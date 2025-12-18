ETV Bharat / bharat

250 किमी प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ाई लेम्बोर्गिनी, पुलिस ने दर्ज किया केस, वाहन जब्त

मुंबई पुलिस ने लापरवाही से गाड़ी चलाने वालों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है.

Mumbai
रोड पर 250 किमी प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ाई लेम्बोर्गिनी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 18, 2025 at 2:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: महाराष्ट्र की मुंबई पुलिस ने बुधवार देर रात एक ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का केस दर्ज किया. ड्राइवर की पहचान खार (वेस्ट) के 36 साल के जाने-माने कार डीलर फैज अदनवाला के रूप में हुई है. यह एक्शन उन लोगों के लिए मुंबई पुलिस की तरफ से एक चेतावनी है जो स्पीड लिमिट पार करके वाहन चलाते हैं.

बता दें कि वर्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो के सामने आने के बाद इस संबंध में ऑफिशियल केस दर्ज किया था. जानकारी के मुताबिक फैज की कार को सीज कर लिया गया है और ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. वीडियो में ड्राइवर दुनिया की सबसे अच्छी SUV में से एक लेम्बोर्गिनी उरुस को 250 किमी प्रति घंटा की स्पीड से चलाता हुआ दिख रहा है.

तीन गुना ज्यादा लिमिट
यह स्पीड बांद्रा-वर्ली सी लिंक पर स्पीड लिमिट से तीन गुना ज्यादा थी. जांच के बाद पुलिस ने ड्राइवर की पहचान फैज अदनवाला के तौर पर की. पुलिस ने यह साफ किया है कि ड्राइवर पब्लिक सड़कों पर स्पीड लिमिट पार न करें और ऐसे ड्राइवरों के खिलाफ सख़्त कार्रवाई की जाएगी.

सबसे पावरफ़ुल SUV
लेम्बोर्गिनी उरुस दुनिया की सबसे तेज और सबसे पावरफ़ुल 'सुपर SUV' में से एक है. इसमें पावरफ़ुल 4.0-लीटर (V8) ट्विन-टर्बो इंजन लगा है, जो 789 bhp की जबरदस्त पावर देता है. यह इंजन कार को 312 किमी प्रति घंटा की टॉप स्पीड तक पहुंचने देता है. यह सिर्फ 3.3 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है.

अडैप्टिव एयर सस्पेंशन बहुत आरामदायक राइड देता है. कार में हाई-क्वालिटी अल्केंटरा लेदर का इस्तेमाल किया गया है और कार्बन फाइबर और स्टेट-ऑफ-द-आर्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम का इस्तेमाल हवाई जहाज के कॉकपिट में होने का एहसास देता है. भारतीय बाजार में लेम्बोर्गिनी उरुस की कीमत 4 करोड़ रुपये से ज्यादा है.

यह भी पढ़ें- भगोड़े मेहुल चोकसी का नया ठिकाना, बैरक नंबर 12, ऑर्थर रोड जेल मुंबई !

TAGGED:

MUMBAI POLICE NEWS
OVERSPEEDING CAR IN MUMBAI
MUMBAI TRAFFIC RULES VIOLATION CASE
SEA LINK
MUMBAI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.