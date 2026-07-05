मुंबई में भारी बारिश को लेकर IMD ने जारी किया रेड अलर्ट
बीएमसी ने लोगों से अपील की है कि इमरजेंसी में तुरंत मदद के लिए उनके हेल्पलाइन नंबर, 1916 पर संपर्क करें.
Published : July 5, 2026 at 2:37 PM IST
मुंबई: मौसम विभाग ने आज रविवार को ग्रेटर मुंबई इलाके में भारी बारिश के लिए 'रेड अलर्ट' जारी किया है. पूरे दिन मुंबई में मूसलाधार बारिश होने की उम्मीद है. पिछले दो दिनों से हो रही तेज बारिश आज भी जारी रहेगी. लोगों से कहा गया है कि जब तक बहुत जरूरी न हो, बाहर न निकलें.
आईएमडी के मुताबिक पूरे दिन भारी बारिश का अनुमान है. मुंबई शहर और आस-पास के इलाकों में काफी बारिश होने की उम्मीद है. इस बीच मुंबई की लाइफ लाइन लोकल ट्रेन नेटवर्क अभी अपने तय समय से पीछे चल रही है.
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Tree fell on parked cars in Bandra East amid strong winds and heavy rain. pic.twitter.com/BfCeqnXwlJ— ANI (@ANI) July 5, 2026
इसके अलावा आज दोपहर 3:22 बजे के करीब 4.19 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने वाली हाई टाइड आने की उम्मीद है. लोगों को समुद्र तट से दूर रहने की सलाह दी गई है. इन हालात को देखते हुए, लोगों को अलर्ट रहना चाहिए और सिर्फ जरूरी होने पर ही बाहर निकलना चाहिए.
𝐈𝐬𝐬𝐮𝐢𝐧𝐠 𝐇𝐢𝐠𝐡 𝐀𝐥𝐞𝐫𝐭 𝐟𝐨𝐫 𝐄𝐧𝐭𝐢𝐫𝐞 𝐌𝐮𝐦𝐛𝐚𝐢 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝟏𝟏 𝐚𝐦 🚨— Mumbai Nowcast (@s_r_khandelwal) July 5, 2026
Huge Rain bands heading towards entire Mumbai City⛈️#MumbaiRains
Extremely Intense Rains likely to flood low lying areas🔴
𝙂𝙚𝙩 𝙞𝙣𝙙𝙤𝙤𝙧𝙨 𝙖𝙨 𝙩𝙝𝙞𝙨 𝙘𝙖𝙣 𝙗𝙚 𝙩𝙝𝙚… pic.twitter.com/DWzm9C1F2P
प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है. बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) ने लोगों से अपील की है कि इमरजेंसी में तुरंत मदद के लिए उनके हेल्पलाइन नंबर, 1916 पर संपर्क करें. लोकल ट्रेनों में आमतौर पर कम भीड़ होती है, लेकिन लगातार बारिश के कारण अभी सर्विस में देरी हो रही है. सेंट्रल रेलवे की सर्विस 15 से 20 मिनट देरी से चल रही है. सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे और हार्बर लाइन पर लोकल ट्रेन के ऑपरेशन पर असर पड़ रहा है.
VIDEO | Mumbai: Heavy winds and rain uproot tree near Churchgate, branches crash onto parked bikes.— Press Trust of India (@PTI_News) July 5, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/mrmlptOv1t
बारिश के आंकड़े क्या बताते हैं?
मुंबई में हर साल लगभग 2,318 मिलीमीटर बारिश होती है. आमतौर पर जुलाई महीने में लगभग 800 मिलीमीटर बारिश होती है. हालांकि, ग्रेटर मुंबई इलाके में पिछले चार दिनों से लगातार बारिश हो रही है.
इन चार दिनों में मुंबई में लगभग 588 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो जुलाई में आमतौर पर होने वाली कुल बारिश का 74 प्रतिशत है. खास तौर पर 3 जुलाई से 4 जुलाई के बीच, मुंबई में 24 घंटे के अंदर लगभग 250 से 300 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई.
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: On Mumbai local train services during heavy rain, Chief Public Relations Officer, Central Railway, Swapnil Nila says, “…Despite the heavy rain and strong winds, all 4 railway corridors - Main Line, Harbour, Trans-Harbour, and the Central Line are… pic.twitter.com/STWEEBsPiy— ANI (@ANI) July 5, 2026
यह आंकड़ा सालाना मौसमी बारिश का 25 प्रतिशत और जुलाई में होने वाली बारिश का 40 प्रतिशत है. बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) ने बताया कि मुंबई के उपनगरों में विक्रोली में पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा 316 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. ये इस साल का सबसे ज़्यादा एक दिन का रिकॉर्ड है.