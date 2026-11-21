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मुंबई: घाटकोपर के पास पार्क में कपल से छेड़छाड़ और मारपीट, वीडियो वायरल होने पर 8 आरोपी हिरासत में

घाटकोपर पुलिस का बड़ा एक्शन: पार्क में जोड़े को पीटने वाले 8 हुड़दंगी दबोचे गए ( ETV Bharat )

मुंबई: मुंबई पुलिस ने घाटकोपर–कुर्ला वेस्ट इलाके के एक सार्वजनिक पार्क में घूमने आए एक युवा जोड़े को घेरने, युवती से छेड़छाड़ करने और उनके साथ बेरहमी से मारपीट करने के मामले में आठ नाबालिग लड़कों को हिरासत में लिया है. सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए यह कार्रवाई की है.

फोटो खींचने के दौरान घेरकर किया हमला

जानकारी के अनुसार, यह घटना 20 नवंबर की शाम कुर्ला वेस्ट स्थित फीनिक्स मार्केटसिटी मॉल के पास एक नगर निगम पार्क में हुई. नवी मुंबई का रहने वाला एक युवा जोड़ा पार्क में घूमने आया था और वहां तस्वीरें खींच रहा था. इसी दौरान 8 से 10 नाबालिग लड़कों के एक समूह ने उन्हें घेर लिया और युवती के साथ अभद्र व्यवहार व छेड़छाड़ शुरू कर दी.