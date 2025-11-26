ETV Bharat / bharat

26/11 मुंबई आतंकी हमले की बरसी, पूरे देश ने शहीदों और नागरिकों को याद किया

उपमुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने कहा, 'मैं उन सभी वीर शहीदों – पुलिसकर्मियों और सैनिकों – को दिल से श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने 26 नवंबर, 2008 को मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले के दौरान अपनी जान की परवाह किए बिना, कई बेगुनाह नागरिकों की जान बचाते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी. मैं उन बेगुनाह नागरिकों को भी श्रद्धांजलि देता हूं जो मारे गए.'

एनएसजी ने कहा कि यह पवित्र कार्यक्रम देश के इस वादे को पक्का करने के लिए था कि ऐसा हमला दोबारा कभी नहीं होना चाहिए. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुलिस कमिश्नरेट में शहीद स्मृति स्मारक पर आतंकी हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने कहा, 'मैं 26/11 के मुंबई हमलों के दौरान जान गंवाने वाले भारत के बहादुर बेटों और बेगुनाह नागरिकों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं. उनकी हिम्मत और कुर्बानी हमेशा हमारे देश की याद में रहेगी.'

मुंबई: मुंबई में अलग-अलग तबके के लोग बुधवार को 26 नवंबर, 2008 को शहर में हुए आतंकी हमलों के शहीदों और पीड़ितों को याद करने और श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए. नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) ने 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के शहीदों, बचे हुए लोगों और सभी पीड़ितों को सम्मान देने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया पर 'नेवरएवर' मेमोरियल का आयोजन किया.

डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रेसिडेंट अजित पवार ने कहा कि उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नरेट में शहीद स्मृति स्मारक पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी. यह स्मारक मुंबई पुलिस फोर्स और सिक्योरिटी फोर्स के उन अधिकारियों और कर्मचारियों की याद में बनाया गया है जो 26/11 के आतंकवादी हमलों का मुकाबला करते हुए शहीद हुए थे.

डिप्टी सीएम पवार ने कहा,'देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर हुए 26/11 के कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले में हमारे सुरक्षा बलों के बहादुर सैनिकों ने अद्वितीय साहस, धैर्य और वीरता के साथ आतंकवादियों का सामना किया - मातृभूमि की खातिर, आम नागरिकों की जान बचाने के लिए - जब मौके की मांग थी, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी. देश के लिए उन्होंने जो कुर्बानी और शहादत दी, वह हमेशा यादों में रहेगी. मुंबई में हुए इस अमानवीय आतंकवादी हमले में शहीद हुए भारत माता के वीर सपूतों, वीर सैनिकों और अपनी जान गंवाने वाले बेगुनाह नागरिकों को दिल से श्रद्धांजलि! देश के इतिहास का एक काला दिन.'

मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती ने कहा, 'उन बहादुर लोगों को याद कर रहा हूँ जिन्होंने सबसे बुरे समय में मुंबई की रक्षा की. सबसे लंबी रात में बहादुरी सबसे ज्यादा चमकीली थी.' उस हिम्मत का सम्मान जो बढ़ती है, मजबूत और चमकदार है और हमें आगे ले जाती है.' इससे पहले दिन में एक्स पर एक पोस्ट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 26 नवंबर, 2008 को मुंबई में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले में जान गंवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि 'आतंकवाद सिर्फ एक देश के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए श्राप है.'

शाह ने आगे लिखा, 'साल 2008 में आज ही के दिन आतंकवादियों ने मुंबई पर कायरतापूर्ण हमला किया और घिनौने और अमानवीय काम किए. मैं उन बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने मुंबई आतंकवादी हमलों का बहादुरी से सामना करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी, और इस कायरतापूर्ण हमले में अपनी जान गंवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं. आतंकवाद सिर्फ एक देश के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए श्राप है.' आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो-टॉलरेंस पॉलिसी साफ है, जिसकी पूरी दुनिया तारीफ कर रही है और भारत के आतंकवाद विरोधी अभियानों को पूरा सपोर्ट दे रही है.