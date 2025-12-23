ETV Bharat / bharat

'मुंबई का अगला मेयर BJP से ही होगा': निकाय चुनाव में मिली जीत के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने भरी हुंकार

महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण. ( ETV Bharat )