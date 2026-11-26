ETV Bharat / bharat

26/11 मुंबई आतंकी हमला: मौत को मात देकर लौटे दो जांबाजों की अनकही दास्तां, जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है

26/11 मुंबई आतंकी हमला ( IANS )

मुंबई: 26 नवंबर 2008, देशवासियों के लिए एक काला दिन है. पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते आए दस आतंकवादियों ने शहर पर भयानक हमला किया, जिसमें रेलवे स्टेशन, होटल, अस्पताल और भीड़-भाड़ वाली जगहों को निशाना बनाया गया.

करीब 60 घंटे तक मुंबई आतंक के साये में रही. इस हमले में 166 लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए. हेमंत करकरे, अशोक कामटे और विजय सालस्कर समेत मुंबई पुलिस के कई बहादुर अधिकारियों ने ड्यूटी करते हुए अपनी जान दे दी.

देश उस हमले की क्रूरता को याद करता है, लेकिन उस रात आतंकवादियों का सामना करने वाले आम नागरिकों की हिम्मत भी उतनी ही अहम है. इनमें मारुति फड़ और अनिल निर्मल शामिल हैं, जिनकी अपनी आपबीती उस रात के खौफनाक मंजर को याद दिलाती है. उस समय फड़ मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में ड्राइवर के तौर पर काम कर रहे थे और उन्हें मेडिकल एजुकेशन सेक्रेटरी की गाड़ी चलाने के लिए तैनात किया गया था. 26 नवंबर को मंत्रालय की ओर जाते समय उनका सामना अजमल कसाब और अबू इस्माइल से हुआ. उन्होंने अपनी होंडा सिटी कार आतंकवादियों की ओर चलाई, उन्हें कई गोलियां लगीं और अपनी कार के अंदर मरा होने का नाटक करके ग्रेनेड हमले में बच गए. इस बीच निर्मल को मेट्रो सिनेमा के पास गोली मार दी गई, जब उन्होंने आतंकवादियों की गाड़ी को पुलिस की गाड़ी समझ लिया. उन्होंने रोड डिवाइडर के पीछे छिपकर अपनी जान बचाई. अठारह साल बाद भी उस रात के शारीरिक और मानसिक निशान अभी भी मौजूद हैं. गोलियों की आवाज के बाद, फड़ को मंत्रालय पहुंचने का कॉल आया फड़ की शाम आम दिनों की तरह ही शुरू हुई थी. शाम करीब 7-7.30 बजे घर लौटने के बाद, उन्होंने खाना खाया और सोने की तैयारी की. लेकिन, रात 9.30 से 10 बजे के बीच, उन्हें अचानक बाहर गोलियों की आवाज सुनाई दी. उन्होंने टेलीविजन चालू किया और शुरू में कोलाबा में दो ग्रुप के बीच फायरिंग की खबरें देखी. कुछ ही मिनटों में ट्राइडेंट होटल और सीएसटी रेलवे स्टेशन पर गोलीबारी की खबर आई. यह महसूस करते हुए कि मुंबई पर एक बड़ा आतंकवादी हमला होने वाला है, उन्होंने अपनी पत्नी को जगाया और कहा कि अगर उनके सीनियर ऑफिसर का फोन आया तो उन्हें जाना पड़ सकता है. उनकी पत्नी ने उन्हें जाने से मना किया और अपना मोबाइल फ़ोन बंद करने को कहा. हालांकि, फड़ ने जवाब दिया, 'नहीं, यह मेरी ड्यूटी है. मुझे जाना है. कॉल आने के बाद मैं तय करूंगा.' जल्द ही, उन्हें भूषण गगरानी – महाराष्ट्र राज्य सरकार के एक ऑफिसर और स्पोक्सपर्सन – का फ़ोन आया, जिन्होंने उन्हें तुरंत मंत्रालय पहुंचने को कहा. हालांकि, फड़ ने उन्हें बाहर निकलने से मना किया. 'सर, प्लीज अपने घर से बाहर न निकलें. मुझे अपने पड़ोस में भी गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है. मैं नीचे जाकर हालात देखूंगा. अगर मुझे कोई रास्ता मिला, तो मैं तुरंत आपके पास आऊंगा, लेकिन प्लीज अपने घर से बाहर न निकलें, उसने गगरानी से कहा. फड़ ने कसाब पर कार चढ़ा दी, उसे कई गोलियां लगीं कॉल के बाद फड़ बाहर निकला. कामा हॉस्पिटल के पास फायरिंग की खबर मिलने पर उसने मंत्रालय जाने के लिए मेट्रो सिनेमा की तरफ जाने का फैसला किया. जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने दो लड़कों को बैग ले जाते देखा. उनके हथियार नीचे की ओर थे, जिससे उन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा था. उसने शुरू में सोचा कि वे कॉलेज के स्टूडेंट हैं लेकिन, जब दोनों लोगों ने पास आ रहे पुलिसवालों पर फायरिंग शुरू कर दी, तो फड़ को एहसास हुआ कि वे वही टेररिस्ट हैं जिन्होंने मुंबई पर हमला किया था. बिना एक पल की हिचकिचाहट के उसने अपनी होंडा सिटी सीधे उनकी तरफ बढ़ा दी. टक्कर से दोनों टेररिस्ट फुटपाथ पर आ गए, लेकिन उसकी कार फंस गई. उसने रिवर्स करके फिर से उनकी तरफ गाड़ी चलाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी फंसी रही. इस बीच फड़ ने देखा कि कसाब अपना हथियार उठा रहा है. यह महसूस करते हुए कि वह फायर करने वाला है, फड़ ने अपनी ड्राइवर सीट पीछे की और झुक गया. पहली गोली उसके सिर को छूकर सीट के आर-पार निकल गई. वह याद करते हैं, 'मैं बच गया क्योंकि मैं झुक गया था, नहीं तो, गोली सीधे मेरे सिर में लगती' दूसरी गोली उनके हाथ में लगी और उनकी एक उंगली पूरी तरह से कट गई. एक और गोली बाईं तरफ के दरवाजे से उनकी कमर में घुस गई. अपनी चोटों और ज़्यादा खून बहने के बावजूद, वह कार को पीछे करने की कोशिश करते रहे. बाद में वह कटी हुई उंगली को अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उसे फिर से जोड़ दिया. आतंकवादियों के ग्रेनेड फेंकने पर मरने का नाटक किया कार को पीछे की ओर आते देख आतंकवादियों ने उसके एक टायर पर गोली चलाई. गाड़ी मुड़ी और आखिरकार सड़क के दूसरी तरफ रुक गई. फिर हमलावरों ने उस पर ग्रेनेड फेंके. किस्मत से ग्रेनेड कार के नीचे से निकलकर दूसरी तरफ फट गए. जब फाड़ ने बाहर देखा, तो उसने देखा कि दोनों आतंकवादी उसकी गाड़ी की ओर आ रहे हैं. यह महसूस करते हुए कि भागने की कोशिश करने पर और गोलीबारी होगी, उसने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया और सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम चालू कर दिया. कार की खिड़कियाँ टूटी हुई थी और उसका चेहरा और शरीर खून से लथपथ था, फाड़ ने मरने का नाटक करने का फैसला किया. वह क्लच और ब्रेक पैडल के बीच की पतली सी जगह में घुस गया, अपनी जीभ बाहर निकाली और बिना हिले-डुले रहा. आतंकवादी कार के पास आए और उसके दरवाजे खोलने की कोशिश की. फाड़ को खून से लथपथ और बिना हिले-डुले पड़ा देखकर, उन्हें लगा कि वह मर गया है और वे वहाँ से चले गए. हमलावर कुछ ही फीट दूर थे, लेकिन उसकी सूझबूझ ने उसे बचने में मदद की. फायरिंग फिर से शुरू, फाड़ ने अशोक कामटे को गोली लगते देखा कुछ देर बाद एक वैन उस इलाके में आई. दोनों आतंकवादी सड़क के दोनों ओर झाड़ियों और पेड़ों के बीच छिप गए और उल्टी दिशाओं से फायरिंग शुरू कर दी. फाड़ अपनी कार के अंदर छिपा रहा लेकिन कभी-कभी बाहर देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठा लेता था. फायरिंग के दौरान, उसने अशोक कामटे समेत पुलिस अधिकारियों को अपनी गाड़ी के पास उतरते देखा. कामटे ने अपना हथियार फाड़ की कार के बोनट पर रखा और आतंकवादियों पर फायरिंग कर दी. एक गोली कसाब के हाथ में लगी, जिससे उसका हथियार गिर गया. हालांकि, कसाब ने उसे उठाया और फिर से फायरिंग शुरू कर दी. फायरिंग के दौरान, कामटे गिर गये. थोड़ी देर की शांति के बाद, आतंकवादी फाड़ की कार के पास आए, पुलिस की गाड़ी ली और भाग गए. हालांकि वे उसके बहुत करीब से गुजरे, फाड़ बिना हिले-डुले रहा, उसे डर था कि कोई भी हरकत उसके लिए मौत बन सकती है.