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हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड; पत्नी सीमा ने इंस्टाग्राम पर की भावुक अपील, न्याय के लिए शुरू करेंगी कैंपेन ​

शामली: हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या मामले में नया और संवेदनशील मोड़ आया है. अंकित की पत्नी सीमा ने उनके आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो जारी कर न्याय की गुहार लगाई है. साथ ही उन्होंने इंसाफ के लिए 'जस्टिस फॉर अंकित बालियान' नाम से एक बड़ा कैंपेन शुरू करने का ऐलान किया है.

​हरियाणवी संगीत जगत के चर्चित चेहरे अंकित बालियान मामले में अब इंसाफ की मांग तेज हो गई है. अंकित की पत्नी सीमा ने उनके इंस्टाग्राम के जरिए जनता के सामने अपनी बात रखी और एक भावुक अपील की. ​सीमा ने वीडियो में दर्द बयां करते हुए कहा कि उनके पति की जीवन यात्रा को भगवान ने नहीं, बल्कि परिस्थितियों ने छीना है. उन पर हुआ हमला बेहद खतरनाक और कायरतापूर्ण था. परिवार हर सुबह इसी उम्मीद के साथ उठता है कि शायद आज न्याय की दिशा में कुछ सकारात्मक होगा, लेकिन हर सुबह यह देखना बेहद पीड़ायदायक होता है कि मुख्य आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और उनके पति इस दुनिया में नहीं हैं.

​अंकित को इंसाफ दिलाने और मामले में तेजी लाने के लिए परिवार ने एक अभियान शुरू करने का फैसला किया है. सीमा ने बताया कि इस कैंपेन को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से चलाया जाएगा. ​इस मुहिम को लेकर उनके पैतृक गांव बंतीखेड़ा और आसपास के इलाकों के लोगों से जबरदस्त समर्थन मिल रहा है. सीमा ने हाथ जोड़कर सभी प्रशंसकों, शुभचिंतकों और स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे इस मुश्किल समय में उनके परिवार के साथ खड़े रहें और अपना समर्थन बनाए रखें.

26 अगस्त की देर शाम शहर के नाला पटरी पर हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भूनकर उस समय हत्या कर दी थी, जब वे जिम से वर्कआउट करकर बाहर निकल रहे थे. इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल दो हत्यारों को मुठभेड़ के दौरान मार गिराया था. जबकि आर्यन संधू और सत्यम कादयान नाम के दो आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से दूर हैं.

सीमा ने क्या कहा-खास बातें

'नमस्कार; सभी को मैं अंकित बालियान की पत्नी सीमा, समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी बात कहां से स्टार्ट करूं. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अंकित बालियान जी बनतीखेड़ा गांव से हैं, उनकी शुरुआती शिक्षा आसपास के एरिया में हुई है. उन्होंने फिफ्थ क्लास से ही कबड्डी खेलना शुरू किया था. 14 साल की उम्र तक वह नेशनल खेल लिए थे, लेकिन उनकी स्पाइन इंजरी हो गई थी. जिसके कारण उन्हें अपना प्रोफेशन छोड़ना पड़ा था. उसके बाद उन्होंने बीएससी फिजिकल एजुकेशन में फर्स्ट डिवीजन में पास किया था. फिर बीपीएड की पढ़ाई की थी वह भी फर्स्ट डिवीजन में ही की थी. उनकी जो लाइफ का स्ट्रगल था, वह स्टार्टिंग फेस से चल रहा था. स्पाइनल की एक मेजर सर्जरी हो गई थी और 2024 में गॉल ब्लेडर की भी सर्जरी हुई थी. चार सर्जरी होने के बाद भी वह बॉडी पर काम कर रहे थे, लगातार मेहनत कर रहे थे. इंडस्ट्री में आए 2022-23 में. वहां पर भी वह मेहनत कर रहे थे. उनकी मेहनत पर जो विराम लगा है, उनकी जो एक जर्नी थी, उसको जो रोका गया है, वह भगवान ने नहीं रोका, आप सभी जानते हैं कि उन पर जो हमला हुआ था, वह कितना खतरनाक था. 18-20 राउंड गोलियां चलीं हैं उन पर. उनका किसी से कोई बैर, द्वेष कुछ नहीं था. हम लोगों की लाइफ को जो प्राइवेट रखने का फैसला था, वह मेरा था. उस घटना के बाद से हमारे लिए हर एक पल कितना डिफिकल्ट था, शायद शब्दों में बताना मुमकिन नहीं है. लेकिन जस्टिस के लिए भी हम लोगों को एक जद्दोजहद से गुजरना पड़ रहा है, वह अपने आप में दुखद है.'

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