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मुंबई में 900 से ज्यादा प्रदर्शनकारी छात्रों पर केस दर्ज, व्हाट्सएप पर नोटिस भेज रही पुलिस

21 जुलाई को मुंबई में छात्रों ने NEET एग्जाम में गड़बड़ियों को लेकर प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की. ( ANI )

मुंबई: मुंबई पुलिस ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) से जुड़े कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, जो NEET पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन के समर्थन में मुंबई में प्रदर्शन कर रहे थे. 900 से ज्यादा छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन करने और कानून-व्यवस्था तोड़ने के आरोप में केस दर्ज किए गए हैं. कई लोगों को पूछताछ के लिए व्हाट्सएप पर नोटिस भेजे गए हैं.

CJP समर्थकों के खिलाफ 8 थानों में केस दर्ज: मुंबई के आठ थानों में उन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं जो दादर, चेंबूर समेत अन्य इलाकों में CJP के समर्थन में सड़कों पर उतरे थे. 900 से ज्यादा लोगों के खिलाफ बिना इजाजत के इकट्ठा होने और लोगों को प्रदर्शन के लिए उकसाने के आरोप में केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है.

मुंबई पुलिस के मुताबिक, सबसे अधिक शिवाजी पार्क थाने में 600 से अधिक लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए. इसके अलावा, माहिम पुलिस स्टेशन में 100 से ज्यादा, दादर में 70 से ज्यादा, सायन में 40 से ज्यादा, वर्ली में 21, कालाचौकी और भोईवाड़ा में 20-20 से अधिक और वडाला टीटी पुलिस स्टेशन में 25 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए. शहर भर में अलग-अलग जगहों पर हुए विरोध प्रदर्शनों के लिए अलग-अलग पुलिस स्टेशनों पर अलग-अलग FIR दर्ज की गई हैं, और इन सभी मामलों में आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है.

कोई गिरफ्तारी नहीं हुई

पुलिस ने विरोध प्रदर्शन में शामिल छात्रों और आयोजकों को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है. शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए, पुलिस ने रोकथाम के उपायों के तहत कुछ प्रदर्शनकारियों को 'कारण बताओ' नोटिस भी जारी किए हैं. शिवाजी पार्क थाने से मिली जानकारी के अनुसार, प्रदर्शनकारियों को BNS (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 35(3) के तहत नोटिस दिए गए हैं. यह धारा उन अपराधों पर लागू होती है जिनमें सात साल से कम की सजा हो सकती है; ऐसे मामलों में, तुरंत गिरफ्तारी के बजाय, आरोपी को जांच अधिकारी के सामने पेश होने का नोटिस जारी किया जाता है.

मुंबई में छात्रों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आगे की कानूनी प्रक्रिया उसी हिसाब से आगे बढ़ रही है. प्रदर्शनकारियों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकीलों ने इस पुलिस कार्रवाई का विरोध किया है, और शांतिपूर्ण विरोध के खिलाफ ऐसे नोटिस जारी करने को गैर-कानूनी बताया है और चेतावनी दी है कि वे इस मामले को लेकर हाई कोर्ट जाएंगे.

छात्रों के मोबाइल फोन पर नोटिस

पुलिस ने मुंबई में सड़कों पर उतरे छात्रों के मोबाइल फोन पर WhatsApp से नोटिस भेजना शुरू कर दिया है. छात्र और अभिभावक परेशान हैं, क्योंकि ये नोटिस मंगलवार सुबह से ही आने लगे थे. छात्र संगठनों ने इस कदम की कड़ी निंदा की है. उनका आरोप है कि पुलिस की यह कार्रवाई युवाओं को डराने और उनकी आवाज दबाने की कोशिश है.