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मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर बनी 8-लेन वाली एशिया की सबसे लंबी और चौड़ी सुरंग, जानें इसकी खासियतें

यह 'मिसिंग लिंक' दरअसल एक्सप्रेसवे का वह आधुनिक हिस्सा है, जो खंडाला के खतरनाक घुमावदार मोड़ों का विकल्प बनेगा.

Mumbai Pune Expressway Missing Link
शुक्रवार, 1 मई, 2026 को मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर ‘मिसिंग लिंक’ टनल के उद्घाटन के दौरान इसके एंट्रेंस का एक नज़ारा. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 1, 2026 at 6:39 PM IST

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मुंबईः महाराष्ट्र दिवस (1 मई) के अवसर पर, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर 'मिसिंग लिंक' (Missing Link) का उद्घाटन किया गया. यह 'मिसिंग लिंक' उन नागरिकों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा जो अक्सर मुंबई और पुणे के बीच यात्रा करते हैं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार के हाथों इस 'मिसिंग लिंक' प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया.

यह 'मिसिंग लिंक' दरअसल एक्सप्रेसवे का वह आधुनिक हिस्सा है, जो खंडाला के खतरनाक घुमावदार मोड़ों का विकल्प बनेगा. 6,695 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह लिंक रोड पहाड़ियों को चीरती हुई सुरंगों और गहरी घाटियों के ऊपर बने केबल ब्रिज के जरिए मुंबई और पुणे को और करीब ले आएगी. यह प्रोजेक्ट मुंबई और पुणे के बीच की दूरी को लगभग 6 किलोमीटर कम कर देगा.

मुंबई और पुणे के बीच यात्रा में अभी कितना समय लगता है?

मुंबई और पुणे के बीच की दूरी लगभग 155 किलोमीटर है. अभी इस सफर को पूरा करने में करीब 3 घंटे का समय लगता है. हालांकि, 'मिसिंग लिंक' प्रोजेक्ट के चालू हो जाने के बाद, यात्रा का समय लगभग आधा घंटा कम हो जाएगा. जिससे यह सफर लगभग 2 घंटे 30 मिनट में पूरा किया जा सकेगा. इसके अलावा, इस मार्ग से ईंधन में भी 15 से 20 प्रतिशत की बचत होने की उम्मीद है.

ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिलेगा

इस नए मार्ग की बदौलत, यात्रियों को अब खंडाला के खतरनाक और घुमावदार घाट वाले हिस्से से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा. इसके अलावा, इस लिंक रोड से लगभग 70 प्रतिशत ट्रैफिक के डायवर्ट होने की उम्मीद है, जिससे ईंधन की लागत में बचत होगी और ट्रैफिक जाम से भी छुटकारा मिलेगा. इस प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में 23.5 मीटर चौड़ी एक सुरंग बनाई गई है.

Mumbai Pune Expressway Missing Link
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा अजीत पवार के साथ, शुक्रवार, 1 मई, 2026 को खालापुर, रायगढ़ में यशवंतराव चव्हाण मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे की क्षमता बढ़ाने के तहत ‘मिसिंग लिंक’ प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हुए. (IANS/X/@CMOMaharashtra)

एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग

इस प्रोजेक्ट के लिए 'गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड' में नाम दर्ज कराने के प्रयास किए जा रहे हैं, विशेष रूप से इसकी सुरंगों की असाधारण चौड़ाई के लिए. इस 'मिसिंग लिंक' प्रोजेक्ट के तहत दो जुड़वां सुरंगों का निर्माण किया गया है. इनमें से पहली सुरंग की लंबाई 8.92 किलोमीटर है, जिसे एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंगों में से एक माना जाता है, जबकि दूसरी सुरंग लगभग 1.75 किलोमीटर लंबी है.

इन दोनों सुरंगों की चौड़ाई 23.5 से 23.75 मीटर के बीच है, जो इन्हें दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क सुरंगों की श्रेणी में खड़ा करती है. इन सुरंगों में 8-लेन की क्षमता है और ये वेंटिलेशन (हवा की निकासी), रोशनी और आपातकालीन निकास (इमरजेंसी एग्जिट) जैसी जरूरी सुविधाओं से लैस हैं.

Mumbai Pune Expressway Missing Link
26 अप्रैल, 2026 को पोस्ट की गई यह तस्वीर मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के 'मिसिंग लिंक' प्रोजेक्ट साइट का एरियल व्यू दिखाती है. (PTI)

650 मीटर लंबा केबल-स्टेयड ब्रिज

इस एक्सप्रेसवे पर 650 मीटर लंबा एक 'केबल-स्टेयड' (तारों पर टिका हुआ) पुल भी बनाया गया है. लगभग 180 मीटर ऊंचे इस पुल का निर्माण उन इंजीनियरों द्वारा किया गया है, जिन्होंने घने कोहरे और दुर्गम रास्तों की चुनौतियों पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त की. यह पुल 'टाइगर वैली' क्षेत्र में स्थित है.

इस पुल के खंभे 182 से 184 मीटर ऊंचे हैं, जो इसे देश के सबसे ऊंचे सड़क पुलों में से एक बनाते हैं. इस पुल का डिजाइन ऐसा है कि यह 252 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं को भी आसानी से झेल सकता है. पुल के मुख्य हिस्से की लंबाई 305 मीटर है.

इस प्रोजेक्ट में 850 मीटर लंबा एक 'वायडक्ट' पुल भी शामिल है. इस नए मार्ग से लोहागढ़ किला, विसापुर किला और कार्ला गुफाओं जैसे पर्यटन स्थलों तक पहुंचना अब काफी आसान हो जाएगा.

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