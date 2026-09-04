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मुंबई में गेट वे ऑफ इंडिया के पास समुद्र में बोट खराब, पुलिस ने 38 यात्रियों को बचाया

किनारे से लगभग 1.5 नॉटिकल मील दूर अचानक इंजन फेल होने की वजह से इसमें सवार लोग फंस गए.

Boat Break Down
मुंबई में गेट वे ऑफ इंडिया के पास समुद्र में बोट खराब (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 4, 2026 at 10:46 AM IST

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मुंबई: मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास समुद्र में 38 यात्रियों को उस समय बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा जब उनकी नाव अचानक खराब हो गई. यह घटना घने अंधेरे में हुई जिससे यात्री बुरी तरह घबरा गए. मुंबई पुलिस के जवानों ने उन्हें बचाया, जिससे एक बड़ा हादसा बाल-बाल टल गया.

'अनवरी' नाम की यह फेरी गेटवे ऑफ़ इंडिया के पास घूमने के लिए जाती है. यह गेटवे लौट रही थी, तभी किनारे से लगभग 1.5 नॉटिकल मील दूर अचानक इंजन फेल होने की वजह से यह खराब हो गई. मुंबई पुलिस के जवानों ने मौके पर पहुंचकर यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला. यह घटना 3 सितंबर को रात करीब 8:30 बजे हुई.

टूरिस्ट को समुद्र की सैर कराने वाली 'अनवरी' फेरी गेटवे ऑफ इंडिया लौट रही थी. किनारे से करीब 1.5 नॉटिकल मील दूर, नाव के इंजन में खराबी आ गई, जिससे वह टूट गई। रात के अंधेरे की वजह से पैसेंजर कुछ देर के लिए घबरा गए. हालांकि, मुंबई पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और सभी 38 पैसेंजर को सुरक्षित बचा लिया. नाव में कुल 38 लोग सवार थे, जिनमें 34 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर थे.

कंट्रोल रूम से नाव के रुकने की जानकारी मिलने पर पुलिस कांस्टेबल अभिजीत शिंदे और पुलिस इंस्पेक्टर गुरव तुरंत हरकत में आ गए. यह पता चलने पर कि एक और फेरी, 'आज़ाद हिंद', आस-पास ही है, उन्होंने उसके मालिक, जुनैद मुल्ला से वायरलेस फ़ोन पर कॉन्टैक्ट किया. मुल्ला ने तुरंत जवाब दिया और अपनी नाव के क्रू को रुके हुए जहाज की जगह पर जाने का आदेश दिया.

'आजाद हिंद' नाव ने 'अनवारी' नाव को खींच लिया और रात 9:10 बजे गेटवे ऑफ इंडिया पर जेट्टी नंबर 02 पर सुरक्षित ले आई. जहाज पर सवार सभी 38 लोगों के घाट पर उतर जाने से एक बड़ी दुर्घटना टल गई. मॉनसून ब्रेक के बाद मैरीटाइम बोर्ड ने 1 सितंबर से मांडवा और गेटवे ऑफ इंडिया के बीच नौका सेवा फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है.

यह मार्ग जो मुंबई को अलीबाग से जोड़ता है, सबसे सीधा और समय बचाने वाला विकल्प है. हालाँकि यह सेवा साल में तीन महीनों के लिए निलंबित रहती है. यह बंद स्थानीय पर्यटन उद्योग को प्रभावित करता है, जिससे यात्री और पर्यटन ऑपरेटर दोनों नौका सेवा के फिर से शुरू होने का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं.

सेवा के संचालन के नौ महीनों के दौरान लगभग 1.5 मिलियन लोग अलीबाग-मांडवा और गेटवे ऑफ इंडिया के बीच नाव से यात्रा करते हैं. पीएनपी, मालदार, अजंता और अपोलो जैसी कंपनियों की यात्री नावें इस जलमार्ग पर चलती हैं. हर आधे घंटे में एक नौका बंदरगाह से प्रस्थान करती है, व्यस्त समय के दौरान आवृत्ति बढ़ जाती है. स्पीडबोट या रो-रो सेवाओं की तुलना में आम जनता के लिए फेरी यात्रा अधिक किफायती है. हालाँकि, इस तरह की घटनाएँ यात्री सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करती है.

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