बाबरी मस्जिद मुद्दा: क्या 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले बदल देगा बंगाल की राजनीति की दिशा
बंगाल में चुनाव से पहले मुर्शिदाबाद में 'बाबरी मस्जिद' बनाने की घोषणा के बाद ईटीवी भारत ने नवाबों के शहर में हालात का जायजा लिया.
Published : December 11, 2025 at 9:00 PM IST
जलांगी (पश्चिम बंगाल): तृणमूल कांग्रेस (TMC) से निकाले गए नेता हुमायूं कबीर की मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा के बाद से बंगाल का राजनीतिक माहौल बदल गया है. बाबरी मुद्दे ने 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति की दिशा बदल दी है. ईटीवी भारत ने हालात का जायजा लेने के लिए नवाबों के शहर मुर्शिदाबाद का दौरा किया.
जिले के जलांगी विधानसभा क्षेत्र के सागरपाड़ा थाना क्षेत्र के बारोमासिया गांव नरसिंहपुर चौराहे से लगभग दो किलोमीटर दूर है. चार बूथों में लगभग पांच हजार लोग रहते हैं. ज्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदाय के हैं. साक्षरता दर बहुत ज्यादा नहीं है. स्थानीय लोग खेती, दिहाड़ी मजदूरी और प्रवासी मजदूर के तौर पर गुजारा करते हैं. जलांगी नदी के दोनों किनारों पर रहने वाले लोगों की यही हालत है. उन्हें पता नहीं है कि सरकार उन्हें खाना, कपड़े और रहने की जगह देने के लिए जिम्मेदार है. फिर भी, उन्हें बेलडांगा में 'बाबरी मस्जिद' की नींव रखे जाने या कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में गीता पाठ के बारे में पूरी जानकारी है. इसकी वजह स्मार्टफोन है.
स्थानीय निवासी शाकिरुल के पास एक एंड्रॉयड फोन है, जिसका मासिक रिचार्ज खर्च तीन सौ रुपये से ज्यादा है. पूरे दिन काम करने के बाद भी वह मोबाइल फोन का खर्च नहीं निकाल पाते. शाकिरुल कहते हैं, "सुबह चार बजे से दोपहर तक, हम ताड़ी इकट्ठा करते हैं और गुड़ बनाने के लिए उसे उबालते हैं."
उन्हें एक किलो गुड़ बेचने पर सिर्फ 200 रुपये मिलते हैं. अगर उसमें चीनी मिला दी जाए, तो कीमत घटकर 70 रुपये प्रति किलो हो जाती है. सर्दियों का मौसम खत्म होने के बाद, साल के बाकी समय में, शाकिरुल नारियल बेचकर या दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करके गुजारा करते हैं. यह कब तक चलेगा? पूछने पर वह कहते हैं, "कोई और रास्ता नहीं है. सरकार हमारी देखभाल नहीं करती. हमारे गांव और आस-पास के गांवों में भी हालात ऐसे ही हैं. सड़कें खराब हैं. कोई नौकरी नहीं है. 100 दिन की काम की योजना बंद हो गई है. पढ़ाई का खर्च बहुत ज्यादा है. मैंने अपनी बेटी की शादी 14 साल की उम्र में कर दी थी. वहां भी वह ठीक नहीं है. सब कुछ वैसा ही है!"
जिंदगी के दर्द को भुला देता है धर्म का भ्रम
केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से बाल विवाह रोकने के लिए कई स्कीम चलाने के बावजूद, मुर्शिदाबाद जिले में सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं. इसकी वजह स्कूल की पढ़ाई का बढ़ता खर्च, स्कूलों में टीचरों की कमी, पढ़ाई के बाद नौकरी मिलेगी या नहीं इसकी अनिश्चितता, और आर्थिक तंगी है. इसीलिए 'बेटियों की शादी का बोझ' उनके लिए एक बड़ी चिंता है. इसलिए, कभी बहन की शादी के लिए, तो कभी बेटी की शादी के लिए, रानीनगर के गौतम मंडल जैसे लोगों को दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है. लेकिन अब वहां भी कोई खुशी नहीं है. गौतम मंडल और कई दूसरे लोगों को बंगाली बोलने के 'जुर्म' में ओडिशा, कर्नाटक और हरियाणा से घर लौटना पड़ा है.
इस बीच, 100 दिन की काम की योजना यानी मनरेगा योजना बंद हो गई है. गांव लौटने के बाद भी उन्हें नहीं पता कि क्या करें. दिहाड़ी मजदूरी में 150 से 250 रुपये मिलते हैं. सबको काम भी नहीं मिलता. इसलिए, वे राशन वाले चावल, दाल, नमक और तेल पर निर्भर हैं. शाकिरुल और गौतम जैसे संघर्ष करने वाले लोगों की रोजाना की जिंदगी की लड़ाई में कोई बदलाव नहीं आया है. फिर भी, वे प्रशासन या अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से सवाल नहीं करते. राजनीति के राजा-रानी भी इन लोगों के सपनों और भविष्य की परवाह नहीं करते! इसके बजाय, राजनीतिक लोगों ने शाकिरुल और गौतम को मंदिरों और मस्जिदों में उलझा रखा है. अपनी जिंदगी के संघर्षों को किनारे करके, वे धार्मिक जोश के आधार पर अपनी चाय की दुकानों को भी अलग कर रहे हैं.
"जो धर्म के नाम पर भ्रम में फंस जाता है, वह अंधा व्यक्ति सिर्फ मारता है और मरता है." शाकिरुल और गौतम रबींद्रनाथ टैगोर की इन पंक्तियों का मतलब नहीं समझ पाए. नतीजा यह हुआ कि कुछ ही महीने पहले मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे जिलों में हिंसा हुई, जिसमें कई नौजवानों की जान चली गई. कई लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा. इसलिए, कोई भी आंख बंद करके यह कहावत कह सकता है, "जब राजा लड़ते हैं, तो आम लोग परेशान होते हैं!" यह कहावत आज भी मुर्शिदाबाद के पुराने रियासती जिले में साफ दिखाई देती है.
यह भी पढ़ें- पश्चिम बंगाल : ममता बनर्जी का केंद्र पर हमला, भाजपा पर EC को निर्देश देने का लगाया आरोप