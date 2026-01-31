ETV Bharat / bharat

मुरुगन भक्तों के लिए खुले चर्च के दरवाजे, तमिलनाडु में सद्भाव की अनूठी मिसाल

हर साल 'थाईपुसम' त्योहार के मौके पर तमिलनाडु के कोने-कोने से हजारों श्रद्धालु भगवान मुरुगन के छह पवित्र निवास स्थानों (अरुपदैवीडु) की पदयात्रा करते हैं.

Lord Murugan devotees in TN
चर्च में आराम करते हिंदू भक्त. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 31, 2026 at 4:12 PM IST

तिरुनेलवेली (तमिलनाडु): तमिलनाडु के तिरुनेलवेली (नेल्लई) से सांप्रदायिक सद्भाव की एक शानदार तस्वीर सामने आई है. पालयमकोट्टई के एक चर्च ने हिंदू पदयात्रियों के लिए अपने दरवाजे खोलकर साबित कर दिया कि आध्यात्मिकता का असली अर्थ मानवता और सेवा ही है. सामाजिक कार्यकर्ता और आम जनता इस प्रयास की सराहना करते हुए कह रहे हैं कि ऐसे ही प्रयासों से समाज में दूरियां खत्म होंगी और एकता बढ़ेगी.

क्या था अवसर

हर साल 'थाईपुसम' त्योहार के मौके पर तमिलनाडु के कोने-कोने से हजारों श्रद्धालु भगवान मुरुगन के छह पवित्र निवास स्थानों (अरुपदैवीडु) की पदयात्रा करते हैं. इस साल 1 फरवरी को तिरुचेंदूर सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में होने वाले मुख्य उत्सव के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है. भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप में ये श्रद्धालु माला पहनकर और कड़ा उपवास रखकर मीलों का सफर पैदल तय कर रहे हैं.

थकान मिटाने का सहारा बना चर्च

लंबी दूरी और धूप के कारण पदयात्री अक्सर सड़क किनारे पेड़ों की छांव या सार्वजनिक स्थानों पर आराम करने को मजबूर होते हैं. इस स्थिति को देखते हुए पालयमकोट्टई के समाधानपुरम स्थित प्रसिद्ध सेंट माइकल चर्च ने एक सराहनीय मिसाल पेश की. चर्च प्रशासन ने जाति-धर्म के बंधनों को तोड़कर पदयात्रा कर रहे मुरुगन भक्तों को चर्च परिसर के भीतर आराम करने का न्योता दिया.

लोगों के दिलों को छू गया

चर्च प्रशासन के इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए हजारों भक्तों ने चर्च परिसर के अंदर विश्राम किया. लंबी यात्रा से थके हुए कई भक्तों ने अपना सामान चर्च के अंदर रखा और वहां के शांत माहौल में सोकर अपनी थकान मिटाई. अपनी थकान मिटाने के बाद, वे 'अरोहरा' के जयकारों के साथ तिरुचेंदूर की अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए. एक चर्च द्वारा दूसरे धर्म के भक्तों को आराम करने के लिए अपना पवित्र परिसर खोल देना, लोगों के दिलों को छू गया.

वायरल हुई भाईचारे की गूंज

इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. स्थानीय लोग और सामाजिक कार्यकर्ता इस पहल की जमकर तारीफ कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि चर्च और मस्जिदों द्वारा पानी या भोजन बांटना तो आम है, लेकिन एक दूसरे धर्म के पवित्र स्थल को श्रद्धालुओं के विश्राम के लिए खोल देना समाज में एकता और भाईचारे को एक नई मजबूती देता है.

