मुंबई में भारी बारिश और हाई टाइट की चेतावनी! प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की दी सलाह
मुंबई के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है. प्रशासन ने नागरिकों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी.
Published : July 4, 2026 at 4:31 PM IST
मुंबई: मुंबई में पिछले 24 घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश आज 4 जुलाई को भी जारी है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मुंबई शहर और उसके उपनगरों में आज दिनभर भारी बारिश होने का अनुमान जताया है. कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश भी हो सकती है. इसके अलावा, 50 से 60 किमी/घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी उम्मीद है. मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है.
इस खराब मौसम के कारण पेड़ उखड़ने, टहनियां टूटने और निचले इलाकों में जलभराव जैसी घटनाएं हो सकती हैं. नतीजतन, प्रशासन ने नागरिकों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है. इस बीच शुक्रवार रात माटुंगा इलाके में खड़े कई वाहनों पर एक बड़ा पेड़ गिर गया. इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ. कई वाहनों को नुकसान पहुंचा. 3 जुलाई सुबह 8 बजे से 4 जुलाई सुबह 8 बजे तक 24 घंटे की अवधि के दौरान मुंबई में कई स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई.
प्रशासन ने सतर्क रहने का आग्रह किया
मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, 4 जुलाई से 6 जुलाई के बीच मुंबई महानगरीय क्षेत्र (MMR), कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में भारी बारिश का अनुमान है. इस अवधि के दौरान मुंबई के साथ-साथ रायगढ़, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है. इसके अलावा, सतारा, पुणे और नासिक जिलों के घाट क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है.
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि इससे स्थानीय परिवहन सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं और घाट क्षेत्रों में चट्टानें खिसकने की घटनाएं हो सकती हैं. आपदा प्रबंधन विभाग ने नागरिकों से अतिरिक्त सतर्क रहने का आग्रह किया है. लोगों को निचले इलाकों और पहाड़ी दर्रों से यात्रा करते समय आवश्यक सावधानी बरतने और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत संबंधित स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करने की सलाह दी गई है.
प्रशासन ने तटीय इलाकों पर सावधानी बरतने की सलाह जारी की है. आज 4.26 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने वाले हाई टाइड की संभावना है, जिसके बाद रात 8:56 बजे लो टाइड (भाटा) आ सकता है.
उपनगरीय रेलवे सेवाएं सुचारू रूप से जारी
रेलवे अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश के निरंतर प्रभाव के बावजूद शनिवार, 4 जुलाई सुबह मुंबई में उपनगरीय (लोकल) ट्रेन सेवाएं सुचारू रूप से चल रही थीं. वेस्टर्न रेलवे के 'चर्चगेट-दहानू रोड' मार्ग के साथ-साथ सेंट्रल रेलवे की 'मेन', 'हार्बर' और 'ट्रांस-हार्बर' लाइनों पर लोकल ट्रेनें अपने निर्धारित समय के अनुसार लेकिन 15 से 20 मिनट की देरी से चल रही हैं.
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