ETV Bharat / bharat

मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में फिर भड़की हिंसा, प्रवासी मजदूर के मुद्दे पर एनएच-12 और रेल मार्ग जाम

मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में फिर भड़की हिंसा ( ETV Bharat )

मुर्शिदाबाद: पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में शनिवार सुबह हालात एक बार फिर से तनावपूर्ण हो गए. बता दें कि, शुक्रवार को झारखंड में एक प्रवासी मजदूर की मौत के बाद जिले में एक बार फिर से अशांति फैल गई. खबर के मुताबिक, प्रवासी मजदूर की मौत को लेकर शनिवार को यहां स्थानीय लोगों ने रेलवे लाइन और नेशनल हाईवे 12 को जाम कर दिया, जिससे लालगोला-सियालदह ब्रांच लाइन भी प्रभावित हुई. मुर्शिदाबाद में प्रवासी मजदूर की मौत के मुद्दे को लेकर भड़की हिंसा (ETV Bharat) खबर के मुताबिक, गुस्साई भीड़ ने रेलवे फाटक तोड़ दिया है, जिससे अप और डाउन दोनों लाइनों पर ट्रेनें अलग-अलग जगहों पर फंसी हुई हैं. इस घटना के बाद बेलडांगा में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है. जनता उन्नयन पार्टी (JUP) के चेयरमैन और भरतपुर के विधायक हुमायूं कबीर मौके पर पहुंच गए हैं और गुस्साई भीड़ को शांत करने की कोशिश की. शुक्रवार को भी ऐसी ही घटना हुई थी, उसके बाद आज फिर एक प्राइवेट चैनल के पत्रकार पर हमला हुआ. अलग-अलग जगहों पर दावा किया जा रहा है कि हालात धीरे-धीरे काबू से बाहर हो रहे हैं.