तहव्वुर राणा को लेकर खुलेंगे कई गहरे राज! NIA ने अमेरिका से मांगी और अधिक जानकारी
आतंकी तहव्वुर राणा के खिलाफ और अधिक जानकारी जुटाने के लिए एनआईए ने वाशिंगटन के अधिकारियों को पत्र लिखा है.
Published : October 30, 2025 at 8:58 PM IST
गौतम देबरॉय
नई दिल्ली: भारत ने 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के पाकिस्तान और अन्य देशों से गहरे कनेक्शन के बारे में अमेरिका से और अधिक जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने इस मामले में अमेरिका के साथ म्युचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी (MLT) के तहत पत्र के माध्यम से औपचारिक अनुरोध भेजा है.
ईटीवी भारत को यह जानकारी देते हुए, एनआईए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास ने वाशिंगटन के अधिकारियों को पत्र लिखकर राणा के पाकिस्तान और अन्य विदेशी देशों से संबंधों के बारे में और जानकारी मांगी है.
एनआईए के अधिकारी ने कहा कि, तहव्वुर राणा मामले में बड़ी प्रगति हुई है. उन्होंने कहा कि, एनआईए ने राणा और पाकिस्तान सहित उसके विदेशी संबंधों के बारे में अमेरिकी अधिकारियों से और पूछताछ करने को कहा है. अधिकारी ने कहा कि यह अनुरोध अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास के माध्यम से भेजा गया है. अधिकारी ने कहा, "हमने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा और उसके बाद, अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास ने भी वहां के अधिकारियों को पत्र लिखा."
राणा के पाकिस्तान और अन्य संबंधों के बारे में अमेरिका को अनुरोध भेजने की आवश्यकता के बारे में पूछे जाने पर, अधिकारी ने कहा कि भारत की कई देशों के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (एमएलएटी) नहीं है. अधिकारी ने कहा, "चूंकि पाकिस्तान सहित कुछ देशों के साथ हमारी एमएलएटी नहीं है, इसलिए हमने अमेरिकी अधिकारियों से जानकारी उपलब्ध कराने की अपील की है."
एमएलएटी समझौता देशों के बीच आपराधिक मामलों में सहयोग करने के लिए एक समझौता है, जो जांच और अभियोजन के लिए सूचना और साक्ष्य के आदान-प्रदान को सक्षम बनाता है. ये समझौते आतंकवाद, तस्करी और साइबर अपराध जैसे अंतरराष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये सुनिश्चित करते हैं कि अपराधी किसी दूसरे देश में भागकर न्याय से बच न सकें.
भारत के अमेरिका, रूस सहित लगभग 45 देशों के साथ एमएलएटी हैं. इसमें इजराइल, फ़्रांस, नेपाल भी शामिल हैं. भारत और नेपाल ने इसी साल एमएलएटी पर हस्ताक्षर किए हैं. अधिकारी के अनुसार, राणा के खिलाफ आरोपपत्र बहुत जल्द दाखिल किया जाएगा. अधिकारी ने कहा कि, अमेरिकी अधिकारियों से जानकारी मिलने के बाद वे राणा के खिलाफ एक अतिरिक्त आरोपपत्र दाखिल कर सकते हैं.
राणा पर डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी और लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) और हरकत-उल-जिहादी इस्लामी (एचयूजेआई) जैसे आतंकवादी संगठनों के गुर्गों और पाकिस्तान स्थित अन्य सह-षड्यंत्रकारियों के साथ मिलकर 2008 में मुंबई में हुए विनाशकारी आतंकवादी हमलों को अंजाम देने की साजिश रचने का आरोप है. इन घातक हमलों में कुल 166 लोग मारे गए थे और 238 से ज्यादा घायल हुए थे.
राणा को इस साल अप्रैल में अमेरिका से प्रत्यर्पित किया गया था. राणा पर हत्या, हत्या के प्रयास और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप हैं. उस पर मुख्य षड्यंत्रकारी डेविड कोलमैन हेडली को सहायता प्रदान करके हमलों को अंजाम देने का आरोप है, जिसमें हेडली के लिए यात्रा दस्तावेज़ों की व्यवस्था करना भी शामिल है.
एनआईए ने 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के बाद डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी (अमेरिकी नागरिक), तहव्वुर हुसैन राणा (कनाडाई नागरिक) और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 121ए, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 18 और सार्क कन्वेंशन (आतंकवाद दमन) अधिनियम की धारा 6(2) के तहत गृह मंत्रालय के 11 नवंबर, 2009 के आदेश के मुताबिक मामला अपने हाथ में ले लिया.
सुहास शेट्टी हत्याकांड में NIA ने आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया
इस बीच, एनआईए ने बुधवार को सुहास शेट्टी हत्याकांड में गिरफ्तार 11 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है. कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित एनआईए की विशेष अदालत में 11 गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम 1967, भारतीय न्याय संहिता, 2023 और शस्त्र अधिनियम, 1959 की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपपत्र दायर किया गया है.
सुहास शेट्टी की 1 मई, 2025 को धारदार और अन्य घातक हथियारों से लैस सात लोगों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी. एनआईए की जांच में कहा गया है कि, यह चौंकाने वाली लक्षित हत्या समाज में भय पैदा करने और आतंक फैलाने के लिए खुलेआम की गई थी.
भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश पर मामले को अपने हाथ में लेने वाली एनआईए को लक्षित हत्या के पीछे एक बड़ी साजिश का पता चला. एजेंसी ने जांच के दौरान यह भी पाया कि सुहास शेट्टी की गतिविधियों पर इस विस्तृत साजिश के तहत कई महीनों तक बारीकी से नजर रखी गई थी, और उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, दो कारों में सवार सात आरोपी सुहास शेट्टी की इनोवा कार का पीछा कर रहे थे.
आरोपियों ने सुहास शेट्टी द्वारा चलाई जा रही इनोवा कार को जानबूझकर दुर्घटनाग्रस्त किया और फिर जानबूझकर एक अन्य वाहन से टक्कर मारी, जिससे सुहास शेट्टी और उसके दोस्तों के भागने के सभी रास्ते बंद हो गए. सुहास शेट्टी को पैदल भागने पर मजबूर होना पड़ा और हमलावरों ने पीछा करके उनकी हत्या कर दी.
मामले में NIA की जांच के अनुसार, आतंकी साजिश आरोपी अब्दुल सफवान सफवान उर्फ कलावरु सफवान उर्फ चोपू सफवान, जो प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) का पूर्व सदस्य है, ने नियाज उर्फ निया, मोहम्मद मुसमीर उर्फ महमद मुसमीर उर्फ मोहम्मद उर्फ मुजम्मिल, नौशाद उर्फ वामनजूर नौशाद उर्फ छोटे नौशाद उर्फ छोटू, एक अन्य पूर्व KFD और PFI सदस्य और आदिल महरूफ के साथ मिलकर रची थी.
आरोपी आदिल महारूफ उर्फ आदिल ने धन उपलब्ध कराया था, जिसका उपयोग भुगतान के वादे पर या पीड़ित के साथ किसी पिछली मौजूदा दुश्मनी का फायदा उठाकर अन्य आरोपियों को भर्ती करने के लिए किया गया था.
बुधवार को दायर आरोप पत्र में कलंदर शफी उर्फ मंडे शफी, एम नागराजा उर्फ नागा उर्फ अप्पू, रंजीत, महम्मद रिजवान उर्फ रिज्जू, अजरुद्दीन उर्फ अजर उर्फ अज्जू और अब्दुल खादर उर्फ नौफल सहित सभी पांचों का नाम शामिल है. एनआईए ने कहा कि एक अन्य गिरफ्तार आरोपी अब्दुल रजाक के खिलाफ जांच जारी है.
