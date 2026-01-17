ETV Bharat / bharat

मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में फिर भड़की हिंसा, प्रवासी मजदूर के मुद्दे पर एनएच-12 और रेल मार्ग जाम

बेलडांगा में एक बार फिर अफरातफरी का माहौल है. रेलवे फाटक पर तोड़फोड़ की घटना हुई है.

मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में फिर भड़की हिंसा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 17, 2026 at 3:22 PM IST

3 Min Read
मुर्शिदाबाद: पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में शनिवार सुबह हालात एक बार फिर से तनावपूर्ण हो गए. बता दें कि, शुक्रवार को झारखंड में एक प्रवासी मजदूर की मौत के बाद जिले में एक बार फिर से अशांति फैल गई.

खबर के मुताबिक, प्रवासी मजदूर की मौत को लेकर शनिवार को यहां स्थानीय लोगों ने रेलवे लाइन और नेशनल हाईवे 12 को जाम कर दिया, जिससे लालगोला-सियालदह ब्रांच लाइन भी प्रभावित हुई.

मुर्शिदाबाद में प्रवासी मजदूर की मौत के मुद्दे को लेकर भड़की हिंसा (ETV Bharat)

खबर के मुताबिक, गुस्साई भीड़ ने रेलवे फाटक तोड़ दिया है, जिससे अप और डाउन दोनों लाइनों पर ट्रेनें अलग-अलग जगहों पर फंसी हुई हैं. इस घटना के बाद बेलडांगा में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है.

जनता उन्नयन पार्टी (JUP) के चेयरमैन और भरतपुर के विधायक हुमायूं कबीर मौके पर पहुंच गए हैं और गुस्साई भीड़ को शांत करने की कोशिश की. शुक्रवार को भी ऐसी ही घटना हुई थी, उसके बाद आज फिर एक प्राइवेट चैनल के पत्रकार पर हमला हुआ. अलग-अलग जगहों पर दावा किया जा रहा है कि हालात धीरे-धीरे काबू से बाहर हो रहे हैं.

गौरतलब है कि झारखंड में एक प्रवासी मजदूर की मौत के बाद कल बेलडांगा जंग के मैदान में बदल गया था. स्थानीय लोगों ने पूरे दिन अलग-अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया. नेशनल हाईवे 12 पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन जारी रहा. विरोध प्रदर्शनों का असर सियालदह-लालगोला ब्रांच लाइन पर भी पड़ा, जहां तोड़फोड़ की गई.

इस दौरान पुलिस और प्रशासन को हालात को कंट्रोल करने में काफी मुश्किल हुई. जिला मजिस्ट्रेट नितिन सिंघानिया के दखल के बाद दोपहर करीब 2:30 PM बजे नाकाबंदी हटाई गई. लेकिन रात बीतने के बाद आज बेलडांगा में फिर से अशांति की आग फैल गई.

स्थानीय लोगों ने सुबह 11 बजे से नेशनल हाईवे को ब्लॉक करना शुरू कर दिया था. जब तृणमूल से निकाले गए MLA हुमायूं कबीर मौके पर पहुंचे तो तनाव काफी बढ़ गया. हालांकि हुमायूं ने भीड़ को समझाने की कोशिश की, लेकिन गुस्साए लोग शांत नहीं हुए. नेशनल हाईवे अभी भी जाम है.

पंचराहा मोड़ पर रेलवे फाटक टूट गया है. इलाके में स्थानीय लोग काफी डरे हुए हैं. इतना ही नहीं ट्रेन के पैसेंजर में भी खौफ का माहौल है. हालांकि, इलाके में डिस्ट्रिक्ट पुलिस मौजूद नहीं है. ऐसे में रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिए RPF (रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स) और उसकी आर्म्ड विंग (RPSF) कोलकाता से मुर्शिदाबाद आ रही है.

