'हत्यारे-फासीवादी, सत्ता के भूखे गद्दार...ने बांग्लादेश को लहूलुहान किया', शेख हसीन का मुहम्मद यूनुस पर तीखा हमला

शेख हसीना नई दिल्ली में फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया द्वारा आयोजित एक इंटरैक्टिव सत्र के दौरान पैनलिस्ट द्वारा चलाए गए ऑडियो के माध्यम से भाषण दिया, फोटो में मुहम्मद यूनुस की फाइल फोटो ( ANI )

पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि अवामी लीग आजाद बांग्लादेश की सबसे पुरानी और सबसे जरूरी पॉलिटिकल पार्टी है, जो देश की संस्कृति और लोकतंत्र से जुड़ी हुई है, और राजनीतिक और धार्मिक बहुलवाद की शानदार परंपराओं की रक्षक है. शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश आज एक खाई के किनारे पर खड़ा है. एक ऐसा देश जो बुरी तरह टूटा हुआ है और खून से लथपथ है. उन्होंने कहा कि, बांग्लादेश अपने इतिहास के सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहा है.

उन्होंने कहा कि, इस देश के दुश्मन की विदेशियों की कठपुतली सरकार को किसी भी कीमत पर उखाड़ फेंकने के लिए, बांग्लादेश के बहादुर बेटे-बेटियों को शहीदों के खून से लिखे संविधान की रक्षा करनी होगी और उसे फिर से बनाना होगा.

शेख हसीना ने कहा कि, यूनुस ने हर तरह के तरीकों से बांग्लदेश को बर्बाद कर दिया है. पूर्व पीएम ने कहा कि, यूनुस ने उनकी मातृभूमि की आत्मा को दागदार कर दिया है. यहां एक भाषण में, शेख हसीना ने कहा कि पूरे देश को एक साथ उठना चाहिए और इस मुश्किल घड़ी में महान मुक्ति संग्राम की भावना से प्रेरित होना चाहिए.

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने शुक्रवार को नई दिल्ली में फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया द्वारा आयोजित एक इंटरैक्टिव सत्र के दौरान पैनलिस्ट द्वारा चलाए गए ऑडियो के माध्यम से भाषण दिया.

नई दिल्ली: बांग्लादेश में आम चुनावों से कुछ हफ्ते पहले, देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने शुक्रवार को देश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस पर तीखा हमला किया. उन्होंने उन्हें एक सूदखोर, लुटेरा और भ्रष्ट, सत्ता का भूखा गद्दार करार दिया.

उन्होंने कहा कि, राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में सबसे बड़े मुक्ति संग्राम में जीती गई मातृभूमि, अब कट्टरपंथी सांप्रदायिक ताकतों और विदेशी अपराधियों के भयानक हमले से तबाह हो रही है. उन्होंने कहा, "हमारी कभी शांत और उपजाऊ ज़मीन एक घायल, खून से लथपथ जगह में बदल गई है. सच तो यह है कि पूरा देश एक बड़ी जेल, फांसी की जगह, मौत की घाटी बन गया है."

शेख हसीना ने कहा कि, बांग्लादेश में हर जगह सिर्फ तबाही के बीच जिंदा रहने के लिए जूझ रहे लोगों की चीखें सुनाई दे रही हैं. उन्होंने कहा कि, बांग्लादेश में 12 फरवरी को संसदीय चुनाव होने वाले हैं. बांग्लादेश निर्वाचन आयोग ने पिछले साल मई में अवामी लीग का पार्टी के तौर पर रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया था. अंतरिम सरकार ने अवामी लीग की सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी है.

अपनी बातों में, शेख हसीना ने अगस्त 2024 में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद देश छोड़ने का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उन्हें 'हत्यारे फासीवादी यूनुस और उसके देश विरोधी मिलिटेंट साथियों' ने जबरदस्ती निकाल दिया, यह देखते हुए कि वह लोगों की सीधे तौर पर चुनी हुई प्रतिनिधि हैं. उस दिन से, देश आतंक के एक ऐसे दौर में चला गया है जो बेरहम, बेरहम और दम घोंटने वाला है. बांग्लादेश में लोकतंत्र खतरे में हैं.

"इस मुश्किल घड़ी में, पूरे देश को हमारे महान मुक्ति संग्राम की भावना से एकजुट होकर और जोश से भरकर उठ खड़ा होना चाहिए. इस राष्ट्रीय दुश्मन के विदेशियों की कठपुतली सरकार को किसी भी कीमत पर उखाड़ फेंकने के लिए, बांग्लादेश के बहादुर बेटे-बेटियों को शहीदों के खून से लिखे संविधान की रक्षा करनी चाहिए और उसे बहाल करना चाहिए. अपनी आज़ादी वापस लेनी चाहिए, अपनी संप्रभुता की रक्षा करनी चाहिए और अपने लोकतंत्र को फिर से ज़िंदा करना चाहिए."- शेख हसीना

शेख हसीना ने कहा कि सभी लोकतांत्रिक और प्रगतिशील ताकतों को एक इंसानी और भलाई पर ध्यान देने वाला डेमोक्रेटिक देश बनाने की कसम खानी चाहिए. उन्होंने कहा कि, बांग्लादेश के पुरुषों और महिलाओं के लिए इस सबसे बुरे समय में वह छीनी गई खुशहाल मातृभूमि को वापस लाने में मदद करने का अपना पक्का इरादा दोहराती हैं.

