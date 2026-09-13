मनोज जरांगे को मुंबई में भूख हड़ताल की इजाजत नहीं मिली, मराठा कार्यकर्ता अपने फैसले पर अड़े
मनोज जरांगे ने मुंबई पुसिल के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है. वह विरोध प्रदर्शन करने के अपने फैसले पर अडिग हैं.
Published : September 13, 2026 at 7:03 PM IST
मुंबई: मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे मुंबई के आजाद मैदान में भूख हड़ताल करने वाले थे. मुंबई पुलिस ने उन्हें इसकी इजाजत देने से इनकार कर दिया है. पुलिस को दिए आवेदन में जरांगे ने भरोसा दिलाया था कि वह सभी शर्तों और नियमों का पालन करेंगे. लेकिन आजाद मैदान पुलिस ने 19 सितंबर को होने वाली भूख हड़ताल के लिए उनके आवेदन को खारिज कर दिया.
पुसिल के इस फैसले से मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन करने वाले कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है. मनोज जरांगे ने साफ कर दिया है कि वह विरोध प्रदर्शन करने के अपने फैसले पर अडिग हैं.
आजाद मैदान पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर राजू बिडकर ने एक पत्र में बताया कि अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की इजाजत इसलिए नहीं दी गई क्योंकि इस तरह के विरोध-प्रदर्शन से दक्षिण मुंबई में आम जनजीवन पर असर पड़ सकता है - खासकर स्कूलों, अस्पतालों, न्यायपालिका, सार्वजनिक परिवहन और स्वास्थ्य सेवाओं पर - जिससे कानून-व्यवस्था की गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है.
गणेशोत्सव के कारण सुरक्षा संबंधी चिंताएं: पुलिस अधिकारी के मुताबिक मुंबई में 14 सितंबर से बड़े पैमाने पर गणेशोत्सव का जश्न शुरू हो रहा है, जिसके लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की जरूरत होगी. इतनी भीड़ के बीच विरोध-प्रदर्शन करने से लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं पैदा हो सकती हैं.
अदालत के आदेश और नए नियम: पुलिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों (खासकर अमित साहनी केस), बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देशों और 'सार्वजनिक सभाओं, विरोध प्रदर्शनों और जुलूसों के लिए नियम 2025' की धारा 46 (5)(6) के कारण अनुमति नहीं दी जा सकती.
जगह की कमी: पुलिस के मुताबिक, जरांगे का अनुमान है कि भूख हड़ताल में 4,000 से 4,500 प्रदर्शनकारी शामिल होंगे, लेकिन आजाद मैदान में इतने लोगों के लिए जगह नहीं है. 2024 में हुए पिछले प्रदर्शनों से ट्रैफिक, स्कूलों, कारोबार और अस्पतालों के कामकाज पर असर पड़ा था; इस बार भी मुंबई की रोजमर्रा की जिंदगी पर वैसा ही असर पड़ने की आशंका है.
पुलिस के मुताबिक 2024 के विरोध-प्रदर्शन के दौरान 5,000 प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए थे और उनमें से कुछ के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे. इसके अलावा, पुलिस का कहना है कि कानून-व्यवस्था की गंभीर समस्या पैदा हो सकती है क्योंकि जरांगे ने पहले ही 'मुंबई बंद' का आह्वान किया है. इन्हीं कारणों से, पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आजाद मैदान में 19 सितंबर से होने वाले विरोध-प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा सकती है.
हम सरकार के नियमों को नहीं मानते: जरांगे
मुंबई में विरोध प्रदर्शन की इजाजत न मिलने के बाद मनोज जरांगे ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है. सख्त रुख अपनाते हुए जरांगे ने कहा, "हम संविधान को मानते हैं. अगर सरकार कानून का उल्लंघन करती है, तो अदालतें न्याय करती हैं. हम सरकार के नियमों से बंधे नहीं हैं और न ही उन्हें मानते हैं."
जरांगे ने आरोप लगाया कि मुंबई में विरोध प्रदर्शनों को लेकर अदालत का रुख साफ होने के बावजूद प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई. उन्होंने कहा, "अनुमति न देना दुर्भावनापूर्ण है. यह बात कि कोर्ट ने मुंबई में विरोध-प्रदर्शन करने की इजाजत दी है, फिर भी अनुमति नहीं दी जा रही है, इससे यह छिपी हुई दुश्मनी साफ जाहिर होती है."
पिछले साल गणेशोत्सव के दौरान हुए विरोध-प्रदर्शन का जिक्र करते हुए जरांगे ने कहा कि उस समय उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया था. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस साल गणेशोत्सव का जुलूस तय कार्यक्रम के अनुसार ही निकलेगा और वे भी अपनी योजना के मुताबिक भूख हड़ताल करेंगे.
जरांगे ने बताया कि पुलिस के अनुमति न देने के फैसले के खिलाफ वह कानूनी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "हमारे वकील आज से अपना काम शुरू कर देंगे. वे तय करेंगे कि पुलिस कमिश्नर से संपर्क किया जाए या कोई और कानूनी रास्ता अपनाया जाए."
मराठा कार्यकर्ता जरांगे ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए. उन्होंने कहा, "पुलिस निरीक्षकों ने कानून को ताक पर रख दिया है. कानून को सिर्फ अपनी सुविधा के हिसाब से लागू नहीं किया जा सकता. उन्होंने आगे कहा, "हम तानाशाही और गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे."
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