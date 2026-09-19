आज पहली पुण्यतिथि पर फिर याद आए जुबिन गर्ग, आखिर क्या हुआ था उनके साथ? फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई जारी
आज देश के प्रसिद्ध गायक और असम के लोगों की दिलों की धड़कन दिवंगत जुबीन गर्ग की पहली पुण्यतिथि है.
Published : September 19, 2026 at 10:04 PM IST
गुवाहाटी: सिंगर जुबीन गर्ग के निधन को एक साल पूरा हो चुका है. एक साल पहले19 सितंबर 2025 को सिंगापुर से असमिया संगीत और बॉलीवुड के मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग के निधन की खबर आई थी. इस खबर ने दुनिया भर के लोगों, खासकर असम के लोगों को स्तब्ध कर दिया.
जुबीन गर्ग का निधन किसी भी असम निवासियों के लिए स्वीकार्य नहीं था. हर किसी के मन में बस यही सवाल था कि सिंगापुर के समुद्र में असम के एक महान गायक जुबीन की मौत कैसे हुई. इस हरदिल अजीज कलाकार के गुजरे हुए एक साल बीत चुका है, लेकिन इस मुद्दे पर अभी भी बहस जारी है.
जुबीन गर्ग की रहस्यमयी मौत का मामला
जुबीन गर्ग की रहस्यमयी मौत का मामला अब गुवाहाटी की एक स्पेशल फास्ट-ट्रैक कोर्ट में है. इसकी शुरुआत 21 सितंबर को असम में सीआईडी द्वारा मामला दर्ज करने के साथ हुई थी. जांच के दौरान दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल (सिंगापुर) के मुख्य आयोजक श्याम कानू महंता और हरियाणा से जुबीन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा को गिरफ्तार किया गया.
घटना के लगभग 11 दिन बाद, 1 अक्टूबर 2025 को दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया. इस बीच एसआईटी ने 2 अक्टूबर को गुवाहाटी से जुबीन गर्ग के संगीतकार शेखरज्योति गोस्वामी और को-स्टार अमृत प्रभा महंता को भी गिरफ्तार किया. सिंगापुर के समुद्र में जुबीन गर्ग की मौत के समय वे भी उस यॉट पार्टी में मौजूद थे.
किसकी कहां और कब गिरफ्तारी हुई?
एसआईटी ने इस मामले में जुबीन गर्ग के रिश्तेदार और सिंगापुर यात्रा में उनके साथ गए पुलिस अफसर संदीपन गर्ग से पूछताछ के बाद 8 अक्टूबर को उन्हें गिरफ्तार किया. साथ ही 10 अक्टूबर को ज़ुबीन गर्ग के दो बॉडीगार्ड परेश बैश्य और नदेश्वर बोरा को भी गिरफ्तार किया गया. जुबीन गर्ग की रहस्यमयी मौत के मामले में ये सात आरोपी अभी भी असम की जेल में हैं.
बाद में मुन्ना प्रसाद गुप्ता की अगुवाई वाली एसआईटी टीम घटना की जांच के लिए सिंगापुर गई. लंबी जांच और एनआरआई असमिया लोगों व अन्य लोगों से पूछताछ के बाद एसआईटी ने 12,270 पन्नों की चार्जशीट के साथ 9,300 पन्नों के दस्तावेज सौंपे. एसआईटी ने 12 दिसंबर को अदालत में चार्जशीट दाखिल की. इस साल मार्च में असम सरकार ने मामले की सुनवाई में तेज़ी लाने के लिए एक फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाया. इस फास्ट-ट्रैक कोर्ट की अध्यक्षता जस्टिस शर्मिला भुइयां ने की. कोर्ट जून से सबूतों की सुनवाई कर रहा है.
क्या बोले एडवोकेट जियाउल कमर
ईटीवी भारत ने ज़ुबीन गर्ग की रहस्यमयी मौत के मामले में न्यायिक प्रक्रिया की मौजूदा स्थिति जानने के लिए स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर एडवोकेट जियाउल कमर से संपर्क किया. ईटीवी भारत की रिपोर्टर कुलागीता सौद से बातचीत में उन्होंने कहा, "हम फास्ट-ट्रैक कोर्ट में गवाही की प्रक्रिया जारी रखे हुए हैं. 8 जून से गवाही शुरू हो गई है और हर दिन गवाही ली जा रही है। इसके लिए मैं असम पुलिस का धन्यवाद करता हूं। वे समय पर समन भेज रहे हैं. अब तक 394 गवाहों में से 120 से ज्यादा लोगों ने गवाही दी है."
"चार्ज-शीट में 394 गवाहों के बयान दर्ज हैं. राज्य के अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में लगभग 80 शिकायतें दर्ज कराई गई थीं. हम गवाही के लिए सभी शिकायतकर्ताओं को नहीं बुलाते हैं. इसलिए, हम लगभग 250 गवाहों के बयान लेने की योजना बना रहे हैं." उन्होंने ईटीवी भारत को बताया कि इस मामले में 11 प्रवासी असमिया लोगों में से 4 के बयान पहले ही लिए जा चुके हैं. ज़ुबीन गर्ग की रहस्यमयी मौत के समय यॉट पार्टी में 11 प्रवासी असमिया लोग मौजूद थे. अब तक चार लोगों ने गवाही दी है। इन 11 प्रवासी असमिया लोगों में से तीन बहुत महत्वपूर्ण गवाह हैं. रोजाना सुबह 10.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक गवाही ली जा रही है.
उन्होंने बताया कि सिंगापुर में रहने वाले असम नागरिक परीक्षित शर्मा, सुष्मिता गोस्वामी, प्रतिम लाहकर और देवजीत हजारिका कोर्ट में पेश हुए और अहम गवाही दी. उन्होंने आगे कहा कि गवाही के बाद आरोपियों को हिरासत में ले लिया जाएगा. इसके बाद बहस शुरू होगी. आखिर में, कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा. 120 गवाहों में जुबीन गर्ग की बहन पमी बरठाकुर, फिल्म एक्टर रवि शर्मा, डॉ. हितेश बरुआ, प्लाबीता बरकतकी, अभिजीत शर्मा, बेबी बोरा, बिस्वजीत दास, महेश्वर हलाई, पलाश रंजन बरुआ और प्रणब सैकिया शामिल हैं।
इस बीच, मामले के मुख्य आरोपी श्याम कानू महंत ने पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी. लेकिन कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी. फिर उन्होंने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने श्याम कानू की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट 5 अक्टूबर को श्याम कानू मोहंती की जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगा.
गुवाहाटी हाई कोर्ट ने मामले के दो अन्य आरोपियों जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और शेखरज्योति गोस्वामी की जमानत अर्जियां भी खारिज कर दी हैं. अन्य आरोपियों में अमृत प्रभा मोहंता, संदीपन गर्ग और जुबीन गर्ग के दो बॉडीगार्ड ने भी गुवाहाटी हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी, लेकिन किसी को अभी तक जमानत नहीं मिली है.
एक न्यायिक आयोग की प्रक्रिया भी चल रही है
अभी जुबीन गर्ग की रहस्यमयी मौत के मामले में दो अलग-अलग जांच चल रही है. फास्ट-ट्रैक कोर्ट के साथ-साथ न्यायिक आयोग भी इस मामले की जांच कर रहा है. असम सरकार द्वारा गठित न्यायिक आयोग, गुवाहाटी के चांदमारी में खादी और ग्रामीण विकास विभाग के परिसर में सबूत जुटाने का काम भी जारी रखे हुए है. अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों ने पहले ही न्यायिक आयोग के सामने गवाही दी है.
सिंगापुर कोर्ट का फैसला
सिंगापुर के कोरोनर्स कोर्ट ने मार्च 2026 में फ़ैसला सुनाया कि जुबीन गर्ग की मौत दुर्घटनावश डूबने से हुई थी. हत्या का कोई सबूत नहीं है और न ही साथियों द्वारा जान-बूझकर न बचाने के कोई आरोप हैं. कोर्ट ने कोस्ट गार्ड की इस बात को भी सही माना कि जुबीन गर्ग की मौत में कोई गड़बड़ी नहीं थी.
मामले की मौजूदा स्थिति
जुबीन गर्ग की रहस्यमयी मौत की पहली बरसी पर, इस मामले में अभी गवाही की प्रक्रिया चल रही है. अभी कई गवाहों की गवाही होनी बाकी है. अदालत दोनों पक्षों के सबूतों, दस्तावेजों, फोरेंसिक रिपोर्ट और दलीलों की जांच-पड़ताल के बाद ही कोई अंतिम फैसला लेगी. हालांकि, दुनिया भर में मौजूद असमिया लोग अभी भी जुबीन गर्ग को न्याय दिलाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. वे मामले की जल्द सुनवाई और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं.
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