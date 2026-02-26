मेधा सोमैया मानहानि केस मामले में कोर्ट ने संजय राउत को बरी किया
शिवसेना (यूबीटी) नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को मानहानि के एक मामले में बड़ी राहत मिली है. उन्हें अदालत ने बरी कर दिया है.
Published : February 26, 2026 at 5:24 PM IST
मुंबई: मुंबई सेशंस कोर्ट के एडिशनल जज महेश जाधव ने गुरुवार को शिवसेना (UBT) नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर अपराधिक मानहानि केस में बरी कर दिया.
2024 में, राउत को मझगांव कोर्ट ने पब्लिक टॉयलेट बनाने के कथित घोटाले में मेधा पर गलत कमेंट करने के लिए दोषी पाया और सजा सुनाई. यह विवाद राउत के मीडिया में लगाए गए आरोपों से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने मेधा पर मीरा-भायंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत पब्लिक टॉयलेट बनाने से जुड़े 100 करोड़ रुपये के कथित घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था.
सोमैया ने आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए उन्हें 'झूठा और बदनाम करने वाला' बताया था. राउत ने कहा था कि मेधा ने नकली डॉक्यूमेंट्स बनाए थे और उसने और उसके परिवार ने यूथ फाउंडेशन के जरिए धोखाधड़ी किया.
26 सितंबर, 2024 को मझगांव मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राउत को मानहानि का दोषी पाया था और उन्हें 15 दिन की साधारण कैद और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी. फैसले में कहा गया, "रिकॉर्ड में रखे गए डॉक्यूमेंट्स और वीडियो फुटेज को देखने पर यह साफ है कि राउत ने 15 और 16 अप्रैल, 2022 को मेधा सोमैया के खिलाफ बदनाम करने वाले बयान दिए थे.
उन्होंने जो बयान दिया, उसे बड़ी संख्या में लोगों ने सुना और अखबारों में भी छापा गया. जैसा कि जमा किए गए सबूतों से पता चलता है, राउत के बयानों से याचिकाकर्ता की छवि को नुकसान पहुंचा है. हालांकि, राउत के सेशंस कोर्ट में अपील करने के बाद सजा पर रोक लगा दी गई. मुंबई के रुइया कॉलेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रोफेसर मेधा ने कोर्ट में अर्जी देकर दावा किया था कि राउत के पब्लिक बयानों से उनकी और उनके पति की छवि को नुकसान पहुंचा है.
कोर्ट में शिकायत दर्ज कराने से पहले उसने मुलुंड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. दूसरी ओर, राउत ने लगातार यह तर्क दिया कि उनके बयान कुछ सरकारी कागजात पर आधारित थे और उन्होंने सिर्फ टॉयलेट बनाने के प्रोजेक्ट में कथित गड़बड़ियों के बारे में सवाल उठाए थे. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर महाराष्ट्र विधानसभा में भी चर्चा हुई थी.
ये भी पढ़ें- संजय राउत ने मांगी माफी! दादा भुसे ने वापस लिया 178 करोड़ घोटाले के आरोप वाला मानहानि केस