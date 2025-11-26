ETV Bharat / bharat

26/11 शहीद की विधवा बनीं DySP: पति की शहादत के बाद पढ़ाई पूरी की, तब ली 'वर्दी'

17 साल पहले एक रात ने उनका घर उजाड़ दिया था, लेकिन उसी दर्द ने एक औरत के अंदर ज़बरदस्त हिम्मत जगा दी.

Mumbai Terror Attack
सीएम देवेंद्र फडणवीस से नियुक्ति पत्र लेतीं कल्पना पवार. (ETV Bharat)
Published : November 26, 2025 at 6:59 PM IST

|

Updated : November 26, 2025 at 10:01 PM IST

3 Min Read
मुंबईः देश की आर्थिक 'राजधानी' मुंबई पर 26 नवंबर 2008 को हुआ आतंकवादी हमला भारत के इतिहास का सबसे भयानक हमला था. लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने एक साथ कई जगहों- सीएसएमटी, ताज होटल, ओबेरॉय, नरीमन हाउस, कामा हॉस्पिटल और मेट्रो सिनेमा के आसपास- गोलीबारी, बम धमाके और ग्रेनेड फेंके. तीन दिन तक चले इस हमले में 166 आम लोग और 18 पुलिसवाले शहीद हो गए. 300 से ज़्यादा घायल हुए.

18 शहीद पुलिसवालों में मुंबई पुलिस के सिपाही अंबादास रामचंद्र पवार भी थे. उस रात वे मेट्रो चौक के पास नाइट ड्यूटी जॉइन करने जा रहे थे, तभी आतंकियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं. अंबादास ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन वे शहीद हो गए. उस वक़्त उनकी पत्नी कल्पना सिर्फ़ 27 साल की थीं. उनका बेटा विवेक महज 11 महीने का.

Mumbai Terror Attack
कल्पना पवार ने ETV भारत से खास बातचीत में कहा, "जब पता चला कि अंबादास शहीद हो गए, मेरा सब कुछ खत्म हो गया. हमारी शादी को सिर्फ साढ़े तीन साल हुए थे. विवेक ने अपने पापा का चेहरा भी ठीक से नहीं देखा था. छोटा सा घर, छोटे-छोटे सपने… सब एक रात में खत्म हो गए."

पहले कुछ महीने वह सदमे में रही. रोते-रोते बीमार रहने लगी थीं. नींद नहीं आती थी, हर कोने में अंबादास दिखते थे. ससुराल में रहना मुश्किल हो गया तो पुणे जिले के निरा गांव में अपने भाइयों विजय और अजय के पास चली गयी. भाइयों ने हिम्मत बंधाई और कहा, 'अब विवेक के लिए जीना होगा.'

Mumbai terror attack martyr
शहीद अंबादास रामचंद्र पवार. (ETV Bharat)

शादी से पहले अंबादास और कल्पना दोनों पुलिस की भर्ती के लिए गए थे. अंबादास चुन लिए गए, कल्पना कुछ अंकों से रह गईं. तब अंबादास मज़ाक में कहते थे, "फिक्र मत कर, मैं तेरा सपना पूरा करूंगा, तू भी पुलिस बनेगी."

यह बात कल्पना के दिल में घर कर गई. बेटा छोटा था इसलिए पहले पढ़ाई नहीं हो पाई. फिर 2019 में उन्होंने यशवंतराव चव्हाण ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा किया. 2020 में DySP के लिए अप्लाई किया. बस एक ही जुनून था- पति का सपना पूरा करना.

पांच साल तक मंत्रालय के चक्कर, घंटों इंतज़ार, कई बार हताशा हुई, लेकिन भाई और ससुराल वालों ने साथ नहीं छोड़ा. आखिरकार 22 अप्रैल 2025 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद कल्पना पवार को DySP की नियुक्ति पत्र सौंपा. उस दिन उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान भी.

फिलहाल कल्पना पुणे के यशदा में ट्रेनिंग ले रही हैं. जल्द ही वे महाराष्ट्र पुलिस में प्रोबेशनरी DySP के तौर पर जॉइन करेंगी और अपने पति अंबादास पवार का देशसेवा का सपना आगे बढ़ाएंगी.

उनका बेटा विवेक अब बारामती की सोमेश्वर स्कूल में 11वीं कक्षा में साइंस पढ़ रहा है. वह मां से कहता है, "मैं भी आपके जैसे देशसेवा करूंगा." यह सुनकर कल्पना के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है. आज खाकी वर्दी में कल्पना पवार ये बता रही हैं कि उनके पति का बलिदान व्यर्थ नहीं गया.

Last Updated : November 26, 2025 at 10:01 PM IST

