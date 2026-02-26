ETV Bharat / bharat

जमीन के लालच में खूनी खेल: पत्नी और बेटे समेत 4 गिरफ्तार, 12 साल से अलग रह रहे थे दंपती

बेलगावी (कर्नाटक): बेलगावी जिले के कित्तूर तालुक में संपत्ति हथियाने के लिए एक महिला ने अपने बेटे के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी. पिछले दिनें हिरेनांदीहल्ली गांव में हुए एक व्यक्ति की हत्या मामले की जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ. पुलिस ने बताया कि इस मामले में मृत युवक की पत्नी और बेटे सहित कुल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

क्या है घटना

20 फरवरी को हिरेनांदीहल्ली गांव के बाहरी इलाके में एक मक्के के खेत में कालमेश कोटी (50) का शव मिला था. शव काफी सड़ी-गली और डरावनी हालत में मिला था, जिसकी वजह से उसकी पहचान करना मुश्किल हो रहा था. कित्तूर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने मामले को सुलझाते हुए मल्लेश अंबन्नावरा (32), उसके दोस्त मुदुकप्पा कोलेकर (30), कालमेश की पत्नी और बेटा किरण कोटी (25) को गिरफ्तार कर लिया.

पति-पत्नी अलग रह रहे थे

बेलगावी जिला पुलिस अधीक्षक (SP) के. रामराजन ने बताया, "वैवाहिक कलह के कारण कालमेश और उसकी पत्नी पिछले 12 वर्षों से अलग रह रहे थे. पत्नी कुंदागोल तालुक के तारलगट्टा गांव में अपने मायके में रहती थी. इस दंपती का एक बेटा और एक बेटी है. महिला ने 5 साल पहले कर्ज लेकर अपनी बेटी की शादी की थी. आरोपी मल्लेश से 9 लाख रुपये का कर्ज लिया था. मल्लेश ने कालमेश की तीन एकड़ पैतृक संपत्ति को गिरवी रखकर यह कर्ज दिया था."