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मुंबई में 900 से ज्यादा प्रदर्शनकारी छात्रों पर केस दर्ज, व्हाट्सएप पर नोटिस भेज रही पुलिस

मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए व्हाट्सएप पर नोटिस भेजे हैं. छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने उनकी लोकेशन ट्रैक कर रही है.

Mumbai Police registered cases against more than 900 protesters including students
21 जुलाई को मुंबई में छात्रों ने NEET एग्जाम में गड़बड़ियों को लेकर प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की. (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 23, 2026 at 7:18 PM IST

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मुंबई: मुंबई पुलिस ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) से जुड़े कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, जो NEET पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन के समर्थन में मुंबई में प्रदर्शन कर रहे थे. 900 से ज्यादा छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन करने और कानून-व्यवस्था तोड़ने के आरोप में केस दर्ज किए गए हैं. कई लोगों को पूछताछ के लिए व्हाट्सएप पर नोटिस भेजे गए हैं.

CJP समर्थकों के खिलाफ 8 थानों में केस दर्ज: मुंबई के आठ थानों में उन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं जो दादर, चेंबूर समेत अन्य इलाकों में CJP के समर्थन में सड़कों पर उतरे थे. 900 से ज्यादा लोगों के खिलाफ बिना इजाजत के इकट्ठा होने और लोगों को प्रदर्शन के लिए उकसाने के आरोप में केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है.

मुंबई पुलिस के मुताबिक, सबसे अधिक शिवाजी पार्क थाने में 600 से अधिक लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए. इसके अलावा, माहिम पुलिस स्टेशन में 100 से ज्यादा, दादर में 70 से ज्यादा, सायन में 40 से ज्यादा, वर्ली में 21, कालाचौकी और भोईवाड़ा में 20-20 से अधिक और वडाला टीटी पुलिस स्टेशन में 25 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए. शहर भर में अलग-अलग जगहों पर हुए विरोध प्रदर्शनों के लिए अलग-अलग पुलिस स्टेशनों पर अलग-अलग FIR दर्ज की गई हैं, और इन सभी मामलों में आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है.

कोई गिरफ्तारी नहीं हुई
पुलिस ने विरोध प्रदर्शन में शामिल छात्रों और आयोजकों को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है. शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए, पुलिस ने रोकथाम के उपायों के तहत कुछ प्रदर्शनकारियों को 'कारण बताओ' नोटिस भी जारी किए हैं. शिवाजी पार्क थाने से मिली जानकारी के अनुसार, प्रदर्शनकारियों को BNS (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 35(3) के तहत नोटिस दिए गए हैं. यह धारा उन अपराधों पर लागू होती है जिनमें सात साल से कम की सजा हो सकती है; ऐसे मामलों में, तुरंत गिरफ्तारी के बजाय, आरोपी को जांच अधिकारी के सामने पेश होने का नोटिस जारी किया जाता है.

मुंबई में छात्रों का प्रदर्शन
मुंबई में छात्रों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आगे की कानूनी प्रक्रिया उसी हिसाब से आगे बढ़ रही है. प्रदर्शनकारियों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकीलों ने इस पुलिस कार्रवाई का विरोध किया है, और शांतिपूर्ण विरोध के खिलाफ ऐसे नोटिस जारी करने को गैर-कानूनी बताया है और चेतावनी दी है कि वे इस मामले को लेकर हाई कोर्ट जाएंगे.

छात्रों के मोबाइल फोन पर नोटिस
पुलिस ने मुंबई में सड़कों पर उतरे छात्रों के मोबाइल फोन पर WhatsApp से नोटिस भेजना शुरू कर दिया है. छात्र और अभिभावक परेशान हैं, क्योंकि ये नोटिस मंगलवार सुबह से ही आने लगे थे. छात्र संगठनों ने इस कदम की कड़ी निंदा की है. उनका आरोप है कि पुलिस की यह कार्रवाई युवाओं को डराने और उनकी आवाज दबाने की कोशिश है.

पुलिस ने सोमवार को सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था और बाद में छोड़ दिया. हालांकि, मंगलवार सुबह से ही, कई स्टूडेंट्स को WhatsApp नोटिस मिलने लगे, जिसमें उन्हें पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया था. पुलिस छात्रों को चेतावनी दे रही है कि उन्हें अपने करियर और पासपोर्ट वेरिफिकेशन को लेकर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.

छात्रों को दी गई चेतावनी
शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए, मुंबई पुलिस ने प्रदर्शन में भाग लेने वाले इन स्टूडेंट्स को घर पर रहने और आगे विरोध प्रदर्शन में हिस्सा न लेने का निर्देश दिया है. पुलिस ने उन्हें चेतावनी दी है कि अगर इन प्रदर्शनों में हिस्सा लेने के लिए उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाती है, तो उनका एकेडमिक करियर खतरे में पड़ सकता है, और उन्हें पासपोर्ट वेरिफिकेशन और दूसरी प्रशासनिक प्रक्रिया के दौरान दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

स्टूडेंट्स ने यह भी आरोप लगाया है कि कुछ लोगों से डिजिटल मॉनिटरिंग डेटा देने या अपनी 'लाइव लोकेशन' साझा करने के लिए कहा जा रहा है.

छात्र संगठनों ने पुलिस कार्रवाई की निंदा की
छात्र संगठन पुलिस कार्रवाई के खिलाफ आक्रामक रुख अपना रहे हैं. ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन (AISF) के आमिर काजी ने इन तरीकों पर कड़ी आपत्ति जताई है. उन्होंने आरोप लगाया, "शिवाजी पार्क में हो रहे प्रदर्शन के बारे में माहिम पुलिस थाने ने 100 से ज्यादा नोटिस जारी किए हैं. पहले, प्रदर्शन से जुड़ी कार्रवाई आमतौर पर आयोजकों या खास कार्यकर्ताओं के खिलाफ की जाती थी; लेकिन, अब आम स्टूडेंट्स और प्रदर्शन कर रहे युवाओं को निशाना बनाया जा रहा है. यह सब युवाओं में डर का माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है."

छात्र संगठन 'मुंबई अगेंस्ट सप्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स (MASS)' ने भी मुंबई पुलिस की कार्रवाई की निंदा की है. संगठन ने कहा है कि छात्रों की लोकतांत्रित आवाज को दबाने के लिए कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है. MASS ने आगे कहा कि इस कार्रवाई का सामना कर रहे स्टूडेंट्स को मुफ्त कानूनी सलाह और मदद देने के लिए कई वकील आगे आए हैं.

मुंबई में 6 अगस्त तक निषेधाज्ञा लागू: 'कॉकरोच जनता पार्टी' और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में, साथ ही NEET परीक्षा में गड़बड़ियों के खिलाफ मुंबई में अलग-अलग जगहों पर रोजाना प्रदर्शन हो रहे हैं. इसको देखते हुए शहर में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है.

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