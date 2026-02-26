जमीन के लालच में खूनी खेल: पत्नी और बेटे समेत 4 गिरफ्तार, 12 साल से अलग रह रहे थे दंपती
Published : February 26, 2026 at 5:37 PM IST
बेलगावी (कर्नाटक): बेलगावी जिले के कित्तूर तालुक में संपत्ति हथियाने के लिए एक महिला ने अपने बेटे के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी. पिछले दिनें हिरेनांदीहल्ली गांव में हुए एक व्यक्ति की हत्या मामले की जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ. पुलिस ने बताया कि इस मामले में मृत युवक की पत्नी और बेटे सहित कुल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
क्या है घटना
20 फरवरी को हिरेनांदीहल्ली गांव के बाहरी इलाके में एक मक्के के खेत में कालमेश कोटी (50) का शव मिला था. शव काफी सड़ी-गली और डरावनी हालत में मिला था, जिसकी वजह से उसकी पहचान करना मुश्किल हो रहा था. कित्तूर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने मामले को सुलझाते हुए मल्लेश अंबन्नावरा (32), उसके दोस्त मुदुकप्पा कोलेकर (30), कालमेश की पत्नी और बेटा किरण कोटी (25) को गिरफ्तार कर लिया.
पति-पत्नी अलग रह रहे थे
बेलगावी जिला पुलिस अधीक्षक (SP) के. रामराजन ने बताया, "वैवाहिक कलह के कारण कालमेश और उसकी पत्नी पिछले 12 वर्षों से अलग रह रहे थे. पत्नी कुंदागोल तालुक के तारलगट्टा गांव में अपने मायके में रहती थी. इस दंपती का एक बेटा और एक बेटी है. महिला ने 5 साल पहले कर्ज लेकर अपनी बेटी की शादी की थी. आरोपी मल्लेश से 9 लाख रुपये का कर्ज लिया था. मल्लेश ने कालमेश की तीन एकड़ पैतृक संपत्ति को गिरवी रखकर यह कर्ज दिया था."
कैसे की हत्या
मल्लेश, कस्तूरी पर बार-बार दबाव बना रहा था कि कई साल बीत जाने के बाद भी न तो जमीन उसके नाम पर रजिस्टर हुई है और न ही कर्ज वापस मिला है. कस्तूरी ने कहा कि वह अभी पैसे देने की स्थिति में नहीं है. हालांकि, उसने बताया कि उसका पति कालमेश 15 फरवरी को मेले के लिए हिरेनांदीहल्ली आएगा. उसने यह भी कहा कि अगर कालमेश मारा जाता है, तो जमीन उसके नाम पर आ जाएगी, और तब वह मल्लेश के पैसे लौटा पाएगी."
पुलिस को भटकाने की कोशिश
इसके बाद मल्लेश और उसके दोस्त मुदुकप्पा ने कालमेश की हत्या की साजिश बनाई. पुलिस के मुताबिक, 16 फरवरी को आरोपी मल्लेश अंबन्नावरा और उसके दोस्त मुदुकप्पा कोलेकर ने पार्टी करने के बहाने कालमेश को अपने साथ खेत पर ले गए और वहां उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी ऐसे नाटक करते रहे जैसे उन्हें कुछ पता ही न हो.
