मुंबई के क्वीन मैरी स्कूल के 150 साल पूरे, तीन स्टूडेंट्स के साथ शुरू, तीन बार बदला नाम

मुंबई का क्वीन मैरी स्कूल 1875 में शुरू हुए में शुरू हुआ था. इस स्कूल को 150 साल पूरे हो रहे हैं.

Queen Mary School at 150
क्वीन मैरी स्कूल के 150 साल पूरे (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 12, 2025 at 5:29 PM IST

मुंबई: जब हम स्कूल कहते हैं, तो हर किसी के मन में सबसे पहला ख्याल आता है, छोटी उम्र में बाहरी दुनिया से जुड़ने का गेटवे, जब हमें पता नहीं होता कि दुनियादारी क्या होती है, तब स्कूल ही वह जगह होती है, जहां हम दूसरे लोगों से मिलते हैं. मुंबई का एक ऐसा ही स्कूल आज 150 साल पूरे कर रहा है.

1875 में शुरू हुए इस स्कूल का इतिहास कई बदलावों से गुजरने और अपनी पकड़ मजबूत करने का रहा है. ऐसे समय में जब भारत में लड़कियों की पढ़ाई एक मुश्किल काम था, इस स्कूल ने न सिर्फ लड़कियों को पढ़ाई करवाई, बल्कि अपनी पहली तीन स्टूडेंट्स में से एक, डॉ. गुरुबाई करमरकर के मेडिकल करियर की नींव भी रखी. इस बारे में डॉ गुरुबाई करमरकर ने खुद लिखा है कि स्कूल मुझे चार सालों में अच्छी इंग्लिश सिखाई.

तीन स्टूडेंट्स के साथ स्कूल शुरू हुआ
भारत में काम करने वाले एक ब्रिटिश डॉक्टर जब 1875 के दौरान इंग्लैंड गए, तो उन्होंने लेडी मैरी किन्नैर्ड से कहा कि भारत में महिलाओं की मृत्यु दर ज्यादा है. इसका कारण भारत में घूंघट प्रथा और भारतीयों की यह सोच है कि अगर भारतीय महिलाएं बीमार भी पड़ जाएं तो कोई पुरुष डॉक्टर उन्हें हाथ न लगाए, जिससे बीमारी और बढ़ जाती है और उनकी मौत हो जाती है.

Queen Mary School
स्कूल समारोह में शामिल हुए नेहरू (ETV Bharat)

डॉक्टर ने लेडी मैरी किन्नैर्ड को बताया कि प्रेग्नेंसी के दौरान भी कई हेल्थ प्रॉब्लम होने की वजह से उनका मॉर्टेलिटी रेट अधिक है. इसके बाद लेडी मैरी किन्नैर्ड ने सोचा कि इसके सॉल्यूशन के तौर पर हमें भारत में लड़कियों को पढ़ाना चाहिए और उनसे डॉक्टर तैयार करने चाहिए, और उन्होंने अपने पति की मदद से डोनेशन इकट्ठा करने में मदद की.

इसके बाद जेनाना बाइबल और मेडिकल मिशन के तहत दो अंग्रेज महिलाओं, जिनमें से एक हैरियट बट थीं, की मदद से शुरू हुए इस स्कूल ने शिक्षा का यह लगातार चलने वाला महायज्ञ शुरू किया, ऐसा. स्कूल की प्रिंसिपल ग्रेस मैथियास ने बताया कि स्कूल के पहले तीन स्टूडेंट गुरुबाई करमरकर, सुंदरबाई पवार और निकम्बे थे.

तीन बार बदला नाम
स्कूल का नाम पहले बॉम्बे इंडियन फीमेल नॉर्मल स्कूल था. बाद में स्कूल का नाम बदलकर गिरगांव गर्ल्स हयाकुल कर दिया गया, लेकिन जब 1911 में क्वीन मैरी ने स्कूल का दौरा किया, तो उनकी अनुमति से 1914 में स्कूल का नाम बदलकर क्वीन मैरी स्कूल कर दिया गया.

स्कूल कभी बंद नहीं हुआ
स्कूल की प्रिंसिपल ग्रेस मथियस बताती हैं कि 1896 में भी जब मुंबई में प्लेग फैला था, तब भी स्कूल को बंद न किया गया और उसे खुला रखा गया था. इस दौरान छात्राओं को सभी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई गई थीं. क्वीन मैरी स्कूल से पढ़े कई छात्राएं आज अलग-अलग क्षेत्रों में अच्छा कर रही हैं.

उनमें से एक ईटीवी की वरिष्ठ पत्रकार नीता कोल्हटकर गर्व से बताती हैं कि अगस्त 1982 में पुलिस ने मुंबई में नकली विद्रोह किया था. तब केंद्र को स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए सेना बुलानी पड़ी थी और तब भी माता-पिता ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजा.

Queen Mary School
स्कूल छात्रा का अवार्ड देती इंदिरा गांधी (ETV Bharat)

स्कूल के आस-पास का माहौल
मशहूर कांग्रेस हाउस स्कूल की अभी की जगह से कुछ दूरी पर है. नीता कोल्हटकर कहती हैं कि इस कांग्रेस हाउस में कांग्रेस के कई बड़े नेता आ चुके हैं. नीता कोल्हटकर कहती हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अक्सर इस कांग्रेस हाउस में आते थे और महात्मा गांधी भी इसी जगह पर रहते थे, लेकिन वह इस बात की ओर भी ध्यान दिलाती हैं कि इस स्कूल से कुछ दूरी पर एक कांग्रेस बार भी है.

Queen Mary School
इंदिरा गांधी (ETV Bharat)

इसके अलावा, उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मुंबई संगीत कलाकार मंडल के तहत स्कूल के सामने एक जगह पर उत्तर भारत की मुजरा करने वाली महिलाओं को पनाह दी थी और उनके पुनर्वास की कोशिश की थी. हालांकि, बाद में उस स्थिति ने दूसरा मोड़ ले लिया और वहां रेड लाइट एरिया जैसी स्थिति बन गई.

नीता कोल्हटकर कहती हैं कि हालांकि, हमारे स्कूल ने यह विश्वास पैदा किया है कि लड़कियां स्कूल में सबसे सुरक्षित हैं. हमारे छात्र किसी भी बाहरी माहौल की परवाह किए बिना अपनी शिक्षा पूरी कर सकते हैं. इसीलिए हमारे स्कूल के सभी छात्रों को सिखाया गया है कि किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना है. कोल्हटकर बताती हैं कि सआदत हसन मंटो ने भी अपनी किताब में इस स्कूल का जिक्र किया है.

150 साल बाद भी वही दृढ़ रुख आज यह स्कूल ICSE बोर्ड से संबद्ध है और आधुनिक सुविधाओं, वैश्विक दृष्टि और परंपरा की मजबूत नींव पर खड़ा है. स्कूल के सैकड़ों छात्र आज डॉक्टर, वैज्ञानिक, कलाकार, प्रशासक, उद्यमी, लेखक जैसे अनेक क्षेत्रों में देश और दुनिया को दिशा दे रहे हैं. अर्जुन पुरस्कार (1982) की विजेता और भारतीय तैराकी टीम की कप्तान पर्सिस मदन वाछा ने एशियाई और ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया.

Queen Mary School
मुंबई का क्वीन मैरी स्कूल (ETV Bharat)

स्कूल के पुराने स्टूडेंट
पद्मश्री शबाना आजमी , राइटर और सीनियर जर्नलिस्ट नीता कोल्हटकर , एक्ट्रेस नरगिस दत्त , इंडियन सिनेमा की आइकॉन चांदी बथवाला - यूनाइटेड नेशंस की रिप्रेजेंटेटिव डॉ. अरमैती देसाई , एजुकेशन के फील्ड में मेंटर शायना एनसी, फैशन डिजाइनर और सोशल एक्टिविस्ट सुनी तारापोरेवाला, स्क्रीनराइटर देविता सराफ, यंग एंटरप्रेन्योर गौतमी कपूर, एक्ट्रेस यास्मीन प्रेमजी, अजीम प्रेमजी की पत्नी सोहराब पिरोजशा गोदरेज, गोदरेज ग्रुप की रीयूनियन और धमाल की पूर्व प्रेसिडेंट स्कूल के पुराने स्टूडेंट्स में शामिल हैं.

Queen Mary School
मुंबई के क्वीन मैरी स्कूल के 150 साल पूरे (ETV Bharat)

अभी स्कूल अपनी 150वीं सालगिरह मना रहा है. इसी के एक हिस्से के तौर पर शबाना आजमी ने 11 दिसंबर को NPCA में अलक पद्मसी के डायरेक्शन में और अभी राय पद्मसी के गाइडेंस में ब्रोकन इमेजेज नाम का एक प्ले पेश किया.

