नवाबों की महफिल में कभी सजता था बिहार का 'हरा सोना', आज फीकी पड़ी चमक
बिहार के मुंगेर के मगही पान को कभी किसान 'हरा सोना' मानते थे, लेकिन आज इससे दूरी बनाने को मजबूर हैं. पढ़ें.
Published : March 19, 2026 at 5:01 PM IST
रिपोर्ट: प्रिंस दिलखुश
मुंगेर: बिहार का मुंगेर जिला अवैध हथियारों की मंडियों के लिए सुर्खियों में बना रहता है, लेकिन इतिहास के पन्नों में इसकी एक सुगंधित और गौरवशाली पहचान दर्ज है. वह पहचान 'मुंगेरिया पान' या 'मगही पान' है. जिला मुख्यालय से महज 14 किलोमीटर दूर बसा पाटम गांव, कभी इस 'हरे सोने' की खेती का सबसे बड़ा गढ़ हुआ करता था. एक समय था जब यहां के पान का स्वाद उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल की नवाबी महफिलों तक पहुंचा करती थी, लेकिन आज उसी मगही पान की खेती करने वाले किसान इससे दूरी बनाने को मजबूर हैं.
'हरे सोने' की खेती से दूरी: पाटम गांव में करीब 20 से 40 बीघा जमीन में 'हरे सोने' की खेती होती थी, पूरा बरेजा पान के पत्तों से लहलहाता था. लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि इसकी पैदावार पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर पहुंच गयी है. पुश्तैनी रूप से इस खेती से जुड़े चौरसिया समाज के लिए आज यह आजीविका नहीं, बल्कि एक मजबूरी बन गई है. गांव के बुजुर्गों के मुताबिक जहां कभी 40 बीघा जमीन पान के बरेजों से लहलहाती थी, आज वह सिमटकर 1 से 2 बीघा में रह गई है.
क्या है किसानों की परेशानी?: मगही पान के पत्तों की खेती से जुड़े किसान मुकेश चौरसिया का कहना है कि अब न मानसून साथ देता है, न सरकार. लागत इतनी है कि मुनाफा तो दूर घर भी चलाना मुश्किल है. ऐसे में किसान अपनी पुश्तैनी खेती को छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं.
"मौसम का अनुकूल ना होना, बारिश का कम होना, मजदूरों का अभाव, खेती करने के लिए संसाधन का ना मिल पाना और सरकार के द्वारा कोई लाभ न मिलना, इसके कम होने की सबसे बड़ी वजह है. किसानों को खेती करने के लिए पर्याप्त उपकरण नहीं मिलना भी पान के पत्ते की पैदावार खत्म होने का एक प्रमुख कारण है."- मुकेश चौरसिया, किसान
"पान की खेती के लिए पानी काफी अहम है. अब खेती करने में परेशानी हो रही है. किसान के पास मजदूरी करने के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं है."- नरेश कुमार, किसान
लागत अधिक मुनाफा कम: किसान मंजीत कुमार, विक्रम कुमार, कपिलदेव मंडल और गणेश मंडल का कहना है कि आज से 20 वर्ष पहले मानसून साथ देता था और बारिश भी समय पर होती थी, जिसके कारण हमलोग समय पर पान की खेती आसानी से कर पाते थे. अब मानसून साथ नहीं दे रहा है, बारिश भी समय पर नहीं होने के कारण पान के पत्ते की खेती करने में खर्च अत्यधिक आती है और मुनाफा भी कम होता है. यही कारण है कि इस गांव से पान की खेती बिल्कुल समाप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी है.
"हमारे पूर्वज सभी पान के पत्ते की खेती ही करते थे, लेकिन आज महंगाई काफी बढ़ गई है. पैसे की कमी हो जाती है. घर से ही पैसा लगाना पड़ता है और सरकार कोई मदद भी नहीं करती है. सरकार से हमारी मांग है कि पूंजी के लिए कुछ मदद की जाए और पानी की कमी को दूर करने के लिए पहल करें. सिंचाई की व्यवस्था बहुत जरूरी है."- कपिलदेव मंडल, किसान
कई राज्यों में जाती थी मुंगेरिया पान: बता दें कि लगभग 10 हजार की आबादी वाले पाटम गांव में चौरसिया समाज के लोगों की जनसंख्या सबसे अधिक है, जो कभी पान की खेती पर ही आश्रित रहते थे. यहां के किसान अपने जीविकोपार्जन के लिए पान के पत्ते की खेती वृहद पैमाने में करते थे.एक समय इस गांव से आस-पास के कई जिलो सहित उत्तर प्रदेश के बनारस, लखनऊ,इलाहबाद,पश्चिम बंगाल के मालदा,सिल्लीगुड़ी,मेदनापुर खड़गपुर सहित विभिन्न जगहों पर पाटम के मगही पान के पत्ते को भेजा जाता था.
आज जिले में ही सिमटी बिक्री: कम मुनाफा और संसाधनों की कमी के चलते अब यहां पान के पत्ते के खेती लगभग समाप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी है. अभी यहां पर सिर्फ पांच किसान ऐसे हैं, जो पान की खेती कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब इसकी बिक्री जिले तक ही सीमित होकर रह गयी है.
"पानी, बिजली की परेशानी है. बिजली का पैसा लगता है लेकिन पानी की कमी के कारण खेती नहीं हो पाती है. कुंआ भी सूख जाता है. सरकार को ध्यान देना चाहिए. प्राकृतिक आपदा के समय पान की खेती नष्ट होने पर मुआवजा मिलना चाहिए. फिलहाल हम समस्तीपुर और लोकल में ही घूम-घूमकर पान का पत्ता बेचते हैं. लोकल हार्ट खत्म हो गया है. अब शहर में बंगाल से पान आता है. फायदा नहीं मिल रहा है."- मंजीत कुमार, किसान
"20 साल पहले मेरे पापा पान की खेती करते थे. 8 से 10 हजार लगता है लेकिन फायदा नहीं मिलता है. बाजार भी नहीं मिलता था. पाटम पहले पान की खेती के लिए फेमस था लेकिन अब नहीं है. हमें लोन लेना पड़ता है."- विक्रम कुमार, किसान
समाप्तिक के कगार पर पान के पत्ते की खेती: पान की खेती धीरे-धीरे सीमित होने के बाद लोगों को जीविकोपार्जन के लिए अन्य शहर में जाकर मजदूरी करना पड़ रहा है. पान के पत्ते की खेती करने वाले किसान मंजीत चौरसिया बताते हैं कि एक समय ऐसा भी था, जब पान की खेती से हमारा घर-परिवार बहुत अच्छे से चल जाता था, लेकिन मौसम का साथ नहीं देना, संसाधन की कमी होने के कारण पान की खेती बिल्कुल समाप्त होने के कगार पर है.
"हमलोग कर्ज लेकर पान की खेती करते हैं. उसपर भी अगर सही तरीके से पटवन नहीं हो पाता है तो हमें दोनों तरफ से नुकसान सहना पड़ता है. फसल भी नहीं हो पता और कर्ज भी बढ़ता जाता है. हमलोग अब पान की खेती छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं.आज से 20 वर्ष पहले की बात करें तो उस वक्त पान के पत्ते 10 से 15 रुपए की कीमत पर एक ढोली (200 पान के पत्ता) बिका करता था."- मंजीत चौरसिया, किसान
किसानों की मानें तो पाटम में पान की खेती अब सिमटने लगी है. कभी 200 सौ एकड़ से भी अधिक भूमि पर लगभग 200 किसान पान की खेती करते थे, लेकिन अब मात्र 1 से 2 बीघे भूमि में 5 किसान ही पान की खेती कर रहे हैं. इसका मूल कारण किसानों के पास संसाधनों की घोर कमी बताया जा रहा है.
दो चरणों में होती है पान की खेती: पान की खेती के लिए सबसे पहले बांस और घास से एक ढका हुआ शेड, जिसे बरेजा कहा जाता है, बनाया जाता है. इस बरेजा से पौधों को सीधी धूप और लू नहीं लगती है. बलुई दोमट मिट्टी को अच्छी तरह जोतकर क्यारियां बनाई जाती हैं. पान के बीजों का नहीं, बल्कि बेल की कटिंग का इस्तेमाल किया जाता है. बेलों को ऊपर चढ़ने के लिए बांस की खपच्चियों का सहारा देना पड़ता है.
पान की खेती के लिए पानी जरूरी है, इसलिए हल्की और बार-बार सिंचाई की जरूरत होती है. रोपाई के तीन से चार महीने के बाद पान के पत्ते तोड़ने लायक हो जाते हैं. जब बेल (लता) ज्यादा लंबी हो जाती है, तो उसे नीचे उतारकर मिट्टी में दबाया जाता है.
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