मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सत्ता की लड़ाई तेज, एकनाथ शिंदे फिर 'होटल पॉलिटिक्स' पर उतरे

मुंबई: मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सत्ता की लड़ाई में राजनीतिक हलचल तेज होने के साथ ही एकनाथ शिंदे के शिवसेना गुट ने एहतियाती कदम उठाए हैं. मुंबई में शिवसेना के 29 पार्षद चुने गए हैं. पता चला है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने मेयर बनने तक इन सभी को मुंबई के बांद्रा इलाके के एक फाइव-स्टार होटल में एक साथ रखने का फैसला किया है.

खबर है कि यह इंतजाम सत्ता बनने की प्रक्रिया के दौरान हॉर्स-ट्रेडिंग को रोकने के लिए किया जा रहा है. शिवसेना के 29 पार्षदों को बुधवार दोपहर 3 बजे तक बांद्रा के फाइव-स्टार होटल में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया था. उन्हें अगले तीन दिनों तक वहीं रहने के लिए कहा गया है. यह सावधानी इसलिए बरती जा रही है ताकि सत्ता में काबिज होने की प्रक्रिया के दौरान कोई दल-बदल न हो.

मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सत्ता में काबिज होने के लिए 114 कॉर्पोरेटर चाहिए. हालांकि बीजेपी ने सबसे अधिक 89 सीटें जीती हैं, लेकिन वे बहुमत से बहुत दूर हैं और उन्हें शिवसेना (शिंदे) गुट के सपोर्ट की जरूरत होगी. वहीं, शिवसेना (UBT) लीडर उद्धव ठाकरे के गुट के पास 65 चुने हुए कॉर्पोरेटर हैं. एमएनएस और कांग्रेस के सपोर्ट से यह संख्या 98 हो जाती है.

क्योंकि किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, इसलिए कॉर्पोरेटर के बीच राजनीतिक दांव-पेंच और दलबदल की संभावना है. 2017 के चुनावों के बाद, शिवसेना ने सत्ता बनाने की प्रक्रिया के दौरान अपनी ताकत बढ़ाने के लिए 7 मनसे कॉर्पोरेटर का दलबदल करवाया था. इसी तरह 2019 के चुनाव में उद्धव ठाकरे और शरद पवार की लीडरशिप में महा विकास अघाड़ी बनी थी.