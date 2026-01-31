ETV Bharat / bharat

मुरुगन भक्तों के लिए खुले चर्च के दरवाजे, तमिलनाडु में सद्भाव की अनूठी मिसाल

तिरुनेलवेली (तमिलनाडु): तमिलनाडु के तिरुनेलवेली (नेल्लई) से सांप्रदायिक सद्भाव की एक शानदार तस्वीर सामने आई है. पालयमकोट्टई के एक चर्च ने हिंदू पदयात्रियों के लिए अपने दरवाजे खोलकर साबित कर दिया कि आध्यात्मिकता का असली अर्थ मानवता और सेवा ही है. सामाजिक कार्यकर्ता और आम जनता इस प्रयास की सराहना करते हुए कह रहे हैं कि ऐसे ही प्रयासों से समाज में दूरियां खत्म होंगी और एकता बढ़ेगी.

क्या था अवसर

हर साल 'थाईपुसम' त्योहार के मौके पर तमिलनाडु के कोने-कोने से हजारों श्रद्धालु भगवान मुरुगन के छह पवित्र निवास स्थानों (अरुपदैवीडु) की पदयात्रा करते हैं. इस साल 1 फरवरी को तिरुचेंदूर सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में होने वाले मुख्य उत्सव के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है. भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप में ये श्रद्धालु माला पहनकर और कड़ा उपवास रखकर मीलों का सफर पैदल तय कर रहे हैं.

थकान मिटाने का सहारा बना चर्च

लंबी दूरी और धूप के कारण पदयात्री अक्सर सड़क किनारे पेड़ों की छांव या सार्वजनिक स्थानों पर आराम करने को मजबूर होते हैं. इस स्थिति को देखते हुए पालयमकोट्टई के समाधानपुरम स्थित प्रसिद्ध सेंट माइकल चर्च ने एक सराहनीय मिसाल पेश की. चर्च प्रशासन ने जाति-धर्म के बंधनों को तोड़कर पदयात्रा कर रहे मुरुगन भक्तों को चर्च परिसर के भीतर आराम करने का न्योता दिया.