जिसकी गवाही से कसाब को हुई थी फांसी...उसी देविका को 17 साल बाद मिला था मुआवजा

मुंबई आतंकी हमले की सबसे छोटी गवाह देविका रोटावन की कहानी हिम्मत, सब्र और न्याय की मिसाल बन गई है.

Mumbai terror attack
गेटवे ऑफ़ इंडिया पर मुंबई आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि देते सुरक्षाकर्मी. (PTI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 26, 2025 at 10:41 PM IST

4 Min Read
मुंबईः 26/11 मुंबई हमले की सबसे छोटी और सबसे बहादुर गवाह देविका रोटावन की गवाही ने कसाब को फांसी दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी. देश ने उस छोटी बच्ची की हिम्मत की तारीफ की थी. लेकिन, सरकार द्वारा घोषित मदद के वादों को पाने के लिए उसे लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी. कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद देविका को 17 साल बाद मुआवजा मिला.

क्या हुआ था 26 नवंबर कोः

जब मुंबई में आतंकी हमला हुआ था तब देविका सिर्फ 8 साल की थीं. सीएसएमटी के पास एक गली में आतंकी अजमल कसाब ने गोली चलाई थी, जिसमें देविका की दाहिनी जांघ में गोली लगी. उस वक्त भी उनकी मां-बाप साथ थे. गोली लगते ही बेहोश हो गई थीं. बाद में छह ऑपरेशन हुए और पैर में आज भी प्लेट लगी है. लेकिन महज़ 10 साल की उम्र में देविका बैसाखियों के सहारे कोर्ट पहुंचीं और कसाब को पहचानकर बोलीं- "यही वो शख्स है जिसने गोली मारी थी."

Mumbai terror attack
महाराष्ट्र के नवी मुंबई के वाशी में 26/11 मुंबई आतंकी हमले के शहीदों की याद में लोग मोमबत्तियां जलाते हुए. (PTI)

सरकार ने वादा किया था:

तत्कालीन केंद्र और महाराष्ट्र सरकार ने मुआवजा, पढ़ाई का पूरा खर्च और EWS कोटे में स्थायी मकान देने का वादा किया था. मुआवजे के नाम पर 13 लाख रुपये मिले भी, लेकिन सारे पैसे कई सर्जरी और इलाज में खर्च हो गए. बाकी दोनों वादे- घर और पढ़ाई का खर्च- सालों तक कागजों में ही अटके रहे.

देविका का परिवार बांद्रा की एक किराए की चॉल में रहता था. मां का देहांत हो चुका है, अब सिर्फ पिता और भाई हैं. किराया देना भी मुश्किल हो रहा था. आखिरकार साल 2020 में देविका ने वकील उत्सव बैन्स के जरिए मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दाखल की.

याचिका में क्या मांग थी:

याचिका में मांग की गयी कि सरकार ने जो घर देने का वादा किया था, उसे पूरा करे. ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई का खर्च उठाए. हाईकोर्ट ने कई सुनवाई के बाद राज्य सरकार को फटकार लगाई और आदेश दिया कि वादे पूरे किए जाएं. आखिरकार जून 2025 में देविका को अंधेरी इलाके में अल्प-आय वर्ग (EWS) कोटे से सरकारी फ्लैट मिल गया. अब वे अपने पिता और भाई के साथ उसी घर में रह रही हैं. इतना ही नहीं, देविका ने इसी साल अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी पूरी कर ली है.

Mumbai terror attack
मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर बुधवार, 26 नवंबर, 2025 को मुंबई आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि देते लोग. (PTI)

क्या हुआ कोर्ट मेंः

याचिका पर जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस फिरदौस पुनीवाला की बेंच के सामने सुनवाई हुई. जिसमें उसने कोर्ट को बताया था कि उसने 2020 में राज्य सरकार से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आने वाले को घर दिलाने के लिए आवेदन किया था. चूंकि यह आवेदन लंबे समय से लंबित था, इसलिए कोर्ट द्वारा इस आवेदन पर फैसला देने के आदेश के बाद भी राज्य सरकार फैसले में देरी करने की कोशिश कर रही थी.

सरकारी वकील ज्योति चव्हाण ने हाई कोर्ट को बताया कि 26/11 हमले में देविका समेत सभी घायलों को मुआवजा दिया जा चुका है. अगर घायलों को मुआवजा दिया जा चुका है, तो घर कैसे दिया जा सकता है.? कोर्ट ने इस समय यह सवाल उठाया. आखिरकार कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने देविका को अंधेरी में एक घर दिया गया.

