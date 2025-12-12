ETV Bharat / bharat

मुंबई के क्वीन मैरी स्कूल के 150 साल पूरे, तीन स्टूडेंट्स के साथ शुरू, तीन बार बदला नाम

क्वीन मैरी स्कूल के 150 साल पूरे ( ETV Bharat )

मुंबई: जब हम स्कूल कहते हैं, तो हर किसी के मन में सबसे पहला ख्याल आता है, छोटी उम्र में बाहरी दुनिया से जुड़ने का गेटवे, जब हमें पता नहीं होता कि दुनियादारी क्या होती है, तब स्कूल ही वह जगह होती है, जहां हम दूसरे लोगों से मिलते हैं. मुंबई का एक ऐसा ही स्कूल आज 150 साल पूरे कर रहा है. 1875 में शुरू हुए इस स्कूल का इतिहास कई बदलावों से गुजरने और अपनी पकड़ मजबूत करने का रहा है. ऐसे समय में जब भारत में लड़कियों की पढ़ाई एक मुश्किल काम था, इस स्कूल ने न सिर्फ लड़कियों को पढ़ाई करवाई, बल्कि अपनी पहली तीन स्टूडेंट्स में से एक, डॉ. गुरुबाई करमरकर के मेडिकल करियर की नींव भी रखी. इस बारे में डॉ गुरुबाई करमरकर ने खुद लिखा है कि स्कूल मुझे चार सालों में अच्छी इंग्लिश सिखाई. तीन स्टूडेंट्स के साथ स्कूल शुरू हुआ

भारत में काम करने वाले एक ब्रिटिश डॉक्टर जब 1875 के दौरान इंग्लैंड गए, तो उन्होंने लेडी मैरी किन्नैर्ड से कहा कि भारत में महिलाओं की मृत्यु दर ज्यादा है. इसका कारण भारत में घूंघट प्रथा और भारतीयों की यह सोच है कि अगर भारतीय महिलाएं बीमार भी पड़ जाएं तो कोई पुरुष डॉक्टर उन्हें हाथ न लगाए, जिससे बीमारी और बढ़ जाती है और उनकी मौत हो जाती है. स्कूल समारोह में शामिल हुए नेहरू (ETV Bharat) डॉक्टर ने लेडी मैरी किन्नैर्ड को बताया कि प्रेग्नेंसी के दौरान भी कई हेल्थ प्रॉब्लम होने की वजह से उनका मॉर्टेलिटी रेट अधिक है. इसके बाद लेडी मैरी किन्नैर्ड ने सोचा कि इसके सॉल्यूशन के तौर पर हमें भारत में लड़कियों को पढ़ाना चाहिए और उनसे डॉक्टर तैयार करने चाहिए, और उन्होंने अपने पति की मदद से डोनेशन इकट्ठा करने में मदद की. इसके बाद जेनाना बाइबल और मेडिकल मिशन के तहत दो अंग्रेज महिलाओं, जिनमें से एक हैरियट बट थीं, की मदद से शुरू हुए इस स्कूल ने शिक्षा का यह लगातार चलने वाला महायज्ञ शुरू किया, ऐसा. स्कूल की प्रिंसिपल ग्रेस मैथियास ने बताया कि स्कूल के पहले तीन स्टूडेंट गुरुबाई करमरकर, सुंदरबाई पवार और निकम्बे थे. तीन बार बदला नाम

स्कूल का नाम पहले बॉम्बे इंडियन फीमेल नॉर्मल स्कूल था. बाद में स्कूल का नाम बदलकर गिरगांव गर्ल्स हयाकुल कर दिया गया, लेकिन जब 1911 में क्वीन मैरी ने स्कूल का दौरा किया, तो उनकी अनुमति से 1914 में स्कूल का नाम बदलकर क्वीन मैरी स्कूल कर दिया गया. स्कूल कभी बंद नहीं हुआ

स्कूल की प्रिंसिपल ग्रेस मथियस बताती हैं कि 1896 में भी जब मुंबई में प्लेग फैला था, तब भी स्कूल को बंद न किया गया और उसे खुला रखा गया था. इस दौरान छात्राओं को सभी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई गई थीं. क्वीन मैरी स्कूल से पढ़े कई छात्राएं आज अलग-अलग क्षेत्रों में अच्छा कर रही हैं.