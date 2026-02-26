ETV Bharat / bharat

मेधा सोमैया मानहानि केस मामले में कोर्ट ने संजय राउत को बरी किया

मुंबई: मुंबई सेशंस कोर्ट के एडिशनल जज महेश जाधव ने गुरुवार को शिवसेना (UBT) नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर अपराधिक मानहानि केस में बरी कर दिया.

2024 में, राउत को मझगांव कोर्ट ने पब्लिक टॉयलेट बनाने के कथित घोटाले में मेधा पर गलत कमेंट करने के लिए दोषी पाया और सजा सुनाई. यह विवाद राउत के मीडिया में लगाए गए आरोपों से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने मेधा पर मीरा-भायंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत पब्लिक टॉयलेट बनाने से जुड़े 100 करोड़ रुपये के कथित घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था.

सोमैया ने आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए उन्हें 'झूठा और बदनाम करने वाला' बताया था. राउत ने कहा था कि मेधा ने नकली डॉक्यूमेंट्स बनाए थे और उसने और उसके परिवार ने यूथ फाउंडेशन के जरिए धोखाधड़ी किया.

26 सितंबर, 2024 को मझगांव मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राउत को मानहानि का दोषी पाया था और उन्हें 15 दिन की साधारण कैद और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी. फैसले में कहा गया, "रिकॉर्ड में रखे गए डॉक्यूमेंट्स और वीडियो फुटेज को देखने पर यह साफ है कि राउत ने 15 और 16 अप्रैल, 2022 को मेधा सोमैया के खिलाफ बदनाम करने वाले बयान दिए थे.