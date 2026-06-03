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अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेल के खिलाफ महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना में मुंबई पुलिस का एक्शन, MD ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़

मीरा-भायंदर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तेलंगाना में करोड़ों रुपये की एमडी ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है.

Mumbai police busted almost 100 cr. MD and related susstance from Maharashtra, Gujrat and Telangana
अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेल के खिलाफ महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना में मुंबई पुलिस का एक्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 3, 2026 at 2:12 PM IST

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मुंबई: महाराष्ट्र की मुंबई पुलिस को ड्रग्स नेटवर्क के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी मिली है. उसने एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़ किया है, जो पूरे महाराष्ट्र के साथ-साथ तेलंगाना और गुजरात में फैला हुआ था. यह ड्रग नेटवर्क युवाओं को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है.

इसी लीड पर कार्रवाई करते हुए, मुंबई पुलिस ने गुजरात और तेलंगाना में ऑपरेशन चलाए, जिसमें लगभग 100 करोड़ का अवैध सामान जब्त किया गया. इस मामले में मुंबई पुलिस ने एक महिला कार ड्राइवर को पकड़ा है, जो मुंबई और उसके आस-पास के इलाकों में ड्रग्स सप्लाई करने के लिए ओला या उबर ड्राइवर बनकर आती थी.

Mumbai police busted almost 100 cr. MD and related susstance from Maharashtra, Gujrat and Telangana
अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेल के खिलाफ महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना में मुंबई पुलिस का एक्शन (ETV Bharat)

साथ ही 'पप्पू' नाम के उस व्यक्ति को भी पकड़ा है, जिसने उसे नशीले पदार्थ (नारकोटिक्स) सप्लाई किए थे. उनसे मिली जानकारी के आधार पर, मुंबई पुलिस ने गुजरात के नर्मदा जिले के एक गांव में छापा मारा, जहां उन्होंने मेफेड्रोन (एमडी) बनाने वाली एक फैक्ट्री को बंद कर दिया और 75 करोड़ रुपये के नारकोटिक्स जब्त किए.

इस बीच, एक अलग लेकिन वैसे ही ऑपरेशन में, मीरा-भायंदर और वसई-विरार पुलिस फोर्स की एक जॉइंट टीम ने तेलंगाना के जहीराबाद में चल रही एक और एमडी बनाने की फैक्ट्री पर कार्रवाई करते हुए उसे बंद कर दिया. इस ऑपरेशन के दौरान 21 करोड़ रुपये का अवैध सामान जब्त किया गया. पुलिस ने दावा किया है कि इस फैक्ट्री में रोजाना 20 करोड़ रुपये के नारकोटिक्स (नशीली दवाइयां) बनाए जा रहे थे.

Mumbai police busted almost 100 cr MD and related substance from Maharashtra, Gujrat and Telangana
अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेल के खिलाफ मुंबई पुलिस का एक्शन (ETV Bharat)

साकीनाका पुलिस की कार्रवाई
मुंबई के साकीनाका पुलिस स्टेशन की एंटी-नारकोटिक्स सेल ने गुजरात के नर्मदा जिले के एक गांव में छापा मारा, और नारकोटिक पदार्थ MD (मेफेड्रोन) बनाने वाली एक फैक्ट्री को सफलतापूर्वक बंद कर दिया. साकीनाका पुलिस ने इस फैक्ट्री से लगभग 75 करोड़ का प्रतिबंधित सामान जब्त किया, जिसमें 20 किलोग्राम लिक्विड एमडी भी शामिल था. पुलिस उपायुक्त (DCP) दत्ता नलावडे ने पुष्टि किया कि इस केस के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

अरेस्ट किए गए आरोपी कौन हैं?
21 मई को, साकीनाका पुलिस को खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली कि एक महिला अंधेरी-घाटकोपर लिंक रोड पर पेनिनसुला होटल के पास नारकोटिक्स बेचने आने वाली है. इस टिप-ऑफ पर एक्शन लेते हुए, पुलिस ने एक जाल बिछाया और मुस्कान समीर खान (26) नाम की एक महिला ऐप-बेस्ड टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार किया. उसके पास से 101 ग्राम एमडी जब्त किया गया.

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अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेल के खिलाफ मुंबई पुलिस का एक्शन (ETV Bharat)

सख्ती से पूछताछ करने पर, उसने कबूल किया कि उसने ये ड्रग्स मुंब्रा के रहने वाले 56 साल के वडाल कमर अबुल वफा चौधरी, उर्फ ​​'पप्पू' से खरीदे थे. क्योंकि पप्पू इस गैर-कानूनी धंधे में माहिर है, इसलिए वह पहले से ही पुलिस के रडार पर था. पिछले 7 से 8 सालों से, पप्पू मुस्कान को ड्रग्स सप्लाई कर रहा था. मुस्कान ड्रग्स को पूरे मुंबई में ग्राहकों को बेचती थी. 26 मई को साकीनाका पुलिस ने पप्पू को मुंब्रा के शिलफाटा इलाके से हिरासत में लिया.

गुजरात में ड्रग फैक्ट्री बंद
पप्पू से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर पता चला कि गुजरात में 'MD' (मेफेड्रोन) बनाने की एक फैक्ट्री चल रही थी. इस खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, साकीनाका पुलिस की एक स्पेशल टीम सीधे गुजरात के नर्मदा जिले के नंदोद तालुका के वरखाड़ गांव पहुंची. यह गैर-कानूनी काम गांव के एक रिहायशी घर में चल रहा था.

पुलिस ने उस जगह पर छापा मारा और नशीली दवाएं बनाने में इस्तेमाल होने वाला भारी मात्रा में सामान जब्त किया. इस ऑपरेशन के दौरान, पुलिस ने 20 किलो लिक्विड एमडी, जिसकी मार्केच में कीमत 74.46 करोड़ रुपये बताई जा रही है और कई खतरनाक केमिकल जब्त किए. जिनमें 26 किलो 2-ब्रोमो, 4 मिथाइलएनिलिन, 50 लीटर 4-मिथाइलप्रोपियोफेनोन, 20 लीटर मोनोमिथाइलमाइन, 13.50 लीटर ब्रोमीन और 35 लीटर क्लोरोफॉर्म शामिल थे.

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अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेल के खिलाफ महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना में मुंबई पुलिस का एक्शन (ETV Bharat)

इसके अलावा, एक स्टिरर मशीन, दो कमर्शियल रेफ्रिजरेटर और मेटल हीटिंग यूनिट जैसे उपकरण जब्त किए गए. पुलिस उपायुक्त (DCP) दत्ता नलावडे ने बताया कि जब्त किए गए अवैध सामान (कॉन्ट्राबेंड) और उपकरण की कुल कीमत लगभग 75 करोड़ रुपये है.

मीरा रोड पुलिस ऑपरेशन ने तेलंगाना में बड़ी ड्रग फैक्ट्री को ध्वस्त किया
मीरा रोड में एक महिला के घर से नशीली दवा 'MD' (मेफेड्रोन) जब्त होने के बाद, पुलिस ने जो जांच और ऑपरेशन शुरू किया, उससे तेलंगाना में चल रहे एक बड़े ड्रग बनाने वाले रैकेट का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ हुआ है. इस जगह पर, रोजाना कम से कम 20 करोड़ रुपये की एमडी ड्रग्स बनाई जा रही थीं. मीरा-भायंदर और वसई-विरार पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम डिटेक्शन यूनिट 4 ने तेलंगाना के जहीराबाद में चल रही एक MD ड्रग बनाने वाली फैक्ट्री को ध्वस्त किया है.

इस ऑपरेशन के दौरान, 21 करोड़ रुपये का प्रतिबंधित सामान जब्त किया गया. पुलिस का दावा है कि इस फैक्ट्री में रोजाना 20 करोड़ रुपये की नशीली दवाएं बनाई जा रही थीं.

ऑपरेशन कैसे हुआ
4 अप्रैल को, पुलिस ने नयानगर में छेड़ा आदर्श बिल्डिंग में रहने वाली फिरदौस अरबाज कुरैशी के घर पर छापा मारा. इस ऑपरेशन के दौरान, 1.324 किलोग्राम एमडी ड्रग्स जब्त की गई. इस ड्रग्स की कीमत 2.66 करोड़ रुपये बताई गई. इसके बाद, फिरदौस और उसके पति, अरबाज वकील कुरैशी के खिलाफ नयानगर पुलिस स्टेशन में NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया.

इस मामले की चल रही जांच के तहत, मीरा रोड, आजाद मैदान, मालवानी, मनोर और खालापुर इलाकों से 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 13.66 करोड़ रुपये का प्रतिबंधित सामान जब्त किया गया.

रोज 20 करोड़ रुपये कीमत की एमडी ड्रग्स का उत्पादन
जांच के दौरान, आरोपियों में से एक, संदीप नायडू को रायगढ़ जिले के खालापुर से गिरफ्तार किया गया. इसके बाद, नासिर उर्फ ​​बाबा जामिनिया शेख और महमूद महबूब खान को हैदराबाद से हिरासत में लिया गया. इन लोगों से पूछताछ में पता चला कि तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के जहीराबाद तालुका में एक फार्महाउस के अंदर MD बनाने की फैक्ट्री चल रही थी.

पुलिस ने तुरंत उस जगह पर छापा मारा और फैक्ट्री को बंद कर दिया. मौके पर, अधिकारियों ने तीन किलोग्राम MD ड्रग्स के साथ-साथ कुल 2,293 लीटर प्रतिबंधित केमिकल जब्त किए. प्रतिबंधित केमिकल में क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, मोनोमेथिलमाइन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और '2-ब्रोमो' (NDPS एक्ट के तहत एक कंट्रोल्ड पदार्थ) शामिल हैं.

इसके अलावा, नशीली दवाओं को बनाने में इस्तेमाल होने वाले दूसरे सामान और उपकरण, जिनकी कुल कीमत 6.32 करोड़ रुपये है, जब्त किए गए हैं. इस पूरे मामले में इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल से लिंक होने के सबूत सामने आए हैं.

अब तक इस केस के सिलसिले में 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. क्राइम ब्रांच इस बड़े रैकेट के बारे में और सुराग ढूंढने के लिए आगे की जांच कर रही है. जांच से पता चला है कि 'MD' (मेफेड्रोन) के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स की सप्लाई चेन, साथ ही इससे जुड़े वित्तीय लेन-देन, कई राज्यों में फैले हुए हैं.

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