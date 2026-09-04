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मुंबई में गेट वे ऑफ इंडिया के पास समुद्र में बोट खराब, पुलिस ने 38 यात्रियों को बचाया

मुंबई में गेट वे ऑफ इंडिया के पास समुद्र में बोट खराब ( ETV Bharat )

मुंबई: मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास समुद्र में 38 यात्रियों को उस समय बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा जब उनकी नाव अचानक खराब हो गई. यह घटना घने अंधेरे में हुई जिससे यात्री बुरी तरह घबरा गए. मुंबई पुलिस के जवानों ने उन्हें बचाया, जिससे एक बड़ा हादसा बाल-बाल टल गया. 'अनवरी' नाम की यह फेरी गेटवे ऑफ़ इंडिया के पास घूमने के लिए जाती है. यह गेटवे लौट रही थी, तभी किनारे से लगभग 1.5 नॉटिकल मील दूर अचानक इंजन फेल होने की वजह से यह खराब हो गई. मुंबई पुलिस के जवानों ने मौके पर पहुंचकर यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला. यह घटना 3 सितंबर को रात करीब 8:30 बजे हुई. टूरिस्ट को समुद्र की सैर कराने वाली 'अनवरी' फेरी गेटवे ऑफ इंडिया लौट रही थी. किनारे से करीब 1.5 नॉटिकल मील दूर, नाव के इंजन में खराबी आ गई, जिससे वह टूट गई। रात के अंधेरे की वजह से पैसेंजर कुछ देर के लिए घबरा गए. हालांकि, मुंबई पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और सभी 38 पैसेंजर को सुरक्षित बचा लिया. नाव में कुल 38 लोग सवार थे, जिनमें 34 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर थे. कंट्रोल रूम से नाव के रुकने की जानकारी मिलने पर पुलिस कांस्टेबल अभिजीत शिंदे और पुलिस इंस्पेक्टर गुरव तुरंत हरकत में आ गए. यह पता चलने पर कि एक और फेरी, 'आज़ाद हिंद', आस-पास ही है, उन्होंने उसके मालिक, जुनैद मुल्ला से वायरलेस फ़ोन पर कॉन्टैक्ट किया. मुल्ला ने तुरंत जवाब दिया और अपनी नाव के क्रू को रुके हुए जहाज की जगह पर जाने का आदेश दिया.