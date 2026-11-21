मुंबई: घाटकोपर के पास पार्क में कपल से छेड़छाड़ और मारपीट, वीडियो वायरल होने पर 8 आरोपी हिरासत में
नवी मुंबई का रहने वाला एक युवा जोड़ा पार्क में घूमने आया था, इसी दौरान नाबालिग लड़कों के एक समूह ने उन्हें घेर लिया.
Published : November 21, 2026 at 4:46 PM IST
मुंबई: मुंबई पुलिस ने घाटकोपर–कुर्ला वेस्ट इलाके के एक सार्वजनिक पार्क में घूमने आए एक युवा जोड़े को घेरने, युवती से छेड़छाड़ करने और उनके साथ बेरहमी से मारपीट करने के मामले में आठ नाबालिग लड़कों को हिरासत में लिया है. सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए यह कार्रवाई की है.
फोटो खींचने के दौरान घेरकर किया हमला
जानकारी के अनुसार, यह घटना 20 नवंबर की शाम कुर्ला वेस्ट स्थित फीनिक्स मार्केटसिटी मॉल के पास एक नगर निगम पार्क में हुई. नवी मुंबई का रहने वाला एक युवा जोड़ा पार्क में घूमने आया था और वहां तस्वीरें खींच रहा था. इसी दौरान 8 से 10 नाबालिग लड़कों के एक समूह ने उन्हें घेर लिया और युवती के साथ अभद्र व्यवहार व छेड़छाड़ शुरू कर दी.
पत्थरों, बेल्ट और लकड़ी से की गई पिटाई
जब युवक और युवती ने इसका विरोध किया, तो विवाद हिंसक झड़प में बदल गया. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आसपास अन्य बच्चों की मौजूदगी के बावजूद आरोपियों ने दबंगई दिखाते हुए युवक पर लात-घूंसों, पत्थरों और बेल्ट से हमला कर दिया. बीच-बचाव करने आई युवती के सिर पर भी लकड़ी की किसी वस्तु से वार किया गया, जिसके बाद जोड़ा किसी तरह वहां से निकल सका.
वायरल वीडियो के बाद हरकत में आई पुलिस
वहां मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी ने इस पूरी घटना को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया. वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही घाटकोपर पुलिस हरकत में आई और पीड़िता की शिकायत के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आठों नाबालिगों को हिरासत में ले लिया.
बीएनएस की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज
पुलिस उपायुक्त गणेश शिंदे ने बताया कि कानून के साथ संघर्षरत इन आठों नाबालिगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 189(2), 189(4) (गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होना), 118(1) (खतरनाक हथियारों से चोट पहुंचाना), 352 (शांति भंग करने के इरादे से अपमान करना) और 351(2) (आपराधिक धमकी देना) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.
अभिभावकों को नोटिस, पुलिस की सख्त चेतावनी
मुंबई पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सभी आरोपियों को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा. इसके अलावा, पुलिस ने मामले में शामिल कुछ नाबालिगों के माता-पिता को भी नोटिस जारी कर थाने तलब किया है और चेतावनी दी है कि सार्वजनिक स्थलों पर नागरिकों को परेशान करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.
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