तहव्वुर राणा को लेकर खुलेंगे कई गहरे राज! NIA ने अमेरिका से मांगी और अधिक जानकारी

तहव्वुर राणा का पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर एनआईए ने अमेरिका को पत्र लिखा ( ANI )

गौतम देबरॉय नई दिल्ली: भारत ने 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के पाकिस्तान और अन्य देशों से गहरे कनेक्शन के बारे में अमेरिका से और अधिक जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने इस मामले में अमेरिका के साथ म्युचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी (MLT) के तहत पत्र के माध्यम से औपचारिक अनुरोध भेजा है. ईटीवी भारत को यह जानकारी देते हुए, एनआईए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास ने वाशिंगटन के अधिकारियों को पत्र लिखकर राणा के पाकिस्तान और अन्य विदेशी देशों से संबंधों के बारे में और जानकारी मांगी है. एनआईए के अधिकारी ने कहा कि, तहव्वुर राणा मामले में बड़ी प्रगति हुई है. उन्होंने कहा कि, एनआईए ने राणा और पाकिस्तान सहित उसके विदेशी संबंधों के बारे में अमेरिकी अधिकारियों से और पूछताछ करने को कहा है. अधिकारी ने कहा कि यह अनुरोध अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास के माध्यम से भेजा गया है. अधिकारी ने कहा, "हमने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा और उसके बाद, अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास ने भी वहां के अधिकारियों को पत्र लिखा." राणा के पाकिस्तान और अन्य संबंधों के बारे में अमेरिका को अनुरोध भेजने की आवश्यकता के बारे में पूछे जाने पर, अधिकारी ने कहा कि भारत की कई देशों के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (एमएलएटी) नहीं है. अधिकारी ने कहा, "चूंकि पाकिस्तान सहित कुछ देशों के साथ हमारी एमएलएटी नहीं है, इसलिए हमने अमेरिकी अधिकारियों से जानकारी उपलब्ध कराने की अपील की है." एमएलएटी समझौता देशों के बीच आपराधिक मामलों में सहयोग करने के लिए एक समझौता है, जो जांच और अभियोजन के लिए सूचना और साक्ष्य के आदान-प्रदान को सक्षम बनाता है. ये समझौते आतंकवाद, तस्करी और साइबर अपराध जैसे अंतरराष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये सुनिश्चित करते हैं कि अपराधी किसी दूसरे देश में भागकर न्याय से बच न सकें. भारत के अमेरिका, रूस सहित लगभग 45 देशों के साथ एमएलएटी हैं. इसमें इजराइल, फ़्रांस, नेपाल भी शामिल हैं. भारत और नेपाल ने इसी साल एमएलएटी पर हस्ताक्षर किए हैं. अधिकारी के अनुसार, राणा के खिलाफ आरोपपत्र बहुत जल्द दाखिल किया जाएगा. अधिकारी ने कहा कि, अमेरिकी अधिकारियों से जानकारी मिलने के बाद वे राणा के खिलाफ एक अतिरिक्त आरोपपत्र दाखिल कर सकते हैं. राणा पर डेविड कोलमैन हेडली उर्फ ​​दाऊद गिलानी और लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) और हरकत-उल-जिहादी इस्लामी (एचयूजेआई) जैसे आतंकवादी संगठनों के गुर्गों और पाकिस्तान स्थित अन्य सह-षड्यंत्रकारियों के साथ मिलकर 2008 में मुंबई में हुए विनाशकारी आतंकवादी हमलों को अंजाम देने की साजिश रचने का आरोप है. इन घातक हमलों में कुल 166 लोग मारे गए थे और 238 से ज्यादा घायल हुए थे. राणा को इस साल अप्रैल में अमेरिका से प्रत्यर्पित किया गया था. राणा पर हत्या, हत्या के प्रयास और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप हैं. उस पर मुख्य षड्यंत्रकारी डेविड कोलमैन हेडली को सहायता प्रदान करके हमलों को अंजाम देने का आरोप है, जिसमें हेडली के लिए यात्रा दस्तावेज़ों की व्यवस्था करना भी शामिल है.