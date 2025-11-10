ETV Bharat / bharat

मुंबईवासियों को भीड़भाड़ से मिलेगी निजात, MMRDA ने शुरू की नई परियोजना

'MMRDA' की क्या योजना है? पहला चरण में वर्ली सी लिंक - बीकेसी - एयरपोर्ट लूप (लगभग 16 किमी) यह मार्ग मुंबई कोस्टल रोड को बीकेसी और हवाई अड्डे से जोड़ता है. साथ ही मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर को जोड़ने वाला खंड भी है. इस चरण में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और एसवी रोड पर भीड़ कम करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा.

शहर में भीड़ कम होगी इस पहल के तहत मुंबई कोस्टल रोड, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) हाई-स्पीड रेलवे स्टेशन (बुलेट ट्रेन) और छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (T2) को जोड़ने वाला एक भूमिगत गलियारा बनाया जाएगा. इससे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और एसवी रोड पर यातायात की भीड़ काफी कम हो जाएगी. परियोजना के लागू होने के बाद भूमिगत मार्ग पर यातायात का दबाव कम होगा, भारी वाहनों को भूमिगत मार्ग पर भेजा जाएगा और शहर में यातायात की भीड़ कम होगी.

यह परियोजना वास्तव में कैसी होगी? इंटिग्रेटेड अंडरग्राउंड रोड प्रोजेक्ट तीन फेज में पूरा किया जाएगा. इससे एक इंटिग्रेटेड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क तैयार होगा जो सड़कों और मेट्रो का कंप्लीमेंट होगा. इससे यात्रा का समय कम होगा, प्रदूषण कम होगा और एफिशिएंसी भी बढ़ेगी. मुंबई में घनी आबादी, इमारतों और सीमित स्थान को देखते हुए परिवहन क्षमता बढ़ाने के लिए भूमिगत मार्ग सबसे टिकाऊ और व्यवहार्य विकल्प होगा. परियोजना को परिवहन आवश्यकताओं और भविष्य की मांग के अनुसार चरणों में क्रियान्वित किया जाएगा.

यह परियोजना पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण कनेक्शन को और अधिक कुशल बनाएगी. इतना ही नहीं यह यात्रा समय को महत्वपूर्ण रूप से कम करेगी. साथ ही यातायात की भीड़भाड़ को कम करेगी. 'मिनटों में मुंबई' की अवधारणा को मूर्त रूप देने वाली यह परियोजना कैसी होगी और इससे मुंबईवासियों को क्या लाभ होंगे.

मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की परिवहन व्यवस्था को मेट्रो और कोस्टल रोड के बाद एक तीसरा विकल्प मिलेगा. मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) ने एक इंटिग्रेटेड अंडरग्राउंड रोड नेटवर्क बनाने की योजना शुरू कर दी है. यह नेटवर्क शहर में बढ़ती यातायात भीड़भाड़ को कम करने के लिए विकसित किया जाएगा और सड़कों, रेलवे, मेट्रो, हवाई अड्डों और बुलेट ट्रेन मार्गों को जोड़ेगा.

MMRDA ने शुरू की नई परियोजना (ETV Bharat)

दूसरे चरण में पूर्व-पश्चिम कनेक्शन (लगभग 10 किमी) पूर्वी एक्सप्रेस हाईवे और पश्चिमी एक्सप्रेस हाईवे को जोड़कर शहर के बीच यात्रा के समय को महत्वपूर्ण रूप से कम किया जाएगा, जबकि तीसरे चरण उत्तर में मुंबई में एक सतत भूमिगत मार्ग बनाकर यात्री और माल परिवहन के लिए एक नया कनेक्शन बनाया जाएगा.

वर्तमान स्थिति क्या है?

प्राधिकरण ने 30 सितंबर 2025 को पहले चरण के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने के लिए एक सलाहकार की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. इसके लिए 10 अक्टूबर 2025 को टेंडरजारी किया गया था और 17 अक्टूबर को एक बोली-पूर्व बैठक आयोजित की गई थी. टेंडर 17 नवंबर 2025 को ओपन किया जाएगा.

इसके अलावा परियोजना का अत्याधुनिक तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन किया जाएगा. चयनित सलाहकार भूवैज्ञानिक, पर्यावरणीय और सामाजिक कारकों का अध्ययन करके मार्ग का डिजाइन तैयार करेगा और टेंडर मैनेमेंट प्रोसेस में MMRDA को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा.

'निर्बाध, तेज, टिकाऊ यात्रा संभव'

इस संबंध में MMRDA के महानगर आयुक्त डॉ संजय मुखर्जी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा, "भूमिगत सड़कों का नेटवर्क मुंबई में यातायात की सूरत बदल देगा. यह नेटवर्क मौजूदा सड़कों पर दबाव कम करेगा और मुंबई को पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण दिशाओं से जोड़ेगा."

वर्तमान में इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसमें तकनीकी व्यवहार्यता, पर्यावरणीय प्रभाव और आर्थिक व्यवहार्यता का गहन अध्ययन किया जाएगा. डीपीआर को अंतिम रूप दिए जाने और स्वीकृत होने के बाद परियोजना को भविष्य में यातायात की जरूरतों और बढ़ती मांग के अनुसार चरणों में लागू किया जाएगा. यह नेटवर्क 'मिनटों में मुंबई' की अवधारणा को साकार करेगा. उन्होंने यह भी कहा कि सड़कों, मेट्रो, तटीय और अंडरपास की चार परतों के समन्वय से निर्बाध, तेज और टिकाऊ यात्रा संभव होगी.

मुंबई के लोगों को क्या लाभ होगा?

परियोजना पूरी होने के बाद अंडरपास का यह नेटवर्क मुंबई में एक भूमिगत एक्सप्रेसवे की तरह काम करेगा. सड़कों पर यातायात की भीड़ कम होगी, प्रदूषण कम होगा और दक्षिण मुंबई से बीकेसी होते हुए हवाई अड्डे तक यात्रा तेज हो जाएगी. इसके अलावा तटीय सड़कों, मेट्रो रेल और राजमार्गों के साथ यह नेटवर्क, MMRDA के 'मिनटों में मुंबई' के विजन को साकार करेगा.

इससे दैनिक यात्रा समय की बचत होगी, ईंधन की लागत कम होगी और यातायात की भीड़भाड़ की परेशानी कम होगी, जिससे आम मुंबईकरों का जीवन आसान हो जाएगा. मुखर्जी ने बताया कि चूंकि पूरे मुंबई में चरणों में इंटिग्रेटेड सुरंग सड़कें बनाई जाएंगी, इसलिए यह शहर की परिवहन व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी.

यह भी पढ़ें- 'DMK पार्टी नहीं, एक आंदोलन है', CM स्टालिन ने SIR मुद्दे पर की AIADMK की आलोचना