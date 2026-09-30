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4 साल तक रेफ्रिजरेटर में रखा पिता की डेड बॉडी, मुंबई में बेहद चौंकाने वाला मामला

शव को पिछले चार सालों से रेफ्रिजरेटर रखा था, मौके पर पुलिस ( ETV Bharat )

मुंबई: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से पितृ पक्ष के समय एक अलग तरह की घटना सामने आई है. यहां एक परिवार ने अपने मृत पिता के शव को पिछले चार सालों से रेफ्रिजरेटर रखा था. जून 2022 में कैंसर और बढ़ती उम्र के कारण 78 साल के बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई थी.

अपने पिता के लिए बहुत प्यार और 'क्रायोनिक्स' (जो अमेरिका में होता है) के कॉन्सेप्ट में विश्वास के कारण परिवार ने बुजुर्ग का अंतिम संस्कार न करने का फैसला किया. परिवार ने शव को सुरक्षित रखने के लिए 50 लाख रुपये से ज्यादा खर्च किए. वे इसके लिए एजेंसी को हर महीने अच्छी-खासी फीस भी दे रहे थे. घटना कैसे सामने आई

अपने घर के पुर्ननिर्माण से पहले परिवार ने पिता के शव को घर पर ही फ्रीजर में रखा था. बाद में उन्होंने शव को मलाड के एक बंद डे-केयर सेंटर के फ्रीजर में रख दिया. लेकिन जब घर से बदबू आने लगी तो स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी. उसके बाद लोगों को इसके बारे में जानकारी मिली. कुरार पुलिस ने मामले की जांच की. कोई गड़बड़ी का सबूत नहीं मिलने पर अब तक उसने कोई कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की है. पुलिस के पूछताछ करने पर मृतक की बुजुर्ग पत्नी और बड़े बच्चों ने उनकी मौत से जुड़े सभी जरूरी कागजात दिखाए. परिवार अभी इस बात पर सोच-विचार कर रहा है कि अंतिम संस्कार किया जाए या शव को विदेश भेजा जाए. इस घटना ने मुंबई पुलिस और स्थानीय लोगों दोनों को हैरान कर दिया है. कुरार पुलिस स्टेशन के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि पुलिस और परिवार दोनों ही इस तरह से शव को सुरक्षित रखने की कानूनी बातों और इसे कितने समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, इस बारे में कानूनी सलाह ले रहे हैं.