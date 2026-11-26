26/11 मुंबई आतंकी हमला: मौत को मात देकर लौटे दो जांबाजों की अनकही दास्तां, जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है
कामा हॉस्पिटल के पास आतंकवादियों से भिड़ने के बाद मारुति फड़ को गोली लग गई, जबकि अनिल निर्मल को मेट्रो सिनेमा के पास गोली लगी.
Published : November 26, 2026 at 2:45 PM IST
मुंबई: 26 नवंबर 2008, देशवासियों के लिए एक काला दिन है. पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते आए दस आतंकवादियों ने शहर पर भयानक हमला किया, जिसमें रेलवे स्टेशन, होटल, अस्पताल और भीड़-भाड़ वाली जगहों को निशाना बनाया गया.
करीब 60 घंटे तक मुंबई आतंक के साये में रही. इस हमले में 166 लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए. हेमंत करकरे, अशोक कामटे और विजय सालस्कर समेत मुंबई पुलिस के कई बहादुर अधिकारियों ने ड्यूटी करते हुए अपनी जान दे दी.
देश उस हमले की क्रूरता को याद करता है, लेकिन उस रात आतंकवादियों का सामना करने वाले आम नागरिकों की हिम्मत भी उतनी ही अहम है. इनमें मारुति फड़ और अनिल निर्मल शामिल हैं, जिनकी अपनी आपबीती उस रात के खौफनाक मंजर को याद दिलाती है.
उस समय फड़ मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में ड्राइवर के तौर पर काम कर रहे थे और उन्हें मेडिकल एजुकेशन सेक्रेटरी की गाड़ी चलाने के लिए तैनात किया गया था. 26 नवंबर को मंत्रालय की ओर जाते समय उनका सामना अजमल कसाब और अबू इस्माइल से हुआ. उन्होंने अपनी होंडा सिटी कार आतंकवादियों की ओर चलाई, उन्हें कई गोलियां लगीं और अपनी कार के अंदर मरा होने का नाटक करके ग्रेनेड हमले में बच गए.
इस बीच निर्मल को मेट्रो सिनेमा के पास गोली मार दी गई, जब उन्होंने आतंकवादियों की गाड़ी को पुलिस की गाड़ी समझ लिया. उन्होंने रोड डिवाइडर के पीछे छिपकर अपनी जान बचाई. अठारह साल बाद भी उस रात के शारीरिक और मानसिक निशान अभी भी मौजूद हैं.
गोलियों की आवाज के बाद, फड़ को मंत्रालय पहुंचने का कॉल आया
फड़ की शाम आम दिनों की तरह ही शुरू हुई थी. शाम करीब 7-7.30 बजे घर लौटने के बाद, उन्होंने खाना खाया और सोने की तैयारी की. लेकिन, रात 9.30 से 10 बजे के बीच, उन्हें अचानक बाहर गोलियों की आवाज सुनाई दी.
उन्होंने टेलीविजन चालू किया और शुरू में कोलाबा में दो ग्रुप के बीच फायरिंग की खबरें देखी. कुछ ही मिनटों में ट्राइडेंट होटल और सीएसटी रेलवे स्टेशन पर गोलीबारी की खबर आई. यह महसूस करते हुए कि मुंबई पर एक बड़ा आतंकवादी हमला होने वाला है, उन्होंने अपनी पत्नी को जगाया और कहा कि अगर उनके सीनियर ऑफिसर का फोन आया तो उन्हें जाना पड़ सकता है.
उनकी पत्नी ने उन्हें जाने से मना किया और अपना मोबाइल फ़ोन बंद करने को कहा. हालांकि, फड़ ने जवाब दिया, 'नहीं, यह मेरी ड्यूटी है. मुझे जाना है. कॉल आने के बाद मैं तय करूंगा.' जल्द ही, उन्हें भूषण गगरानी – महाराष्ट्र राज्य सरकार के एक ऑफिसर और स्पोक्सपर्सन – का फ़ोन आया, जिन्होंने उन्हें तुरंत मंत्रालय पहुंचने को कहा. हालांकि, फड़ ने उन्हें बाहर निकलने से मना किया.
'सर, प्लीज अपने घर से बाहर न निकलें. मुझे अपने पड़ोस में भी गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है. मैं नीचे जाकर हालात देखूंगा. अगर मुझे कोई रास्ता मिला, तो मैं तुरंत आपके पास आऊंगा, लेकिन प्लीज अपने घर से बाहर न निकलें, उसने गगरानी से कहा.
फड़ ने कसाब पर कार चढ़ा दी, उसे कई गोलियां लगीं
कॉल के बाद फड़ बाहर निकला. कामा हॉस्पिटल के पास फायरिंग की खबर मिलने पर उसने मंत्रालय जाने के लिए मेट्रो सिनेमा की तरफ जाने का फैसला किया. जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने दो लड़कों को बैग ले जाते देखा. उनके हथियार नीचे की ओर थे, जिससे उन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा था. उसने शुरू में सोचा कि वे कॉलेज के स्टूडेंट हैं लेकिन, जब दोनों लोगों ने पास आ रहे पुलिसवालों पर फायरिंग शुरू कर दी, तो फड़ को एहसास हुआ कि वे वही टेररिस्ट हैं जिन्होंने मुंबई पर हमला किया था.
बिना एक पल की हिचकिचाहट के उसने अपनी होंडा सिटी सीधे उनकी तरफ बढ़ा दी. टक्कर से दोनों टेररिस्ट फुटपाथ पर आ गए, लेकिन उसकी कार फंस गई. उसने रिवर्स करके फिर से उनकी तरफ गाड़ी चलाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी फंसी रही.
इस बीच फड़ ने देखा कि कसाब अपना हथियार उठा रहा है. यह महसूस करते हुए कि वह फायर करने वाला है, फड़ ने अपनी ड्राइवर सीट पीछे की और झुक गया. पहली गोली उसके सिर को छूकर सीट के आर-पार निकल गई.
वह याद करते हैं, 'मैं बच गया क्योंकि मैं झुक गया था, नहीं तो, गोली सीधे मेरे सिर में लगती'
दूसरी गोली उनके हाथ में लगी और उनकी एक उंगली पूरी तरह से कट गई. एक और गोली बाईं तरफ के दरवाजे से उनकी कमर में घुस गई. अपनी चोटों और ज़्यादा खून बहने के बावजूद, वह कार को पीछे करने की कोशिश करते रहे. बाद में वह कटी हुई उंगली को अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उसे फिर से जोड़ दिया.
आतंकवादियों के ग्रेनेड फेंकने पर मरने का नाटक किया
कार को पीछे की ओर आते देख आतंकवादियों ने उसके एक टायर पर गोली चलाई. गाड़ी मुड़ी और आखिरकार सड़क के दूसरी तरफ रुक गई. फिर हमलावरों ने उस पर ग्रेनेड फेंके. किस्मत से ग्रेनेड कार के नीचे से निकलकर दूसरी तरफ फट गए.
जब फाड़ ने बाहर देखा, तो उसने देखा कि दोनों आतंकवादी उसकी गाड़ी की ओर आ रहे हैं. यह महसूस करते हुए कि भागने की कोशिश करने पर और गोलीबारी होगी, उसने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया और सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम चालू कर दिया.
कार की खिड़कियाँ टूटी हुई थी और उसका चेहरा और शरीर खून से लथपथ था, फाड़ ने मरने का नाटक करने का फैसला किया. वह क्लच और ब्रेक पैडल के बीच की पतली सी जगह में घुस गया, अपनी जीभ बाहर निकाली और बिना हिले-डुले रहा.
आतंकवादी कार के पास आए और उसके दरवाजे खोलने की कोशिश की. फाड़ को खून से लथपथ और बिना हिले-डुले पड़ा देखकर, उन्हें लगा कि वह मर गया है और वे वहाँ से चले गए. हमलावर कुछ ही फीट दूर थे, लेकिन उसकी सूझबूझ ने उसे बचने में मदद की.
फायरिंग फिर से शुरू, फाड़ ने अशोक कामटे को गोली लगते देखा
कुछ देर बाद एक वैन उस इलाके में आई. दोनों आतंकवादी सड़क के दोनों ओर झाड़ियों और पेड़ों के बीच छिप गए और उल्टी दिशाओं से फायरिंग शुरू कर दी. फाड़ अपनी कार के अंदर छिपा रहा लेकिन कभी-कभी बाहर देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठा लेता था. फायरिंग के दौरान, उसने अशोक कामटे समेत पुलिस अधिकारियों को अपनी गाड़ी के पास उतरते देखा.
कामटे ने अपना हथियार फाड़ की कार के बोनट पर रखा और आतंकवादियों पर फायरिंग कर दी. एक गोली कसाब के हाथ में लगी, जिससे उसका हथियार गिर गया. हालांकि, कसाब ने उसे उठाया और फिर से फायरिंग शुरू कर दी. फायरिंग के दौरान, कामटे गिर गये.
थोड़ी देर की शांति के बाद, आतंकवादी फाड़ की कार के पास आए, पुलिस की गाड़ी ली और भाग गए. हालांकि वे उसके बहुत करीब से गुजरे, फाड़ बिना हिले-डुले रहा, उसे डर था कि कोई भी हरकत उसके लिए मौत बन सकती है.
मदद के लिए कॉल, GT हॉस्पिटल ले जाया गया
आतंकवादियों के जाने के बाद फाड़ ने कुछ मिनट इंतजार किया और फिर अपना मोबाइल फोन चालू किया. जल्द ही उसे गगरानी का एक और कॉल आया.
गगरानी ने पूछा, 'मारुति, तुम कहाँ हो?'
फाड़ ने जवाब दिया, 'सर, मुझे गोली लगी है.'
वह खून से लथपथ था और उसे अपनी चोटों की सही जगह भी पता नहीं चल पा रही थी. गगरानी ने उसे जीटी हॉस्पिटल जाने को कहा, लेकिन फाड़ ने कहा कि वह खुद हॉस्पिटल नहीं पहुँच सकता और उसने एक पेट्रोलिंग गाड़ी माँगी.
दो मारुति जिप्सी आईं, लेकिन अंदर बैठे लोग आम कपड़ों में थे. हालात को देखते हुए फाड़ को यकीन नहीं हुआ कि वे पुलिस वाले हैं या आतंकवादी और उसने गाड़ियों में बैठने से मना कर दिया. बाद में उसने एक बड़ी पुलिस गाड़ी माँगी. जब वर्दी पहने अफसरों के साथ एक वैन आई, तो वह बाहर निकला, खुद को ड्राइवर बताया और उन्हें अपनी चोटों के बारे में बताया. फिर वे उसे जीटी हॉस्पिटल ले गए.
निर्मल ने आतंकवादियों की गाड़ी को पुलिस की गाड़ी समझ लिया, गोली लग गई
उस रात आतंकवादियों का सामना करने वाले सिर्फ फड़ ही नहीं थे. एक बड़े अखबार के फोटो जर्नलिस्ट अनिल निर्मल ने भी मेट्रो सिनेमा के पास फायरिंग देखी थी. मुंबई के हालात की जानकारी मिलने के बाद, निर्मल अपने ऑफिस पहुंचे और एक रिपोर्टर के साथ मौके पर जाने का फैसला किया. क्योंकि उनके पास कार नहीं थी, इसलिए दोनों टू-व्हीलर पर चले गए.
जैसे ही वे एक पेट्रोल पंप के पास पहुंचे, उन्होंने भारी गोलियों की आवाज सुनी और जीटी हॉस्पिटल की तरफ बढ़े. उनके पास आ रही एक गाड़ी शुरू में पुलिस की गाड़ी लगी. लेकिन, जैसे ही वह पास आई, उसमें से अचानक गोलियां चलने लगीं.
निर्मल एक रोड डिवाइडर के पीछे दुबके हुए थे, तभी एक गोली उनके हाथ में लगी. वह गिर पड़े, और उनका हाथ पूरी तरह सुन्न हो गया. इस उलझन में उन्हें यह भी पता नहीं चला कि उनका कैमरा कहाँ गिरा है. वह याद करते हैं, 'मैं बच गया क्योंकि मैं डिवाइडर के पीछे बैठा था. अगर मैं खड़ा होता, तो मुझे कहीं भी गोली लग सकती थी.'
फड़ ने जीटी हॉस्पिटल में निर्मल से मुलाकात की
फड़ के जीटी हॉस्पिटल में भर्ती होने के करीब आधे घंटे बाद, निर्मल भी उसी वार्ड में आया, उसके हाथ में गोली लगी थी. दोनों को एहसास हुआ कि हमले के दौरान वे उसी इलाके में मौजूद थे और वे एक-दूसरे को जान गए.
फड़ को 58 दिनों की छुट्टी पर रहना पड़ा, जबकि उसका इलाज करीब एक साल तक चला. वह ड्रेसिंग और बैंडेज बदलने के लिए रेगुलर हॉस्पिटल जाता था. हालांकि डॉक्टरों ने उसकी उंगली को ठीक कर दिया, लेकिन कमर पर लगी गोली की चोट से उसे अब भी तकलीफ हो रही है.
इस हमले ने उसकी प्रोफेशनल लाइफ भी बदल दी. चूंकि उंगली की चोट की वजह से उसे ड्राइविंग से जुड़े कई काम करने में मुश्किल हो रही थी, इसलिए सरकार ने उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर विचार किया और उसे ड्राइवर की पोस्ट से क्लर्क के पद पर भेज दिया.
2021 में उसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पर प्रमोट किया गया. वह अभी होम डिपार्टमेंट में काम करता है और मंत्री प्रताप सरनाईक के पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर डेप्युटेशन पर भी है.
कसाब की पहचान की और कोर्ट में गवाही दी
26/11 केस में फड़ की भूमिका सिर्फ एक चश्मदीद गवाह होने से कहीं ज़्यादा थी. उन्हें आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए ले जाया गया, जहाँ उन्होंने अजमल कसाब की पहचान की, और बाद में कोर्ट में उसके खिलाफ गवाही दी. वह पुलिस ऑफिसर हेमंत करकरे, अशोक कामटे और विजय सालस्कर पर फायरिंग से जुड़ी घटनाओं का एक अहम गवाह भी था.
कोर्टरूम के अनुभव को याद करते हुए, अनिल निर्मल कहते हैं, "जब मैं कोर्ट गया, तो कसाब सिर झुकाए अंदर आया. उसने ऊपर देखने की भी हिम्मत नहीं की. मेरे अंदर बहुत गुस्सा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था.'
आखिरकार कसाब को फांसी दे दी गई, लेकिन फाड़ का कहना है कि उन्हें पूरी तरह से संतुष्टि नहीं मिली. उनके अनुसार हमले के असली मास्टरमाइंड पाकिस्तान में थे, और हाफिज सईद जैसे लोग वहीं से आतंकवादी गतिविधियों को कंट्रोल कर रहे थे.
उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए सरकार को धन्यवाद दिया. उन्होंने यह भी कहा कि पुलवामा हमले के बाद भारत सरकार की कार्रवाई से उन्हें लगा कि देश ने पहले के हमलों का बदला ले लिया है.
'मेरे लिए, यह एक बोनस लाइफ है': फड़, 18 साल बाद
फड़ और निर्मल दोनों 26 नवंबर, 2008 को मौत के मुंह में चले गए. फड़ ने अपनी कार आतंकवादियों की तरफ बढ़ाई और कई गोलियों और एक ग्रेनेड हमले में बच गए, जबकि निर्मल मेट्रो सिनेमा के पास एक रोड डिवाइडर के पीछे छिपकर फायरिंग से बच गए.
चोट, हॉस्पिटल के चक्कर और ठीक होने में लगने वाले लंबे समय ने उनकी जिंदगी बदल दी, लेकिन उस रात की यादें उनके मन में गहराई से बसी. फड़ कहते हैं, 'मेरे लिए, यह पूरी तरह से एक बोनस लाइफ है.'
26/11 का हमला सिर्फ़ मुंबई पर हमला नहीं था, बल्कि पूरे देश की सुरक्षा के लिए एक चुनौती थी. कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, जबकि बचे हुए लोग शारीरिक चोटों और ऐसी यादों के साथ रह गए जो ज़िंदगी भर रहेंगी.
अठारह साल बीत चुके हैं और मुंबई अपनी जानी-पहचानी रफ़्तार पर लौट आई है. फिर भी, फड़ और निर्मल के लिए, गोलियों की आवाज, खून से सनी कार और वे पल जब वे मौत से बच निकले, वे हमेशा याद रहने वाले हैं. जैसा कि फड़ कहते हैं, 'हम दोनों ने 26/11 की घटनाओं को बहुत करीब से देखा. हम उस दिन को कभी नहीं भूल सकते. यह हमारे देश के लिए एक काला दिन था.'