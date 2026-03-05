ETV Bharat / bharat

भारतीय जल क्षेत्र में युद्ध की आहट, नौसेना अभ्यास में शामिल हुए ईरानी युद्धपोत को अमेरिका ने डुबोया

भारत सरकार के मेहमान रहे युद्धपोत को निशाना बनाकर इस लड़ाई की गूंज फारस की खाड़ी से सैकड़ों मील दूर तक पहुँच गई है.

US SINKS IRANIAN WARSHIP
ईरानी युद्धपोत आईआरआईएस देना (Courtesy: Eastern Naval Command X))
Published : March 5, 2026 at 9:39 AM IST

हैदराबाद: ईरानी युद्धपोत जिसकी पहचान फ्रिगेट IRIS देना के तौर पर हुई है जो पूर्वी भारतीय बंदरगाह से ईरान वापस जा रहा था, युद्ध क्षेत्र में नहीं डूबा बल्कि, इसे अमेरिका ने तब डुबोया जब वह अपने देश में शांति मिशन की गूंज लेकर जा रहा था.

यह हमला खाड़ी से सैकड़ों मील दूर हिंद महासागर में हुआ जहां अमेरिकी और इजराइली सेनाएं ईरान पर हमला कर रही हैं, जो देश के खिलाफ मुश्किलों के बावजूद मिसाइल और ड्रोन हमलों से जबरदस्त जवाब दे रहा है. अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने पेंटागन में कहा, 'एक अमेरिकी सबमरीन ने एक ईरानी वॉरशिप को डुबो दिया, जिसे लगा कि वह इंटरनेशनल पानी में सुरक्षित है. इसके बजाय, उसे एक टॉरपीडो से डुबो दिया गया. शांत मौत.'

टॉरपीडो के हमले से कुछ दिन पहले ही ईरानी क्रू विशाखापत्तनम में था, जहाँ इस युद्धपोत में सवार सैनिकों ने 'मिलान 2026' में दर्जनों दूसरे देशों के नाविकों के साथ खाना खाया और नेवल ड्रिल में हिस्सा लिया था. इंडियन नेवी ने उनका फॉर्मल सम्मान के साथ स्वागत किया और उन्हें 'लंबे समय से चले आ रहे कल्चरल लिंक' में सहयोगी के तौर पर माना.

जब वे बंगाल की खाड़ी से निकले तो वे किसी लड़ाई में नहीं जा रहे थे, वे बस एक दोस्ताना पूर्वी भारतीय बंदरगाह से लंबी यात्रा पर वापस आ रहे थे. इस हमले की हिंसा ने अब असल में लड़ाई को भारत के समुद्री इलाके तक खींच लिया है. एक ऐसे जहाज को निशाना बनाकर जो कुछ समय पहले भारत सरकार का मेहमान था, इस लड़ाई की गूंज फारस की खाड़ी से सैकड़ों मील दूर और हिंद महासागर के न्यूट्रल, सेंसिटिव पानी तक पहुँच गई है.

अमेरिका ने इसे 'शांत मौत' कहा

यह 'शांत मौत', जैसा कि अमेरिका ने इसे कहा, 'श्रीलंका के सर्च और रेस्क्यू जोन में हुई जिससे तेल की परत और बचे हुए लोग तैरते रह गए जहाँ सिर्फ व्यापार और डिप्लोमेसी होनी चाहिए थी. भारत के लिए यह डूबना एक साफ 'रियलिटी चेक' लगता है. इसके आस-पास के पानी की सुरक्षा को टारगेट किया गया है. इससे इसके इंटरनेशनल मेहमानों के लिए एक ट्रांजिट रूट कब्रिस्तान बन गया है. भारत द्वारा ऑर्गनाइज किए गए 'मिलान' दो साल में एक बार होने वाले मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज की वेबसाइट पर 'IRINS देना' को ड्रिल में हिस्सा लेने वाला बताया गया है.

इंडियन नेवी के ईस्टर्न नेवल कमांड ने 17 फरवरी को एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'इंडियन नेवी ने ईरानी नेवी के IRIS देना का विशाखापत्तनम पहुँचने पर स्वागत किया. ये दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे कल्चरल लिंक को दर्शाता है. साथ ही वॉरशिप और उसके कुछ ऑफिसर्स की तस्वीरें भी पोस्ट कीं.

