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जिस दिन पहनी BSF की वर्दी उसी दिन मौत, पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात था जवान, पत्नी बोली- 'ये साजिश है'

मुंगेर के बीएसएफ जवान चंदन कुमार सिंह की भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर संदिग्ध मौत के बाद परिवार ने निष्पक्ष जांच की मांग की है. पढ़ें खबर-

बीएसएफ जवान की संदिग्ध मौत
बीएसएफ जवान की संदिग्ध मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 23, 2026 at 3:15 PM IST

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मुंगेर : बिहार के मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के जवायद गांव निवासी और बीएसएफ के जवान चंदन कुमार सिंह की पंजाब के फिरोजपुर स्थित भारत-पाकिस्तान सीमा पर तैनाती के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. परिजनों ने इस मौत को साजिश करार दिया है और कहा है कि वह बीएसएफ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे. साथ ही उन्होंने मौत की निष्पक्ष जांच की मांग की है.

जिस दिन पहनी वर्दी उसी दिन हुई मौत : संयोग ये है कि जिस 22 जुलाई 2014 को उन्होंने बीएसएफ की वर्दी पहनकर देश सेवा की शुरुआत की थी, ठीक 12 वर्ष बाद 22 जुलाई 2026 को उसी तारीख को उनका निधन हो गया. मौत की खबर मिलते ही गांव में मातम पसर गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

जवान चंदन सिंह की मौत पर क्या है परिवार का आरोप? (ETV Bharat)

22 जुलाई 2014 को हुए थे भर्ती : 35 वर्षीय चंदन कुमार सिंह अपने पिता ब्रजेश सिंह के तीन बेटों में सबसे छोटे थे. उनके पिता और दोनों बड़े भाई खेती-बाड़ी करते हैं, जबकि चंदन परिवार के इकलौते सरकारी नौकरी करने वाले सदस्य थे. वर्ष 2014 में वह बीएसएफ में भर्ती हुए थे और वर्तमान में पंजाब के फिरोजपुर स्थित भारत-पाकिस्तान सीमा पर तकनीशियन के पद पर तैनात थे.

अस्पताल पहुंचने से पहले टूट गई उम्मीद : परिजनों के मुताबिक, 22 जुलाई की देर रात बीएसएफ कैंप से फोन आया कि चंदन गंभीर हालत में मिले हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है. कुछ समय बाद परिवार को सूचना दी गई कि डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस खबर के बाद परिवार और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई.

मृत जवान बीएसएफ जवान चंदन कुमार सिंह
मृत जवान बीएसएफ जवान चंदन कुमार सिंह (ETV Bharat)

पत्नी ने मौत पर उठाए गंभीर सवाल : मृतक जवान की पत्नी अंजू देवी, जो बांका जिले के सिंगारपुर में सरकारी शिक्षिका हैं, ने पति की मौत को सामान्य मानने से इनकार किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह मामला संदिग्ध है और इसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए.

''ये मौत नहीं साजिश है.मौत से दो दिन पहले चंदन ने फोन पर बताया था कि वह कंपनी परिसर में सीलिंग फैन की मरम्मत कर रहे थे. इसी दौरान किसी अन्य जवान ने पंखे का स्विच ऑन कर दिया, जिससे उनकी दाहिनी आंख के पास गंभीर चोट लगी थी. सवाल है कि चोट लगने के दो दिन बाद अचानक मौत कैसे हो गई. मैं इसके लिए विभाग पर FIR कराऊंगी.''- अंजू देवी, मृतक जवान की पत्नी

मृत जवान बीएसएफ जवान चंदन कुमार सिंह
मृत जवान बीएसएफ जवान चंदन कुमार सिंह (ETV Bharat)

सात साल पहले हुई थी शादी : चंदन कुमार सिंह का विवाह वर्ष 2019 में अंजू देवी के साथ हुआ था. विवाह के सात वर्ष बाद भी दोनों की कोई संतान नहीं थी. पति की असमय मौत से अंजू देवी पूरी तरह टूट चुकी हैं. उन्होंने भारत सरकार, बिहार सरकार और बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों से निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है.

'मेरी पूरी दुनिया उजड़ ग'ई : पिता ब्रजेश सिंह ने भावुक होकर कहा कि ''चंदन उनके तीन बेटों में सबसे छोटा और परिवार का सबसे बड़ा सहारा था. आधी रात को बेटे की तबीयत खराब होने की सूचना मिली थी, लेकिन कुछ ही देर बाद उसके निधन की खबर आ गई. बेटे के जाने से मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई है.''

मृत जवान बीएसएफ जवान चंदन कुमार सिंह
मृत जवान बीएसएफ जवान चंदन कुमार सिंह (ETV Bharat)

भाइयों और परिजनों ने भी जांच की मांग उठाई : बड़े भाई सहदेव कुमार सिंह ने कहा कि चंदन परिवार का सहारा था और उसकी असमय मौत ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है. वहीं मंझले भाई यज्ञसेन सिंह ने कहा कि ''परिवार को मौत की सही वजह जानने का अधिकार है और यदि किसी प्रकार की लापरवाही या साजिश हुई है तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.''

'बेटे की मौत की सच्चाई सामने आए' : मां रंजू देवी ने बिलखते हुए कहा कि ''दो दिन पहले बेटे से फोन पर बात हुई थी, तब उसने आंख में चोट लगने की जानकारी दी थी. इसके बाद अचानक मौत की खबर मिलने से पूरा परिवार टूट गया.'' उन्होंने भी मामले की निष्पक्ष जांच कर मौत की वास्तविक वजह सामने लाने की मांग की है.

मृत जवान बीएसएफ जवान चंदन कुमार सिंह
मृत जवान बीएसएफ जवान चंदन कुमार सिंह (ETV Bharat)

शुक्रवार को गांव पहुंचेगा पार्थिव शरीर : बीएसएफ जवान चंदन कुमार सिंह का पार्थिव शरीर शुक्रवार को उनके पैतृक गांव जवायद लाया जाएगा. गांव और आसपास के क्षेत्रों के लोग अपने वीर सपूत के अंतिम दर्शन के लिए जुटेंगे. प्रशासन की ओर से राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है.

बीएसएफ की विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार : फिलहाल बीएसएफ की ओर से जवान की मौत के कारणों को लेकर कोई विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. वहीं परिजनों ने मौत को संदिग्ध बताते हुए निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच की मांग की है. जांच पूरी होने तक मौत के कारणों की पुष्टि नहीं हुई है.

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