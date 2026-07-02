मुंबई में बारिश का कहर: मैनहोल में गिरने से एक व्यक्ति की मौत, दफ्तर का रास्ता बंद होने पर लौट रहा था घर
स्थानीय विधायक ने सवाल उठाया कि मैनहोल का ढक्कन आखिर खुला क्यों था और क्या यह कोई साजिश थी या सिर्फ एक दुर्घटना.
Published : July 2, 2026 at 4:58 PM IST
मुंबई: मुंबई में जारी भारी बारिश के बीच साकीनाका इलाके से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. यहां खैरामी रोड पर जलजमाव के कारण एक खुला मैनहोल (गटर) न दिखने की वजह से 55 वर्षीय व्यक्ति असलम शेख की उसमें गिरकर मौत हो गई. प्रशासन की इस कथित लापरवाही के बाद इलाके में भारी आक्रोश है. स्थानीय विधायक ने इसके पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका भी जताई है.
क्या था पूरा मामला?
असलम शेख रोजाना की तरह सुबह अपने दफ्तर के लिए निकले थे. लेकिन मुंबई में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सड़कों पर भारी पानी भर गया था. जलजमाव की वजह से जब ऑफिस पहुंचना नामुमकिन हो गया, तो असलम शेख ने वापस घर लौटने का फैसला किया.
वह साकीनाका के खैरामी रोड पर एक होटल के सामने पहुंचे ही थे कि सड़क पर जमा बारिश के पानी के कारण उन्हें वहां खुला हुआ मैनहोल दिखाई नहीं दिया. कदम आगे बढ़ाते ही वह सीधे गहरे गटर में जा गिरे.
3 घंटे तक चला रेस्क्यू, पर नहीं बची जान
हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय लोग और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची. फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने सीढ़ी की मदद से असलम शेख को बाहर निकालने के लिए 3 घंटे से ज्यादा समय तक बेहद मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. लेकिन पानी के तेज बहाव और गहराई के कारण उनकी तमाम कोशिशें नाकाम रहीं और उसे बचाया नहीं जा सका.
विधायक का बड़ा आरोप- "हादसा है या साजिश?"
इस घटना के बारे में ईटीवी भारत से बात करते हुए स्थानीय विधायक दिलीप लांडे ने बताया कि यह हादसा 'एल वार्ड' (L Ward) में हुआ है. लांडे ने सवाल उठाया कि मैनहोल का ढक्कन आखिर खुला क्यों था और क्या यह कोई साजिश थी या सिर्फ एक दुर्घटना. उन्होंने पुलिस से सीसीटीवी (CCTV) फुटेज की जांच करने समेत पूरे मामले की छानबीन करने की अपील की है, ताकि सच सामने आ सके.
विधायक लांडे ने यह भी कहा कि अगर इसमें नगर निगम की गलती पाई जाती है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. विधायक दिलीप लांडे ने आरोप लगाया कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण नगर निगम इस साल नालों की जरूरी सफाई कराने में नाकाम रहा. लांडे ने इस बात पर जोर दिया कि नगर निगम इन समस्याओं को नजरअंदाज नहीं कर सकता और उससे यह उम्मीद की जाती है कि वह इस तरह काम करे ताकि मुंबई के लोगों को कोई परेशानी न हो.
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