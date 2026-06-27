मुंबई में बड़ी साजिश नाकाम, 14,900 जहरीले कैप्सूल के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार, एक गंभीर
मुंबई पुलिस ने मुहर्रम जुलूस के दौरान जहरीले कैप्सूल बांटने की कथित साजिश का पर्दाफाश करते हुए एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है.
Published : June 27, 2026 at 8:31 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्र में बड़ी साजिश का भंडाफोड़ हुआ है. मुंबई में जहरीले कैप्सूल जब्त किए गए हैं. पुलिस के मुताबिक चूहे मारने वाली दवा की कैप्सूल बांटते हुए पकड़ा गया है. 14 हजार 900 कैप्सूल जब्त किए गए हैं.
साउथ मुंबई के बायकुला इलाके में मुहर्रम जुलूस के दौरान ये गोलियां बांटने वाले आरोपी को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के पास से 14,900 ज़हरीली गोलियां ज़ब्त की गईं. मुंबई पुलिस के डीसीपी जयंत मीणा ने बताया कि इन गोलियों के सेवन से कुछ युवक बीमार पड़ गए, इनमें एक व्यक्ति की हालत गंभीर है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
मीणा के मुताबिक, गिरफ्तार व्यक्ति, फैयाज प्रेमजी (39), मूल रूप से पुणे के विमान नगर इलाके का रहने वाला है. आरोपी के घर की तलाशी लेने पर, पुलिस को ऐसे 14,900 तैयार कैप्सूल का बड़ा स्टॉक मिला. इसके अलावा, फैय्याज द्वारा 50 किलो ज़हरीले केमिकल 'जिंक फॉस्फाइड' और 30,000 कैप्सूल के लिए ऑनलाइन ऑर्डर दिए जाने के सबूत मिले हैं, जिसका मकसद कई नागरिकों को भारी नुकसान पहुंचाना था.
आरोपी ने चौंकाने वाला कबूलनामा किया है कि उसने हर कैप्सूल में एक ग्राम जिंक फॉस्फाइड मिलाकर ये जहरीली गोलियां बनाई थीं.
चिंता की बात यह है कि आरोपी पिछले साल ईरान और इराक गया था. इसलिए, मुंबई पुलिस अब इस काम के पीछे उसके असली मकसद की जांच कर रही है और यह भी कि क्या उसका किसी इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन से कोई कनेक्शन है.
डीसीपी मीणा ने कहा कि पुलिस सभी पहलुओं की अच्छी तरह से जांच कर रही है, जिसमें यह भी शामिल है कि आरोपी ने इतनी बड़ी मात्रा में जहरीली गोलियां क्यों बनाईं और उसका असली मकसद क्या था. शुरुआती जांच में इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि यह घटना 'लोन वुल्फ अटैक' हो सकता है – एक तरह की टेरर घटना जिसमें कोई अकेला आदमी बिना किसी बाहरी मदद के आम लोगों को निशाना बनाकर बड़ा हमला करता है.
उन्होंने कहा, "खास लोगों को टारगेट करके बड़ा नुकसान पहुंचाने के इरादे से, आरोपी ने ऑनलाइन 30,000 खाली कैप्सूल और 100 किलो 'ज़िंक फॉस्फाइड' ऑर्डर किया था.
शुक्रवार को मुहर्रम के जुलूस के दौरान, कुछ लोगों को पेट में तेज़ दर्द और उल्टी होने लगी. जब लोगों को पता चला कि उन्होंने ये गोलियां खा ली हैं, तो उन्होंने दूसरों की मदद से उसी रात पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. जांच में पता चला कि एक आदमी जुलूस में शामिल लोगों को ये गोलियां फ्री में बांट रहा था, और दावा कर रहा था कि ये पेनकिलर हैं. शक वितरक पर हुआ, जिससे बायकुला पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की. मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग का इस्तेमाल करके, पुलिस ने उसी रात आरोपी को उसके घर से पकड़ लिया.
उसके घर की तलाशी में 15,000 कैप्सूल और लगभग 50 किलो चूहे मारने की दवा (जिंक फॉस्फाइड) जब्त की गई. अगर ये गोलियां लोगों में बांटी जातीं, तो सैकड़ों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने शुरू में उन्हें गुमराह करने की कोशिश की कि ये गोलियां सिर्फ पेनकिलर हैं.
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