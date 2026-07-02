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मुंबई में बारिश का कहर: मैनहोल में गिरने से एक व्यक्ति की मौत, दफ्तर का रास्ता बंद होने पर लौट रहा था घर

मैनहोल में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते कर्मी. ( ETV Bharat )