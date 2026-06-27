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मुंबई में बड़ी साजिश नाकाम, 14,900 जहरीले कैप्सूल के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार, एक गंभीर

आरोपी के पास से बरामद जहरीले कैप्सूल ( ETV Bharat )

मुंबई : महाराष्ट्र में बड़ी साजिश का भंडाफोड़ हुआ है. मुंबई में जहरीले कैप्सूल जब्त किए गए हैं. पुलिस के मुताबिक चूहे मारने वाली दवा की कैप्सूल बांटते हुए पकड़ा गया है. 14 हजार 900 कैप्सूल जब्त किए गए हैं. साउथ मुंबई के बायकुला इलाके में मुहर्रम जुलूस के दौरान ये गोलियां बांटने वाले आरोपी को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के पास से 14,900 ज़हरीली गोलियां ज़ब्त की गईं. मुंबई पुलिस के डीसीपी जयंत मीणा ने बताया कि इन गोलियों के सेवन से कुछ युवक बीमार पड़ गए, इनमें एक व्यक्ति की हालत गंभीर है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मीणा के मुताबिक, गिरफ्तार व्यक्ति, फैयाज प्रेमजी (39), मूल रूप से पुणे के विमान नगर इलाके का रहने वाला है. आरोपी के घर की तलाशी लेने पर, पुलिस को ऐसे 14,900 तैयार कैप्सूल का बड़ा स्टॉक मिला. इसके अलावा, फैय्याज द्वारा 50 किलो ज़हरीले केमिकल 'जिंक फॉस्फाइड' और 30,000 कैप्सूल के लिए ऑनलाइन ऑर्डर दिए जाने के सबूत मिले हैं, जिसका मकसद कई नागरिकों को भारी नुकसान पहुंचाना था. आरोपी ने चौंकाने वाला कबूलनामा किया है कि उसने हर कैप्सूल में एक ग्राम जिंक फॉस्फाइड मिलाकर ये जहरीली गोलियां बनाई थीं. चिंता की बात यह है कि आरोपी पिछले साल ईरान और इराक गया था. इसलिए, मुंबई पुलिस अब इस काम के पीछे उसके असली मकसद की जांच कर रही है और यह भी कि क्या उसका किसी इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन से कोई कनेक्शन है.