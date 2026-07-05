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मुंबई में भारी बारिश को लेकर IMD ने जारी किया रेड अलर्ट

बीएमसी ने लोगों से अपील की है कि इमरजेंसी में तुरंत मदद के लिए उनके हेल्पलाइन नंबर, 1916 पर संपर्क करें.

Mumbai Rain Alert
मुंबई में भारी बारिश को लेकर IMD ने जारी किया रेड अलर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 5, 2026 at 2:37 PM IST

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मुंबई: मौसम विभाग ने आज रविवार को ग्रेटर मुंबई इलाके में भारी बारिश के लिए 'रेड अलर्ट' जारी किया है. पूरे दिन मुंबई में मूसलाधार बारिश होने की उम्मीद है. पिछले दो दिनों से हो रही तेज बारिश आज भी जारी रहेगी. लोगों से कहा गया है कि जब तक बहुत जरूरी न हो, बाहर न निकलें.

आईएमडी के मुताबिक पूरे दिन भारी बारिश का अनुमान है. मुंबई शहर और आस-पास के इलाकों में काफी बारिश होने की उम्मीद है. इस बीच मुंबई की लाइफ लाइन लोकल ट्रेन नेटवर्क अभी अपने तय समय से पीछे चल रही है.

इसके अलावा आज दोपहर 3:22 बजे के करीब 4.19 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने वाली हाई टाइड आने की उम्मीद है. लोगों को समुद्र तट से दूर रहने की सलाह दी गई है. इन हालात को देखते हुए, लोगों को अलर्ट रहना चाहिए और सिर्फ जरूरी होने पर ही बाहर निकलना चाहिए.

प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है. बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) ने लोगों से अपील की है कि इमरजेंसी में तुरंत मदद के लिए उनके हेल्पलाइन नंबर, 1916 पर संपर्क करें. लोकल ट्रेनों में आमतौर पर कम भीड़ होती है, लेकिन लगातार बारिश के कारण अभी सर्विस में देरी हो रही है. सेंट्रल रेलवे की सर्विस 15 से 20 मिनट देरी से चल रही है. सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे और हार्बर लाइन पर लोकल ट्रेन के ऑपरेशन पर असर पड़ रहा है.

बारिश के आंकड़े क्या बताते हैं?

मुंबई में हर साल लगभग 2,318 मिलीमीटर बारिश होती है. आमतौर पर जुलाई महीने में लगभग 800 मिलीमीटर बारिश होती है. हालांकि, ग्रेटर मुंबई इलाके में पिछले चार दिनों से लगातार बारिश हो रही है.

इन चार दिनों में मुंबई में लगभग 588 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो जुलाई में आमतौर पर होने वाली कुल बारिश का 74 प्रतिशत है. खास तौर पर 3 जुलाई से 4 जुलाई के बीच, मुंबई में 24 घंटे के अंदर लगभग 250 से 300 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई.

यह आंकड़ा सालाना मौसमी बारिश का 25 प्रतिशत और जुलाई में होने वाली बारिश का 40 प्रतिशत है. बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) ने बताया कि मुंबई के उपनगरों में विक्रोली में पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा 316 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. ये इस साल का सबसे ज़्यादा एक दिन का रिकॉर्ड है.

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