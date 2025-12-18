ETV Bharat / bharat

250 किमी प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ाई लेम्बोर्गिनी, पुलिस ने दर्ज किया केस, वाहन जब्त

मुंबई: महाराष्ट्र की मुंबई पुलिस ने बुधवार देर रात एक ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का केस दर्ज किया. ड्राइवर की पहचान खार (वेस्ट) के 36 साल के जाने-माने कार डीलर फैज अदनवाला के रूप में हुई है. यह एक्शन उन लोगों के लिए मुंबई पुलिस की तरफ से एक चेतावनी है जो स्पीड लिमिट पार करके वाहन चलाते हैं.

बता दें कि वर्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो के सामने आने के बाद इस संबंध में ऑफिशियल केस दर्ज किया था. जानकारी के मुताबिक फैज की कार को सीज कर लिया गया है और ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. वीडियो में ड्राइवर दुनिया की सबसे अच्छी SUV में से एक लेम्बोर्गिनी उरुस को 250 किमी प्रति घंटा की स्पीड से चलाता हुआ दिख रहा है.

तीन गुना ज्यादा लिमिट

यह स्पीड बांद्रा-वर्ली सी लिंक पर स्पीड लिमिट से तीन गुना ज्यादा थी. जांच के बाद पुलिस ने ड्राइवर की पहचान फैज अदनवाला के तौर पर की. पुलिस ने यह साफ किया है कि ड्राइवर पब्लिक सड़कों पर स्पीड लिमिट पार न करें और ऐसे ड्राइवरों के खिलाफ सख़्त कार्रवाई की जाएगी.