि इस मामले में 11 प्रवासी असमिया लोगों में से 4 के बयान पहले ही लिए जा चुके हैं. ज़ुबीन गर्ग की रहस्यमयी मौत के समय यॉट पार्टी में 11 प्रवासी असमिया लोग मौजूद थे. अब तक चार लोगों ने गवाही दी है। इन 11 प्रवासी असमिया लोगों में से तीन बहुत महत्वपूर्ण गवाह हैं. रोजाना सुबह 10.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक गवाही ली जा रही है.