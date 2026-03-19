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नवाबों की महफिल में कभी सजता था बिहार का 'हरा सोना', आज फीकी पड़ी चमक

रिपोर्ट: प्रिंस दिलखुश

मुंगेर: बिहार का मुंगेर जिला अवैध हथियारों की मंडियों के लिए सुर्खियों में बना रहता है, लेकिन इतिहास के पन्नों में इसकी एक सुगंधित और गौरवशाली पहचान दर्ज है. वह पहचान 'मुंगेरिया पान' या 'मगही पान' है. जिला मुख्यालय से महज 14 किलोमीटर दूर बसा पाटम गांव, कभी इस 'हरे सोने' की खेती का सबसे बड़ा गढ़ हुआ करता था. एक समय था जब यहां के पान का स्वाद उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल की नवाबी महफिलों तक पहुंचा करती थी, लेकिन आज उसी मगही पान की खेती करने वाले किसान इससे दूरी बनाने को मजबूर हैं.

'हरे सोने' की खेती से दूरी: पाटम गांव में करीब 20 से 40 बीघा जमीन में 'हरे सोने' की खेती होती थी, पूरा बरेजा पान के पत्तों से लहलहाता था. लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि इसकी पैदावार पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर पहुंच गयी है. पुश्तैनी रूप से इस खेती से जुड़े चौरसिया समाज के लिए आज यह आजीविका नहीं, बल्कि एक मजबूरी बन गई है. गांव के बुजुर्गों के मुताबिक जहां कभी 40 बीघा जमीन पान के बरेजों से लहलहाती थी, आज वह सिमटकर 1 से 2 बीघा में रह गई है.

क्या है किसानों की परेशानी?: मगही पान के पत्तों की खेती से जुड़े किसान मुकेश चौरसिया का कहना है कि अब न मानसून साथ देता है, न सरकार. लागत इतनी है कि मुनाफा तो दूर घर भी चलाना मुश्किल है. ऐसे में किसान अपनी पुश्तैनी खेती को छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं.

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"मौसम का अनुकूल ना होना, बारिश का कम होना, मजदूरों का अभाव, खेती करने के लिए संसाधन का ना मिल पाना और सरकार के द्वारा कोई लाभ न मिलना, इसके कम होने की सबसे बड़ी वजह है. किसानों को खेती करने के लिए पर्याप्त उपकरण नहीं मिलना भी पान के पत्ते की पैदावार खत्म होने का एक प्रमुख कारण है."- मुकेश चौरसिया, किसान

"पान की खेती के लिए पानी काफी अहम है. अब खेती करने में परेशानी हो रही है. किसान के पास मजदूरी करने के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं है."- नरेश कुमार, किसान

लागत अधिक मुनाफा कम: किसान मंजीत कुमार, विक्रम कुमार, कपिलदेव मंडल और गणेश मंडल का कहना है कि आज से 20 वर्ष पहले मानसून साथ देता था और बारिश भी समय पर होती थी, जिसके कारण हमलोग समय पर पान की खेती आसानी से कर पाते थे. अब मानसून साथ नहीं दे रहा है, बारिश भी समय पर नहीं होने के कारण पान के पत्ते की खेती करने में खर्च अत्यधिक आती है और मुनाफा भी कम होता है. यही कारण है कि इस गांव से पान की खेती बिल्कुल समाप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी है.

"हमारे पूर्वज सभी पान के पत्ते की खेती ही करते थे, लेकिन आज महंगाई काफी बढ़ गई है. पैसे की कमी हो जाती है. घर से ही पैसा लगाना पड़ता है और सरकार कोई मदद भी नहीं करती है. सरकार से हमारी मांग है कि पूंजी के लिए कुछ मदद की जाए और पानी की कमी को दूर करने के लिए पहल करें. सिंचाई की व्यवस्था बहुत जरूरी है."- कपिलदेव मंडल, किसान

पान के पत्तों की खेती (ETV Bharat)

कई राज्यों में जाती थी मुंगेरिया पान: बता दें कि लगभग 10 हजार की आबादी वाले पाटम गांव में चौरसिया समाज के लोगों की जनसंख्या सबसे अधिक है, जो कभी पान की खेती पर ही आश्रित रहते थे. यहां के किसान अपने जीविकोपार्जन के लिए पान के पत्ते की खेती वृहद पैमाने में करते थे.एक समय इस गांव से आस-पास के कई जिलो सहित उत्तर प्रदेश के बनारस, लखनऊ,इलाहबाद,पश्चिम बंगाल के मालदा,सिल्लीगुड़ी,मेदनापुर खड़गपुर सहित विभिन्न जगहों पर पाटम के मगही पान के पत्ते को भेजा जाता था.