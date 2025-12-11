ETV Bharat / bharat

बाबरी मस्जिद मुद्दा: क्या 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले बदल देगा बंगाल की राजनीति की दिशा

मुर्शिदाबाद में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ( ETV Bharat )

जलांगी (पश्चिम बंगाल): तृणमूल कांग्रेस (TMC) से निकाले गए नेता हुमायूं कबीर की मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा के बाद से बंगाल का राजनीतिक माहौल बदल गया है. बाबरी मुद्दे ने 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति की दिशा बदल दी है. ईटीवी भारत ने हालात का जायजा लेने के लिए नवाबों के शहर मुर्शिदाबाद का दौरा किया. जिले के जलांगी विधानसभा क्षेत्र के सागरपाड़ा थाना क्षेत्र के बारोमासिया गांव नरसिंहपुर चौराहे से लगभग दो किलोमीटर दूर है. चार बूथों में लगभग पांच हजार लोग रहते हैं. ज्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदाय के हैं. साक्षरता दर बहुत ज्यादा नहीं है. स्थानीय लोग खेती, दिहाड़ी मजदूरी और प्रवासी मजदूर के तौर पर गुजारा करते हैं. जलांगी नदी के दोनों किनारों पर रहने वाले लोगों की यही हालत है. उन्हें पता नहीं है कि सरकार उन्हें खाना, कपड़े और रहने की जगह देने के लिए जिम्मेदार है. फिर भी, उन्हें बेलडांगा में 'बाबरी मस्जिद' की नींव रखे जाने या कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में गीता पाठ के बारे में पूरी जानकारी है. इसकी वजह स्मार्टफोन है. स्थानीय निवासी शाकिरुल के पास एक एंड्रॉयड फोन है, जिसका मासिक रिचार्ज खर्च तीन सौ रुपये से ज्यादा है. पूरे दिन काम करने के बाद भी वह मोबाइल फोन का खर्च नहीं निकाल पाते. शाकिरुल कहते हैं, "सुबह चार बजे से दोपहर तक, हम ताड़ी इकट्ठा करते हैं और गुड़ बनाने के लिए उसे उबालते हैं." उन्हें एक किलो गुड़ बेचने पर सिर्फ 200 रुपये मिलते हैं. अगर उसमें चीनी मिला दी जाए, तो कीमत घटकर 70 रुपये प्रति किलो हो जाती है. सर्दियों का मौसम खत्म होने के बाद, साल के बाकी समय में, शाकिरुल नारियल बेचकर या दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करके गुजारा करते हैं. यह कब तक चलेगा? पूछने पर वह कहते हैं, "कोई और रास्ता नहीं है. सरकार हमारी देखभाल नहीं करती. हमारे गांव और आस-पास के गांवों में भी हालात ऐसे ही हैं. सड़कें खराब हैं. कोई नौकरी नहीं है. 100 दिन की काम की योजना बंद हो गई है. पढ़ाई का खर्च बहुत ज्यादा है. मैंने अपनी बेटी की शादी 14 साल की उम्र में कर दी थी. वहां भी वह ठीक नहीं है. सब कुछ वैसा ही है!"