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मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर बनी 8-लेन वाली एशिया की सबसे लंबी और चौड़ी सुरंग, जानें इसकी खासियतें

शुक्रवार, 1 मई, 2026 को मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर ‘मिसिंग लिंक’ टनल के उद्घाटन के दौरान इसके एंट्रेंस का एक नज़ारा. ( IANS )