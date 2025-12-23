'मुंबई का अगला मेयर BJP से ही होगा': निकाय चुनाव में मिली जीत के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने भरी हुंकार
महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने स्थानीय निकाय चुनाव में मिली जीत का श्रेय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दिया.
मुंबई: महाराष्ट्र में हाल ही में संपन्न हुए 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के चुनाव परिणामों ने राज्य की राजनीतिक दिशा स्पष्ट कर दी है. इन चुनावों में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने एकतरफा जीत हासिल करते हुए 215 नगर पालिकाओं पर अपना परचम लहराया है. इसमें भारतीय जनता पार्टी अकेले 129 सीटें जीतकर राज्य की नंबर-1 पार्टी बनकर उभरी है. इस जीत के बाद भाजपा की नजर मुंबई के महापौर (मेयर) पद पर है.
महायुति का दबदबा, मविआ पिछड़ी
चुनाव परिणामों के आंकड़ों के अनुसार, महायुति गठबंधन के कुल 215 महापौर (नगराध्यक्ष) निर्वाचित हुए हैं. इसके मुकाबले विपक्षी महाविकास अघाड़ी (MVA) को बड़ा झटका लगा है और वह केवल 50 महापौर पदों तक ही सीमित रह गई है. भाजपा की इस बड़ी जीत ने यह साबित कर दिया है कि स्थानीय स्तर पर पार्टी की पकड़ काफी मजबूत हुई है.
क्या रहे चुनाव परिणामः
महाराष्ट्र में 246 नगरपालिका परिषदों और 42 नगर पंचायतों के चुनाव हाल ही में संपन्न हुए. महायुति गठबंधन ने 215 नगरपालिकाओं में जीत हासिल की है, जिसमें भाजपा ने 129 सीटें हासिल की हैं. परिणाम बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में नंबर वन पार्टी बनी है. महायुति गठबंधन के 215 महापौर चुने गए हैं, जबकि महा विकास अघाड़ी के 50 महापौर चुने गए हैं.
देवेंद्र फडणवीस को जीत का श्रेयः
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में इस जीत का श्रेय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व को दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि फडणवीस की रणनीतियों और नेतृत्व के कारण ही भारतीय जनता पार्टी ने इतनी महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है.
कोंकण को लेकर रवींद्र चव्हाण की बड़ी बात
कोंकण क्षेत्र के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां महायुति गठबंधन ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया है. कोंकण की कुल 32 सीटों में से महायुति ने 29 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जबकि शिवसेना (UBT) और कांग्रेस के खाते में केवल 3 सीटें ही आईं.
मालवन के नतीजों ने सभी का ध्यान खींचा है. यहां महायुति के भीतर ही मुकाबला रोचक रहा, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 10 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि भाजपा केवल 5 सीटों पर ही सिमट गई.
अपनी जीत पर खुशी जताने के साथ ही रवींद्र चव्हाण ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया. उन्होंने कहा कि हालांकि महायुति ने शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन यदि कोंकण क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान दिग्गज नेता नारायण राणे को सक्रिय रूप से शामिल किया गया होता, तो वहां के परिणाम और भी बेहतर या कुछ अलग हो सकते थे. चव्हाण के इस बयान को पार्टी के भीतर भविष्य की रणनीतियों के संकेत के रूप में देखा जा रहा है.
विकास एजेंडे और आपदा प्रबंधन को मिला समर्थन
चव्हाण ने कहा कि जनता ने भाजपा के कार्यों को जमीन पर उतरते देखा है. उन्होंने कहा, "ये नतीजे बताते हैं कि जनता हमारे विकास के एजेंडे का समर्थन कर रही है." उनके अनुसार, महाराष्ट्र ने पिछले कुछ वर्षों में कई संकटों का सामना किया, लेकिन सरकार ने जिस तरह से जनहित में निर्णय लिए, उसी का इनाम जनता ने महायुति को इस जीत के रूप में दिया है.
उन्होंने विशेष रूप से मराठवाड़ा में बाढ़ की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने तेजी से राहत कार्य पहुंचाकर नागरिकों की मदद की, जिसे लोगों ने याद रखा है.
भाजपा के 3325 पार्षद चुने गये
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने हालिया निकाय चुनावों के आंकड़ों को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इस बार भाजपा के कुल 3325 पार्षद (Corporators) चुनकर आए हैं. उन्होंने दावा किया कि पिछले 30 वर्षों में महाराष्ट्र के भीतर किसी भी राजनीतिक दल के इतने अधिक पार्षद निर्वाचित नहीं हुए हैं, जो भाजपा की बढ़ती स्वीकार्यता का प्रमाण है.
मुंबई चुनाव: विकास बनाम प्रदूषण
आगामी मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनावों के बारे में बात करते हुए चव्हाण ने कहा कि जहां कांग्रेस वायु गुणवत्ता (Air Quality) को मुद्दा बना रही है, वहीं भाजपा के लिए निरंतर विकास कार्य सबसे महत्वपूर्ण हैं. उन्होंने कहा, "मुंबई में बनी मेट्रो और नए पुलों से नागरिकों को बहुत लाभ हुआ है. हमारा पूरा ध्यान विकास पर केंद्रित रहेगा." उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में मुंबई का महापौर (मेयर) भाजपा का ही होगा.
