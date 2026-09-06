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पार्किंग से निकलते ही बेकाबू हुई कार; ब्रेक की जगह दबा दिया एक्सीलेटर, महिला की मौत

ठाणे (महाराष्ट्र): कलवा के खारीगांव इलाके में रविवार सुबह एक हाउसिंग सोसाइटी के परिसर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक कार ने कई लोगों को टक्कर मार दी. इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई. दो अन्य गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि एक व्यक्ति को मामूली चोटें आई हैं. मृत महिला की पहचान शुभांगी पाटिल (45 वर्ष) के रूप में हुई है. कार ड्राइवर का नाम अभिषेक कदम (31 वर्ष) है. पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है.

पुलिस के मुताबिक, अभिषेक कदम खारीगांव की एक हाउसिंग सोसाइटी में अपने चचेरे भाई से मिलने आया था. जब वह सोसाइटी के पार्किंग एरिया से अपनी कार निकालकर हाईवे की तरफ जाने वाली एक संकरी सड़क पर बढ़ रहा था, तभी उसने गाड़ी पर से नियंत्रण खो दिया. वहां मौजूद स्थानीय लोगों को टक्कर मार दी. कार की चपेट में आने से शुभांगी पाटिल काफी दूर तक घिसटती चली गईं. अस्पताल पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

इसके बाद कार ने एक शादीशुदा जोड़े को टक्कर मारी, जिससे उनमें से एक घायल हो गया, और फिर एक युवक को टक्कर मारकर उसे मामूली रूप से चोटिल कर दिया. हादसे की सूचना मिलते ही कलवा पुलिस मौके पर पहुंची.